https://sarabic.ae/20250728/تفاصيل-إضراب-القيادات-العربية-في-الداخل-الإسرائيلي-عن-الطعام-تضامنا-مع-غزة-صور-1103134501.html

تفاصيل إضراب "القيادات العربية" في الداخل الإسرائيلي عن الطعام تضامنا مع غزة... صور

تفاصيل إضراب "القيادات العربية" في الداخل الإسرائيلي عن الطعام تضامنا مع غزة... صور

سبوتنيك عربي

تنظم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الإسرائيلي، منذ أمس الأحد، وحتى الثلاثاء، إضرابا عن الطعام، في مقر "عرب يافا" بإسرائيل، تضامنا مع قطاع... 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T17:41+0000

2025-07-28T17:41+0000

2025-07-28T17:45+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

غزة

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103135080_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_31f5381f72f125dbfd9e1be9072d8d66.jpg

وقال محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست السابق، إن إضراب القيادات العربية في تل أبيب، يهدف إلى التضامن الكامل والمطلق مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إبادة وعمليات تجويع من قبل حكومة نتنياهو.وأشار إلى أن هناك مشاركة عربية واسعة في الإضراب، من قبل قيادات الجماهير العربية في الداخل، ورؤساء الأحزاب، وأعضاء الكنيست والمجالس المحلية، من أجل اتخاذ خطوات فعالة مستقبلية لوقف حرب الإبادة، وإنهاء عمليات التجويع.ودعت لجنة المتابعة العليا الجماهير العربية، إلى المشاركة في الوقفة، ويوم الإضراب عن الطعام من أجل "أهلنا في غزة". ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر. وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.

https://sarabic.ae/20250728/هدنة-في-بعض-المناطق-وإدخال-المساعدات-ما-أسباب-الإجراءات-الإسرائيلية-الأخيرة-في-غزة-ودوافعها؟-1103133027.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة