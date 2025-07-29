الجيش الإسرائيلي: الإمارات والأردن ومصر تسقط 52 طنا من المساعدات على غزة جوا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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https://sarabic.ae/20250729/الجيش-الإسرائيلي-الإمارات-والأردن-ومصر-تسقط-52-طنا-من-المساعدات-على-غزة-جوا-1103162727.html
الجيش الإسرائيلي: الإمارات والأردن ومصر تسقط 52 طنا من المساعدات على غزة جوا
الجيش الإسرائيلي: الإمارات والأردن ومصر تسقط 52 طنا من المساعدات على غزة جوا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن طائرات تابعة للإمارات والأردن ومصر، نفذت عمليات إنزال جوي لـ52 منصة محملة بالمساعدات الإنسانية في شمال وجنوب قطاع غزة... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T13:48+0000
2025-07-29T13:48+0000
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وأوضح المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن هذه العمليات جرت "بتوجيه من القيادة السياسية الإسرائيلية، وفي إطار تعاون مشترك مع الإمارات والأردن ومصر، بهدف تحسين الاستجابة الإنسانية في القطاع".وأشار إلى أن كل منصة تحتوي على نحو طن من المساعدات، مؤكدا استمرار هذه الجهود بالتعاون مع المجتمع الدولي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأكد الجيش الإسرائيلي عزمه مواصلة دعم الإغاثة في غزة، نافيًا ما وصفه بـ"الادعاءات الكاذبة" بشأن اتباع سياسة تجويع متعمد في القطاع.وتشهد غزة مستويات غير مسبوقة من الجوع، ما دفع أعدادا كبيرة من السكان إلى المخاطرة بحياتهم من أجل تأمين وجبة واحدة، ومنهم من يقطعون مسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، وينتظرون لساعات طويلة في ظل قصف مستمر وإطلاق نار كثيف، على أمل العودة بكيس طحين أو بعض المكرونة.وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع، وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة تضاعف بين مارس ويونيو(حزيران)، نتيجة لاستمرار الحصار.وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في غزة يعاني من سوء تغذية حاد.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 59,821 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 144,851 آخرين.
https://sarabic.ae/20250728/السيسي-لا-عوائق-أمام-دخول-المساعدات-إلى-غزة-ونؤكد-على-ضرورة-فتح-معبر-رفح-من-الجانب-الفلسطيني-1103117553.html
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مصر, أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: الإمارات والأردن ومصر تسقط 52 طنا من المساعدات على غزة جوا

13:48 GMT 29.07.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaإسقاط مساعدات إنسانية جوا للفلسطينيين وسط قطاع غزة، 29 يوليو/ تموز 2025
إسقاط مساعدات إنسانية جوا للفلسطينيين وسط قطاع غزة، 29 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن طائرات تابعة للإمارات والأردن ومصر، نفذت عمليات إنزال جوي لـ52 منصة محملة بالمساعدات الإنسانية في شمال وجنوب قطاع غزة خلال الساعات الماضية.
وأوضح المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن هذه العمليات جرت "بتوجيه من القيادة السياسية الإسرائيلية، وفي إطار تعاون مشترك مع الإمارات والأردن ومصر، بهدف تحسين الاستجابة الإنسانية في القطاع".
وأشار إلى أن كل منصة تحتوي على نحو طن من المساعدات، مؤكدا استمرار هذه الجهود بالتعاون مع المجتمع الدولي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأكد الجيش الإسرائيلي عزمه مواصلة دعم الإغاثة في غزة، نافيًا ما وصفه بـ"الادعاءات الكاذبة" بشأن اتباع سياسة تجويع متعمد في القطاع.
وتشهد غزة مستويات غير مسبوقة من الجوع، ما دفع أعدادا كبيرة من السكان إلى المخاطرة بحياتهم من أجل تأمين وجبة واحدة، ومنهم من يقطعون مسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، وينتظرون لساعات طويلة في ظل قصف مستمر وإطلاق نار كثيف، على أمل العودة بكيس طحين أو بعض المكرونة.
وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع، وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة تضاعف بين مارس ويونيو(حزيران)، نتيجة لاستمرار الحصار.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
السيسي: لا عوائق أمام دخول المساعدات إلى غزة ونؤكد على ضرورة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني
أمس, 11:50 GMT
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في غزة يعاني من سوء تغذية حاد.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 59,821 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 144,851 آخرين.
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