الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي

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بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
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البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250729/الدرهم-الرقمي-المغربي-نقود-رقمية-تعيد-تشكيل-المشهد-المالي-1103159573.html
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
سبوتنيك عربي
يخطو المغرب بثبات نحو مستقبل مالي رقمي، بإطلاق مشروع الدرهم الإلكتروني كعملة رقمية يصدرها بنك المغرب، في إطار مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T13:21+0000
2025-07-29T13:21+0000
راديو
أخبار المغرب اليوم
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الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
سبوتنيك عربي
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
يأتي هذا التوجه بعد سنوات من الدراسات والاختبارات التقنية، التي بدأتها المؤسسة النقدية منذ عام 2021، بهدف تحديث المنظومة المالية، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الشمول المالي لملايين المواطنين غير المتعاملين مع البنوك.ولا يمثل الدرهم الإلكتروني فقط وسيلة دفع رقمية، بل يعد أداة استراتيجية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي، وتسهيل التحويلات المالية، وتحسين كفاءة إيصال الدعم الاجتماعي. وقد أظهرت التجارب الأولية إمكانيات واعدة من حيث سرعة المعاملات، والأمان السيبراني، وتكلفة الأداء.وتسعى السلطات إلى تأسيس بنية مالية رقمية مرنة وموثوقة، تتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي وتعزز جاذبية المملكة الاستثمارية والسياحية.في هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، بدر زاهر الأزرق، إنها "عملة إلكترونية لها نفس الخصائص لدى العملات الإلكترونية على مستوى العالم"، موضحا أن "الجديد فيها أنها من إصدار بنك المغرب، بمعنى أنها ليست مثل العملات المشفرة".وأكد أن "المغرب سوف يستفيد من إطلاق الدرهم الإلكتروني، من خلال اللحاق بركب التعاملات الرقمية والمشفرة، وعلى مستوى التعامل التجاري لمواكبة كل التطورات المتزايدة عالميا".من ناحيته، يرى الباحث الاقتصادي، إدريس العيساوي، أن "البنك المركزي المغربي اشتغل على مجموعة اقتراحات لتكييف النظام المالي والاقتصادي للتحولات التي تعيشها البلاد، ومنها استخدام النقود الإلكترونية".وأشار العيساوي إلى "ضرورة توافر رؤية واضحة من بنك المغرب، لأن البنوك المغربية في طور التجريب للعمل على النظام المالي الجديد".
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أخبار المغرب اليوم, مساحة حرة, аудио
أخبار المغرب اليوم, مساحة حرة, аудио

الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي

13:21 GMT 29.07.2025
راديو
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
تابعنا عبر
يخطو المغرب بثبات نحو مستقبل مالي رقمي، بإطلاق مشروع الدرهم الإلكتروني كعملة رقمية يصدرها بنك المغرب، في إطار مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام المالي العالمي.
يأتي هذا التوجه بعد سنوات من الدراسات والاختبارات التقنية، التي بدأتها المؤسسة النقدية منذ عام 2021، بهدف تحديث المنظومة المالية، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الشمول المالي لملايين المواطنين غير المتعاملين مع البنوك.
ولا يمثل الدرهم الإلكتروني فقط وسيلة دفع رقمية، بل يعد أداة استراتيجية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي، وتسهيل التحويلات المالية، وتحسين كفاءة إيصال الدعم الاجتماعي. وقد أظهرت التجارب الأولية إمكانيات واعدة من حيث سرعة المعاملات، والأمان السيبراني، وتكلفة الأداء.
وتسعى السلطات إلى تأسيس بنية مالية رقمية مرنة وموثوقة، تتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي وتعزز جاذبية المملكة الاستثمارية والسياحية.
في هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، بدر زاهر الأزرق، إنها "عملة إلكترونية لها نفس الخصائص لدى العملات الإلكترونية على مستوى العالم"، موضحا أن "الجديد فيها أنها من إصدار بنك المغرب، بمعنى أنها ليست مثل العملات المشفرة".

وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "العملة ستكون قابلة للتداول على المستوى المحلي والدولي في الاقتصاد والتجارة، مما يعني مرونة أكبر في الجانب النقدي المغربي".

وأكد أن "المغرب سوف يستفيد من إطلاق الدرهم الإلكتروني، من خلال اللحاق بركب التعاملات الرقمية والمشفرة، وعلى مستوى التعامل التجاري لمواكبة كل التطورات المتزايدة عالميا".
من ناحيته، يرى الباحث الاقتصادي، إدريس العيساوي، أن "البنك المركزي المغربي اشتغل على مجموعة اقتراحات لتكييف النظام المالي والاقتصادي للتحولات التي تعيشها البلاد، ومنها استخدام النقود الإلكترونية".
ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "الدرهم الرقمي يخرج المغرب من الدائرة الضيقة التي يعيش فيها، ويحارب كل أشكال الفساد، وكل المسائل المرتبطة بالرقابة على الأعمال الاقتصادية والإدارية والمالية".
وأشار العيساوي إلى "ضرورة توافر رؤية واضحة من بنك المغرب، لأن البنوك المغربية في طور التجريب للعمل على النظام المالي الجديد".
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