تفاصيل إضراب "القيادات العربية" في الداخل الإسرائيلي عن الطعام تضامنا مع غزة... صور
17:41 GMT 28.07.2025 (تم التحديث: 17:45 GMT 28.07.2025)
© Sputnik . WAEL MAGDIإضراب "القيادات العربية" بالداخل الإسرائيلي عن الطعام
© Sputnik . WAEL MAGDI
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تنظم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الإسرائيلي، منذ أمس الأحد، وحتى الثلاثاء، إضرابا عن الطعام، في مقر "عرب يافا" بإسرائيل، تضامنا مع قطاع غزة.
وقال محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست السابق، إن إضراب القيادات العربية في تل أبيب، يهدف إلى التضامن الكامل والمطلق مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إبادة وعمليات تجويع من قبل حكومة نتنياهو.
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الإضراب من المقرر أن يختتم بوقفة أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب، تعبيرا عن مدى الانتماء والشعور والتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، الذين يموتون جوعا أمام أنظار ومسمع العالم أجمع".
© Sputnik . WAEL MAGDIإضراب "القيادات العربية" بالداخل الإسرائيلي عن الطعام
إضراب "القيادات العربية" بالداخل الإسرائيلي عن الطعام
© Sputnik . WAEL MAGDI
وأشار إلى أن هناك مشاركة عربية واسعة في الإضراب، من قبل قيادات الجماهير العربية في الداخل، ورؤساء الأحزاب، وأعضاء الكنيست والمجالس المحلية، من أجل اتخاذ خطوات فعالة مستقبلية لوقف حرب الإبادة، وإنهاء عمليات التجويع.
وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، في تصريحات صحفية، إن "اختيار مدينة يافا لتكون مقرًا للإضراب عن الطعام، فيه مركزية خاصة، أولا يافا هي عروس فلسطين، ولكن أيضا، 80% من سكان قطاع غزة هم لاجئون من مدينة يافا وجوارها، وجنوبا حتى مدينة عسقلان وجوارها".
ودعت لجنة المتابعة العليا الجماهير العربية، إلى المشاركة في الوقفة، ويوم الإضراب عن الطعام من أجل "أهلنا في غزة".
© Sputnik . WAEL MAGDIإضراب "القيادات العربية" بالداخل الإسرائيلي عن الطعام
إضراب "القيادات العربية" بالداخل الإسرائيلي عن الطعام
© Sputnik . WAEL MAGDI
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
© Sputnik . WAEL MAGDIإضراب "القيادات العربية" بالداخل الإسرائيلي عن الطعام
إضراب "القيادات العربية" بالداخل الإسرائيلي عن الطعام
© Sputnik . WAEL MAGDI
وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.