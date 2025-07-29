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https://sarabic.ae/20250729/مصرع-ثلاثين-شخصا-جراء-الأمطار-الغزيرة-في-بكين-1103141064.html
مصرع ثلاثين شخصا جراء الأمطار الغزيرة في بكين
مصرع ثلاثين شخصا جراء الأمطار الغزيرة في بكين
سبوتنيك عربي
لقي 30 شخصا مصرعهم على الأقل جراء الهطول الغزير للأمطار في العاصمة الصينية بكين، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T01:18+0000
2025-07-29T01:18+0000
الصين
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موسكو –سبوتنيك. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن السلطات المحلية، إن "30 شخصا لقوا مصرعهم جراء موجة أخرى من الأمطار الغزيرة في بكين".وفي وقت سابق، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ السلطات إلى القيام بعمل جاد للوقاية من الفيضانات والقضاء على عواقب الكوارث الطبيعية.كما أطلقت السلطات الصينية بوقت سابق، أعلى مستوى من الاستجابة للطوارئ لمكافحة الفيضانات في بكين.وذكرت سلطات المدينة في بيان لها، أن الأمطار الغزيرة ستستمر في معظم مناطق العاصمة حتى الساعة العاشرة صباحا (05:00 بتوقيت موسكو) من يوم الثلاثاء.
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الصين, العالم
الصين, العالم

مصرع ثلاثين شخصا جراء الأمطار الغزيرة في بكين

01:18 GMT 29.07.2025
© STRصورة جوية تظهرالمباني والشوارع التي غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في مدينة تشينغيوان بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين
صورة جوية تظهرالمباني والشوارع التي غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في مدينة تشينغيوان بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© STR
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لقي 30 شخصا مصرعهم على الأقل جراء الهطول الغزير للأمطار في العاصمة الصينية بكين، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.
موسكو –سبوتنيك. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن السلطات المحلية، إن "30 شخصا لقوا مصرعهم جراء موجة أخرى من الأمطار الغزيرة في بكين".
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ السلطات إلى القيام بعمل جاد للوقاية من الفيضانات والقضاء على عواقب الكوارث الطبيعية.
رئيس تايوان، لاي تشينغ تي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
تقارير: الولايات المتحدة تمنع الرئيس التايواني من التوقف في نيويورك بعد اعتراضات صينية
أمس, 22:34 GMT
كما أطلقت السلطات الصينية بوقت سابق، أعلى مستوى من الاستجابة للطوارئ لمكافحة الفيضانات في بكين.
وذكرت سلطات المدينة في بيان لها، أن الأمطار الغزيرة ستستمر في معظم مناطق العاصمة حتى الساعة العاشرة صباحا (05:00 بتوقيت موسكو) من يوم الثلاثاء.
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