رياض محرز يكشف عن موعد اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده

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بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sarabic.ae/20250729/رياض-محرز-يكشف-عن-موعد-اعتزاله-اللعب-مع-منتخب-بلاده-1103168736.html
رياض محرز يكشف عن موعد اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده
رياض محرز يكشف عن موعد اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده
سبوتنيك عربي
أعلن رياض محرز، نجم وقائد المنتخب الجزائري، موعد اعتزاله اللعب دوليا مع "الخضر"، مؤكدا أن كأس العالم 2026 ستكون المحطة الأخيرة في مسيرته الدولية. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T16:14+0000
2025-07-29T16:14+0000
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وفي تصريحات لقناة "CARRÉ"، أكد النجم الجزائري أن الموسم الحالي يحمل أهمية كبيرة، خاصة مع مشاركته المرتقبة في كأس الأمم الأفريقية، آملًا بتتويج مسيرته في كأس العالم 2026.وأعرب محرز عن رغبته في إنهاء مسيرته الدولية بشكل مميز، قائلا: "آمل أن أختتم مسيرتي عام 2026 بأداء قوي في المونديال المقبل". وأضاف أن هذه البطولة ستكون الختام المناسب لمسيرته مع المنتخب الجزائري. وكان محرز قد حسم موقفه من الاستمرار مع الأهلي السعودي، بعد موجة من التكهنات حول إمكانية رحيله عقب تلقيه عدة عروض من أندية محلية وأوروبية.وأكد محرز استمراره مع الفريق السعودي قبل انطلاق الموسم الجديد، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية مطلع هذا الشهر.ولفتت الصحيفة إلى أن محرز سيكون ضمن قائمة الأهلي التي تستعد للمشاركة في دورة "كأس كومو" الودية في إيطاليا، والمقررة بين 23 و27 يوليو/ تموز الجاري، إلى جانب أندية أياكس أمستردام وسيلتك وكومو الإيطالي.وكانت تقارير إعلامية سعودية قد أشارت إلى رفض محرز لعروض كبيرة، أبرزها من نادي نيوم الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين، في ظل رغبته في مواصلة التجربة مع الأهلي، الذي انضم إليه العام الماضي ونجح في قيادته إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.وخاض محرز موسما مميزا مع فريق الأهلي، إذ شارك في 45 مباراة، أحرز خلالها 17 هدفا وقدّم 19 تمريرة حاسمة، ليؤكد قيمته الفنية كلاعب محوري في تشكيلة الفريق.
https://sarabic.ae/20250706/رياض-محرز-يحسم-الجدل-حول-مستقبله-مع-الأهلي-السعودي-1102418892.html
https://sarabic.ae/20250724/عرض-رسمي-لشراء-نجم-الأهلي-السعودي-1102977933.html
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منوعات, الجزائر, السعودية, أخبار السعودية اليوم
منوعات, الجزائر, السعودية, أخبار السعودية اليوم

رياض محرز يكشف عن موعد اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده

16:14 GMT 29.07.2025
© AP Photo / Lee Smithرياض محرز
رياض محرز - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Lee Smith
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أعلن رياض محرز، نجم وقائد المنتخب الجزائري، موعد اعتزاله اللعب دوليا مع "الخضر"، مؤكدا أن كأس العالم 2026 ستكون المحطة الأخيرة في مسيرته الدولية.
وفي تصريحات لقناة "CARRÉ"، أكد النجم الجزائري أن الموسم الحالي يحمل أهمية كبيرة، خاصة مع مشاركته المرتقبة في كأس الأمم الأفريقية، آملًا بتتويج مسيرته في كأس العالم 2026.
وأعرب محرز عن رغبته في إنهاء مسيرته الدولية بشكل مميز، قائلا: "آمل أن أختتم مسيرتي عام 2026 بأداء قوي في المونديال المقبل".
وأضاف أن هذه البطولة ستكون الختام المناسب لمسيرته مع المنتخب الجزائري.
رياض محرز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
مجتمع
رياض محرز يحسم الجدل حول مستقبله مع الأهلي السعودي
6 يوليو, 18:40 GMT
وكان محرز قد حسم موقفه من الاستمرار مع الأهلي السعودي، بعد موجة من التكهنات حول إمكانية رحيله عقب تلقيه عدة عروض من أندية محلية وأوروبية.
وأكد محرز استمراره مع الفريق السعودي قبل انطلاق الموسم الجديد، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية مطلع هذا الشهر.
ولفتت الصحيفة إلى أن محرز سيكون ضمن قائمة الأهلي التي تستعد للمشاركة في دورة "كأس كومو" الودية في إيطاليا، والمقررة بين 23 و27 يوليو/ تموز الجاري، إلى جانب أندية أياكس أمستردام وسيلتك وكومو الإيطالي.
منتخب السعودية والامارات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
مجتمع
عرض رسمي لشراء نجم الأهلي السعودي
24 يوليو, 08:02 GMT
وكانت تقارير إعلامية سعودية قد أشارت إلى رفض محرز لعروض كبيرة، أبرزها من نادي نيوم الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين، في ظل رغبته في مواصلة التجربة مع الأهلي، الذي انضم إليه العام الماضي ونجح في قيادته إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.
وخاض محرز موسما مميزا مع فريق الأهلي، إذ شارك في 45 مباراة، أحرز خلالها 17 هدفا وقدّم 19 تمريرة حاسمة، ليؤكد قيمته الفنية كلاعب محوري في تشكيلة الفريق.
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