الصين تكشف عن نظام ليزر متطور لمواجهة الطائرات المسيرة... فيديو

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الاستخبارات الروسية: ممثلون عن أمريكا وبريطانيا بمشاركة مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استبدال زيلينسكي
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sarabic.ae/20250729/الصين-تكشف-عن-نظام-ليزر-متطور-لمواجهة-الطائرات-المسيرة-فيديو-1103154372.html
الصين تكشف عن نظام ليزر متطور لمواجهة الطائرات المسيرة... فيديو
الصين تكشف عن نظام ليزر متطور لمواجهة الطائرات المسيرة... فيديو
سبوتنيك عربي
استعرضت الصين نظام ليزر جديد مضاد للطائرات المسيرة، يعرف باسم "أو دبيلو5- أي 150" ويعمل بشكل مستقل عبر مصدر طاقة ذاتي. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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الصين
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يتميز نظام "أو دبيلو5- أي 150" (OW5-A50) ذاتي التشغيل، بقدرته على تدمير الطائرات المسيرة منخفضة الارتفاع على مسافة تصل إلى 5 كيلومترات باستخدام شعاع ليزر موجه.كما أن نظام الدفاع الجوي الليزري مزود بنظام تشويش قادر على تعطيل الاتصالات وتحديد المواقع، عبر نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" للطائرات المسيرة على مسافة تزيد عن 10 كيلومترات.وأفادت وسائل إعلام صينية أن النظام اجتاز الاختبارات الميدانية وهو جاهز حاليا للإنتاج التسلسلي.الصين تحطم رقما قياسيا عالميا بعرض مذهل لطائرات مسيرة... فيديو"كادت تتسبب بكارثة"... "إف-18" تنجو من سقوط مروع خلال عرض جوي في إسبانيا
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نادي الفيديو, الصين
نادي الفيديو, الصين

الصين تكشف عن نظام ليزر متطور لمواجهة الطائرات المسيرة... فيديو

11:04 GMT 29.07.2025
© Photo / X نظام ليزر متطور مصنوع في الصين لمواجهة الطائرات المسيرة
 نظام ليزر متطور مصنوع في الصين لمواجهة الطائرات المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© Photo / X
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استعرضت الصين نظام ليزر جديد مضاد للطائرات المسيرة، يعرف باسم "أو دبيلو5- أي 150" ويعمل بشكل مستقل عبر مصدر طاقة ذاتي.
يتميز نظام "أو دبيلو5- أي 150" (OW5-A50) ذاتي التشغيل، بقدرته على تدمير الطائرات المسيرة منخفضة الارتفاع على مسافة تصل إلى 5 كيلومترات باستخدام شعاع ليزر موجه.
كما أن نظام الدفاع الجوي الليزري مزود بنظام تشويش قادر على تعطيل الاتصالات وتحديد المواقع، عبر نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" للطائرات المسيرة على مسافة تزيد عن 10 كيلومترات.
وأفادت وسائل إعلام صينية أن النظام اجتاز الاختبارات الميدانية وهو جاهز حاليا للإنتاج التسلسلي.
الصين تحطم رقما قياسيا عالميا بعرض مذهل لطائرات مسيرة... فيديو
"كادت تتسبب بكارثة"... "إف-18" تنجو من سقوط مروع خلال عرض جوي في إسبانيا
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