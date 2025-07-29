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انطلاق أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
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أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
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29 د
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
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لقاء سبوتنيك
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مدار الليل والنهار
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
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https://sarabic.ae/20250729/نتنياهو-نواصل-العمل-بكل-الطرق-لإعادة-المحتجزين-1103170764.html
نتنياهو: نواصل العمل بكل الطرق لإعادة المحتجزين
نتنياهو: نواصل العمل بكل الطرق لإعادة المحتجزين
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تتوانى عن العمل ومواصلة الجهود لعودة المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" في قطاع غزة. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T17:35+0000
2025-07-29T17:35+0000
غزة
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات نتنياهو جاءت في خطاب وجهه لعائلات المحتجزين، أوضح من خلاله أنه "منذ عودة الفريق الإسرائيلي المفاوض من قطر لا نتوقف عن محاولة التوصل إلى صفقة".وتابع نتنياهو أنه "حتى الوسطاء يعرفون أن حماس هي العقبة في وجه إنجاز صفقة وترامب وويتكوف قالا ذلك، وحماس المتعنتة تعيق وقف إطلاق النار في غزة".وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد اجتماع مع مستشاريه إلى أن "حماس" تواصل التمسك بموقفها ورفضها للاتفاقات المطروحة، موضحا في رسالة مصورة أن جميع الوسطاء، بمن فيهم الأمريكيون، يدركون أن تعنّت "حماس" هو العقبة الأساسية، وفق وصفه.وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل تزايد الانتقادات الدولية لأداء إسرائيل في الحرب، في وقت تتصاعد فيه الأزمات الداخلية التي تواجه حكومته، وسط احتجاجات شعبية وضغوط سياسية غير مسبوقة من حلفائه في اليمين المتطرف ومن المجتمع الأكاديمي الإسرائيلي.كما يأتي في سياق تحركات قانونية دولية مستمرة، أبرزها القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي أصدرت بالفعل قرارا أوليا يطالب تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية.وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250729/قيادي-في-حماس-مؤتمر-حل-الدولتين-خطوة-معنوية-بلا-وسائل-ضغط-حقيقية-1103149820.html
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غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

نتنياهو: نواصل العمل بكل الطرق لإعادة المحتجزين

17:35 GMT 29.07.2025
© AP Photo / Marc Israel Sellemرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Marc Israel Sellem
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تتوانى عن العمل ومواصلة الجهود لعودة المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" في قطاع غزة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات نتنياهو جاءت في خطاب وجهه لعائلات المحتجزين، أوضح من خلاله أنه "منذ عودة الفريق الإسرائيلي المفاوض من قطر لا نتوقف عن محاولة التوصل إلى صفقة".
وتابع نتنياهو أنه "حتى الوسطاء يعرفون أن حماس هي العقبة في وجه إنجاز صفقة وترامب وويتكوف قالا ذلك، وحماس المتعنتة تعيق وقف إطلاق النار في غزة".
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد اجتماع مع مستشاريه إلى أن "حماس" تواصل التمسك بموقفها ورفضها للاتفاقات المطروحة، موضحا في رسالة مصورة أن جميع الوسطاء، بمن فيهم الأمريكيون، يدركون أن تعنّت "حماس" هو العقبة الأساسية، وفق وصفه.
مؤتمر دولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
قيادي في "حماس": مؤتمر حل الدولتين خطوة معنوية بلا وسائل ضغط حقيقية
09:39 GMT
وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل تزايد الانتقادات الدولية لأداء إسرائيل في الحرب، في وقت تتصاعد فيه الأزمات الداخلية التي تواجه حكومته، وسط احتجاجات شعبية وضغوط سياسية غير مسبوقة من حلفائه في اليمين المتطرف ومن المجتمع الأكاديمي الإسرائيلي.
كما يأتي في سياق تحركات قانونية دولية مستمرة، أبرزها القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي أصدرت بالفعل قرارا أوليا يطالب تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية.
ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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