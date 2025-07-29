https://sarabic.ae/20250729/الجيش-الإسرائيلي-الإمارات-والأردن-ومصر-تسقط-52-طنا-من-المساعدات-على-غزة-جوا-1103162727.html

الجيش الإسرائيلي: الإمارات والأردن ومصر تسقط 52 طنا من المساعدات على غزة جوا

الجيش الإسرائيلي: الإمارات والأردن ومصر تسقط 52 طنا من المساعدات على غزة جوا

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن طائرات تابعة للإمارات والأردن ومصر، نفذت عمليات إنزال جوي لـ52 منصة محملة بالمساعدات الإنسانية في شمال وجنوب قطاع غزة... 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T13:48+0000

2025-07-29T13:48+0000

2025-07-29T13:48+0000

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وأوضح المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن هذه العمليات جرت "بتوجيه من القيادة السياسية الإسرائيلية، وفي إطار تعاون مشترك مع الإمارات والأردن ومصر، بهدف تحسين الاستجابة الإنسانية في القطاع".وأشار إلى أن كل منصة تحتوي على نحو طن من المساعدات، مؤكدا استمرار هذه الجهود بالتعاون مع المجتمع الدولي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأكد الجيش الإسرائيلي عزمه مواصلة دعم الإغاثة في غزة، نافيًا ما وصفه بـ"الادعاءات الكاذبة" بشأن اتباع سياسة تجويع متعمد في القطاع.وتشهد غزة مستويات غير مسبوقة من الجوع، ما دفع أعدادا كبيرة من السكان إلى المخاطرة بحياتهم من أجل تأمين وجبة واحدة، ومنهم من يقطعون مسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، وينتظرون لساعات طويلة في ظل قصف مستمر وإطلاق نار كثيف، على أمل العودة بكيس طحين أو بعض المكرونة.وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع، وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة تضاعف بين مارس ويونيو(حزيران)، نتيجة لاستمرار الحصار.وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في غزة يعاني من سوء تغذية حاد.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 59,821 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 144,851 آخرين.

https://sarabic.ae/20250728/السيسي-لا-عوائق-أمام-دخول-المساعدات-إلى-غزة-ونؤكد-على-ضرورة-فتح-معبر-رفح-من-الجانب-الفلسطيني-1103117553.html

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