https://sarabic.ae/20250729/بعد-اختراقهم-الحدود-عناصر-من-الدعم-السريع-تثير-أزمة-في-جنوب-السودان-1103144724.html

"بعد اختراقهم الحدود".. عناصر من "الدعم السريع" تثير أزمة في جنوب السودان

"بعد اختراقهم الحدود".. عناصر من "الدعم السريع" تثير أزمة في جنوب السودان

سبوتنيك عربي

كشف مسؤول من جنوب السودان عن طتوغلات متكررة لعناصر من قوات الدعم السريع، تسببت في موجات نزوح وذعر بين السكان المحليين"، على حد قوله. 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T06:42+0000

2025-07-29T06:42+0000

2025-07-29T06:42+0000

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وخلال اجتماع أمني عُقد الأسبوع الماضي، أكد حاكم ولاية غرب بحر الغزال في جنوب السودان بريمو أوكيلو، أن هذه التحركات غير المصرح بها تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي لبلاده، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تربيون"، يوم أمس الاثنين.ولفت أوكيلو إلى أن "توغل عناصر الدعم السريع يأتي في ظل تصاعد الصراع في السودان"، مضيفًا: "يفر الناس من الأماكن التي تشهد توغل عناصر الدعم السريع، لأن هذه المجموعة تتنقل داخل وخارج البلاد دون إذن سيادي".كما أشار إلى أن "مفوض المقاطعة اضطر للاستفسار رسميا عما إذا كان هناك إذن بدخول هذه القوات، لتؤكد القيادة لاحقا عدم وجود أي تصريح رسمي".وشدد أوكيلو على أن الرئيس سلفا كير ميارديت، وجّه "بفتح الحدود أمام المدنيين الفارين من النزاع، لكنه أكد أن أي تحركات مسلحة يجب أن تكون خاضعة لإشراف الجيش".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار جنوب السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني