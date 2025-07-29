https://sarabic.ae/20250729/الخارجية-الروسية-الإنفاق-العسكري-لدول-الناتو-بلغ-مستويات-هائلة-1103144529.html

الخارجية الروسية: الإنفاق العسكري لدول الناتو بلغ مستويات هائلة

الخارجية الروسية: الإنفاق العسكري لدول الناتو بلغ مستويات هائلة

سبوتنيك عربي

أكد ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، أن حجم النفقات العسكرية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) هائل. 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T06:13+0000

2025-07-29T06:13+0000

2025-07-29T06:13+0000

الناتو

روسيا

العالم

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وقال نائب وزير الخارجية الروسي، خلال مقابلة مع "جمعية الحوار الفرنسي الروسي": "نحن نتحدث عن أموال هائلة حقًا. اليوم، يبلغ إجمالي الميزانية العسكرية لدول الناتو 154 مليار دولار. إجمالي النفقات العسكرية للأعضاء الأوروبيين في التحالف هو 456 مليار دولار. إذا تم الوصول إلى 5%، فإنه لا يزال تريليون".وأكد أن "الدعاية الغربية، لتبرير هذه النفقات العسكرية الضخمة، تعمل بكل قوة"، كما أن "حلف الناتو، ومعه الاتحاد الأوروبي، حددا هدف بناء نظام أمني ليس فقط دون مشاركة روسيا، بل أيضا ضد روسيا".أوضح غروشكو منطق السياسيين الأوروبيين، بالقول: "غدًا هناك حرب، لذا سيتعين على الجميع شد أحزمتهم. لا تستخدموا عقولكم. لا داعي لذلك".وفي السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاط حلف الناتو غير المسبوق على حدودها الغربية. ويوسع الحلف نطاق مبادراته، واصفًا إياها بـ"احتواء العدوان الروسي". وقد أعربت موسكو، في مناسبات عدة، عن قلقها إزاء تعزيز الحلف لقواته في أوروبا.وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرات عدة، بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، ولا جدوى من ذلك. وأشار بوتين أيضا إلى أن السياسيين الغربيين يخيفون أبناء بلادهم بانتظام بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأشخاص الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا الأمر مزيف".زاخاروفا تدعو إلى إعلان يوم عالمي لمكافحة "رهاب روسيا"باتروشيف: التهديدات العسكرية الروسية في البحر الأسود لا يمكن إزالتها إلا بنزع السلاح من أوكرانيا

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