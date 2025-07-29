https://sarabic.ae/20250729/مصرع-ثلاثين-شخصا-جراء-الأمطار-الغزيرة-في-بكين-1103141064.html

مصرع ثلاثين شخصا جراء الأمطار الغزيرة في بكين

مصرع ثلاثين شخصا جراء الأمطار الغزيرة في بكين

سبوتنيك عربي

لقي 30 شخصا مصرعهم على الأقل جراء الهطول الغزير للأمطار في العاصمة الصينية بكين، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي. 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T01:18+0000

2025-07-29T01:18+0000

2025-07-29T01:18+0000

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موسكو –سبوتنيك. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن السلطات المحلية، إن "30 شخصا لقوا مصرعهم جراء موجة أخرى من الأمطار الغزيرة في بكين".وفي وقت سابق، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ السلطات إلى القيام بعمل جاد للوقاية من الفيضانات والقضاء على عواقب الكوارث الطبيعية.كما أطلقت السلطات الصينية بوقت سابق، أعلى مستوى من الاستجابة للطوارئ لمكافحة الفيضانات في بكين.وذكرت سلطات المدينة في بيان لها، أن الأمطار الغزيرة ستستمر في معظم مناطق العاصمة حتى الساعة العاشرة صباحا (05:00 بتوقيت موسكو) من يوم الثلاثاء.

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