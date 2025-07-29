https://sarabic.ae/20250729/الصين-تكشف-عن-نظام-ليزر-متطور-لمواجهة-الطائرات-المسيرة-فيديو-1103154372.html
الصين تكشف عن نظام ليزر متطور لمواجهة الطائرات المسيرة... فيديو
الصين تكشف عن نظام ليزر متطور لمواجهة الطائرات المسيرة... فيديو
سبوتنيك عربي
استعرضت الصين نظام ليزر جديد مضاد للطائرات المسيرة، يعرف باسم "أو دبيلو5- أي 150" ويعمل بشكل مستقل عبر مصدر طاقة ذاتي. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T11:04+0000
2025-07-29T11:04+0000
2025-07-29T11:04+0000
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الصين
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يتميز نظام "أو دبيلو5- أي 150" (OW5-A50) ذاتي التشغيل، بقدرته على تدمير الطائرات المسيرة منخفضة الارتفاع على مسافة تصل إلى 5 كيلومترات باستخدام شعاع ليزر موجه.كما أن نظام الدفاع الجوي الليزري مزود بنظام تشويش قادر على تعطيل الاتصالات وتحديد المواقع، عبر نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" للطائرات المسيرة على مسافة تزيد عن 10 كيلومترات.وأفادت وسائل إعلام صينية أن النظام اجتاز الاختبارات الميدانية وهو جاهز حاليا للإنتاج التسلسلي.الصين تحطم رقما قياسيا عالميا بعرض مذهل لطائرات مسيرة... فيديو"كادت تتسبب بكارثة"... "إف-18" تنجو من سقوط مروع خلال عرض جوي في إسبانيا
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
الصين تكشف عن نظام ليزر متطور لمواجهة الطائرات المسيرة... فيديو
استعرضت الصين نظام ليزر جديد مضاد للطائرات المسيرة، يعرف باسم "أو دبيلو5- أي 150" ويعمل بشكل مستقل عبر مصدر طاقة ذاتي.
يتميز نظام "أو دبيلو5- أي 150" (OW5-A50) ذاتي التشغيل، بقدرته على تدمير الطائرات المسيرة منخفضة الارتفاع على مسافة تصل إلى 5 كيلومترات باستخدام شعاع ليزر موجه.
كما أن نظام الدفاع الجوي الليزري مزود بنظام تشويش قادر على تعطيل الاتصالات وتحديد المواقع، عبر نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" للطائرات المسيرة على مسافة تزيد عن 10 كيلومترات.
وأفادت وسائل إعلام صينية أن النظام اجتاز الاختبارات الميدانية وهو جاهز حاليا للإنتاج التسلسلي.