https://sarabic.ae/20250729/رياض-محرز-يكشف-عن-موعد-اعتزاله-اللعب-مع-منتخب-بلاده-1103168736.html
رياض محرز يكشف عن موعد اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده
رياض محرز يكشف عن موعد اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده
سبوتنيك عربي
أعلن رياض محرز، نجم وقائد المنتخب الجزائري، موعد اعتزاله اللعب دوليا مع "الخضر"، مؤكدا أن كأس العالم 2026 ستكون المحطة الأخيرة في مسيرته الدولية. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T16:14+0000
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وفي تصريحات لقناة "CARRÉ"، أكد النجم الجزائري أن الموسم الحالي يحمل أهمية كبيرة، خاصة مع مشاركته المرتقبة في كأس الأمم الأفريقية، آملًا بتتويج مسيرته في كأس العالم 2026.وأعرب محرز عن رغبته في إنهاء مسيرته الدولية بشكل مميز، قائلا: "آمل أن أختتم مسيرتي عام 2026 بأداء قوي في المونديال المقبل". وأضاف أن هذه البطولة ستكون الختام المناسب لمسيرته مع المنتخب الجزائري. وكان محرز قد حسم موقفه من الاستمرار مع الأهلي السعودي، بعد موجة من التكهنات حول إمكانية رحيله عقب تلقيه عدة عروض من أندية محلية وأوروبية.وأكد محرز استمراره مع الفريق السعودي قبل انطلاق الموسم الجديد، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية مطلع هذا الشهر.ولفتت الصحيفة إلى أن محرز سيكون ضمن قائمة الأهلي التي تستعد للمشاركة في دورة "كأس كومو" الودية في إيطاليا، والمقررة بين 23 و27 يوليو/ تموز الجاري، إلى جانب أندية أياكس أمستردام وسيلتك وكومو الإيطالي.وكانت تقارير إعلامية سعودية قد أشارت إلى رفض محرز لعروض كبيرة، أبرزها من نادي نيوم الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين، في ظل رغبته في مواصلة التجربة مع الأهلي، الذي انضم إليه العام الماضي ونجح في قيادته إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.وخاض محرز موسما مميزا مع فريق الأهلي، إذ شارك في 45 مباراة، أحرز خلالها 17 هدفا وقدّم 19 تمريرة حاسمة، ليؤكد قيمته الفنية كلاعب محوري في تشكيلة الفريق.
https://sarabic.ae/20250706/رياض-محرز-يحسم-الجدل-حول-مستقبله-مع-الأهلي-السعودي-1102418892.html
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منوعات, الجزائر, السعودية, أخبار السعودية اليوم
منوعات, الجزائر, السعودية, أخبار السعودية اليوم
رياض محرز يكشف عن موعد اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده
أعلن رياض محرز، نجم وقائد المنتخب الجزائري، موعد اعتزاله اللعب دوليا مع "الخضر"، مؤكدا أن كأس العالم 2026 ستكون المحطة الأخيرة في مسيرته الدولية.
وفي تصريحات لقناة "CARRÉ"، أكد النجم الجزائري أن الموسم الحالي يحمل أهمية كبيرة، خاصة مع مشاركته المرتقبة في كأس الأمم الأفريقية، آملًا بتتويج مسيرته في كأس العالم 2026.
وأعرب محرز عن رغبته في إنهاء مسيرته الدولية بشكل مميز، قائلا: "آمل أن أختتم مسيرتي عام 2026 بأداء قوي في المونديال المقبل".
وأضاف أن هذه البطولة ستكون الختام المناسب لمسيرته مع المنتخب الجزائري
.
وكان محرز قد حسم موقفه من الاستمرار مع الأهلي السعودي
، بعد موجة من التكهنات حول إمكانية رحيله عقب تلقيه عدة عروض من أندية محلية وأوروبية.
وأكد محرز استمراره مع الفريق السعودي قبل انطلاق الموسم الجديد، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية مطلع هذا الشهر.
ولفتت الصحيفة إلى أن محرز سيكون ضمن قائمة الأهلي التي تستعد للمشاركة في دورة "كأس كومو" الودية في إيطاليا، والمقررة بين 23 و27 يوليو/ تموز الجاري، إلى جانب أندية أياكس أمستردام وسيلتك وكومو الإيطالي.
وكانت تقارير إعلامية سعودية قد أشارت إلى رفض محرز لعروض كبيرة، أبرزها من نادي نيوم الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين، في ظل رغبته في مواصلة التجربة مع الأهلي، الذي انضم إليه العام الماضي ونجح في قيادته إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.
وخاض محرز موسما مميزا مع فريق الأهلي، إذ شارك في 45 مباراة، أحرز خلالها 17 هدفا وقدّم 19 تمريرة حاسمة، ليؤكد قيمته الفنية كلاعب محوري في تشكيلة الفريق.