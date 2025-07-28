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كردستان العراق... سقوط طائرة مسيرة مفخخة في أربيل

كردستان العراق... سقوط طائرة مسيرة مفخخة في أربيل

سبوتنيك عربي

أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، صباح اليوم الإثنين، عن سقوط طائرة مسيرة مفخخة في ناحية رزكاري التابعة لقضاء خبات بمحافظة أربيل. 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T07:45+0000

2025-07-28T07:45+0000

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وذكرت المديرية في بيان أن الطائرة سقطت في تمام الساعة 05:50 صباحًا، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو ضحايا.ولم يسفر الحادث عن وقوع خسائر بشرية، وفقا لموقع "كردستان 24".وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، تمكن في 14 يوليو/ تموز الجاري، من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي، دون وقوع أي أضرار بشرية أو مادية.وكان شهود عيان ومصادر محلية أفادوا بسماع دوي انفجارات في محيط المطار، بالتزامن مع انطلاق صافرات الإنذار من داخل القنصلية الأمريكية، وتم إسقاط الطائرة عند الساعة 2:20 فجرا بالتوقيت المحلي. وأشارت المصادر إلى أن منظومة الدفاع الجوي "سي رام"، المنتشرة في القنصلية ومحيط المطار، أطلقت نيرانها على جسم طائر مجهول، وتمكنت من اعتراضه وإسقاطه، وفقا لموقع "شفق نيوز".وفي أعقاب الحادث، فرضت القوات الأمنية طوقا أمنيا مشددا حول المطار والمناطق القريبة منه.وخلال شهر يوليو 2025، ألقى نحو 30 عنصرا من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم، في خطوة رمزية تعد بداية عملية تسليم السلاح، التي أعلنها الحزب في الآونة الأخيرة، في إطار مسار السلام الجاري.وتأتي هذه المبادرة استجابة لدعوة زعيم الحزب، عبد الله أوجلان، حيث أكدت منظومة المجتمع الكردستاني في بيان أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ قرار الانسحاب وإنهاء العمل المسلح"، الذي أقر خلال المؤتمر الـ12 للحزب في مايو/ أيار الماضي.وأعلن الجناح المدني للحزب، الثلاثاء الماضي، إلغاء التغطية الإعلامية المباشرة لمراسم تسليم السلاح، والتي من المقرر أن يقوم بها 30 مقاتلا من الحزب، في مناطق رابرين، وذلك لأسباب أمنية، بحسب بيان للحزب.وكان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، قد دعا البرلمان التركي إلى تشكيل لجنة للإشراف على عملية السلام وتسليم سلاح الحزب، وقال في رسالة فيديو: "الكفاح المسلح ضد تركيا قد انتهى، ونزع سلاح حزب العمال الكردستاني سيحدث بسرعة".

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