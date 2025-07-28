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رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: روسيا تنظر إلى جنوب أفريقيا كشريك موثوق
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: روسيا تنظر إلى جنوب أفريقيا كشريك موثوق
سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أن روسيا تعتبر وستظل تعتبر جمهورية جنوب أفريقيا شريكا موثوقا به ومتميز. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت ماتفيينكو: "لطالما اعتبرنا، وسنظل، جمهورية جنوب أفريقيا شريكا موثوقا به ومتميزا. وتتطور علاقاتنا بنجاح على أسس الشراكة الاستراتيجية والمساواة والاحترام المتبادل".وأضافت أن العلاقات بين جنوب أفريقيا وروسيا الاتحادية تتطور بنجاح على أساس مبادئ الشراكة الاستراتيجية والمساواة والاحترام المتبادل.وأكدت أن "مكانة جنوب أفريقيا على الساحة الدولية تتنامى عاما بعد عام. وتعد رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين هذا العام حدثا بالغ الأهمية، نوليه أهمية بالغة ونعتبره فرصة سانحة لتعزيز دور الجنوب العالمي في الاقتصاد العالمي، وإبراز بروز القارة الأفريقية كأحد مراكز عالم متعدد الأقطاب".وفي وقت سابق من اليوم، التقت أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، مع رئيسة الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا، أنجيلا توكو ديديزا، عشية المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي سيعقد في جنيف.رئيس برنامج الحوكمة والدبلوماسية الأفريقية لـ"سبوتنيك": دول الجنوب تتحرك بقوة في "بريكس" ومجموعة 20 مؤتمر "فالداي" الروسي- الأفريقي الثالث يفتتح أعماله في بريتوريا
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روسيا, جنوب أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن

رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: روسيا تنظر إلى جنوب أفريقيا كشريك موثوق

20:37 GMT 28.07.2025
© Sputnik . Мария Девахинаمبنى مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا) للبرلمن الروسي في موسكو
مبنى مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا) للبرلمن الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© Sputnik . Мария Девахина
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أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أن روسيا تعتبر وستظل تعتبر جمهورية جنوب أفريقيا شريكا موثوقا به ومتميز.
وقالت ماتفيينكو: "لطالما اعتبرنا، وسنظل، جمهورية جنوب أفريقيا شريكا موثوقا به ومتميزا. وتتطور علاقاتنا بنجاح على أسس الشراكة الاستراتيجية والمساواة والاحترام المتبادل".

وأكدت ماتفيينكو أن تعزيز العلاقات مع أفريقيا من أولويات روسيا.

وأضافت أن العلاقات بين جنوب أفريقيا وروسيا الاتحادية تتطور بنجاح على أساس مبادئ الشراكة الاستراتيجية والمساواة والاحترام المتبادل.
سانوشا نايدو، كبيرة الباحثين في معهد الحوار العالمي بجنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
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وأكدت أن "مكانة جنوب أفريقيا على الساحة الدولية تتنامى عاما بعد عام. وتعد رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين هذا العام حدثا بالغ الأهمية، نوليه أهمية بالغة ونعتبره فرصة سانحة لتعزيز دور الجنوب العالمي في الاقتصاد العالمي، وإبراز بروز القارة الأفريقية كأحد مراكز عالم متعدد الأقطاب".
وفي وقت سابق من اليوم، التقت أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، مع رئيسة الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا، أنجيلا توكو ديديزا، عشية المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي سيعقد في جنيف.
رئيس برنامج الحوكمة والدبلوماسية الأفريقية لـ"سبوتنيك": دول الجنوب تتحرك بقوة في "بريكس" ومجموعة 20
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