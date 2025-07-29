https://sarabic.ae/20250729/نتنياهو-نواصل-العمل-بكل-الطرق-لإعادة-المحتجزين-1103170764.html

نتنياهو: نواصل العمل بكل الطرق لإعادة المحتجزين

نتنياهو: نواصل العمل بكل الطرق لإعادة المحتجزين

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تتوانى عن العمل ومواصلة الجهود لعودة المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" في قطاع غزة. 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T17:35+0000

2025-07-29T17:35+0000

2025-07-29T17:35+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات نتنياهو جاءت في خطاب وجهه لعائلات المحتجزين، أوضح من خلاله أنه "منذ عودة الفريق الإسرائيلي المفاوض من قطر لا نتوقف عن محاولة التوصل إلى صفقة".وتابع نتنياهو أنه "حتى الوسطاء يعرفون أن حماس هي العقبة في وجه إنجاز صفقة وترامب وويتكوف قالا ذلك، وحماس المتعنتة تعيق وقف إطلاق النار في غزة".وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد اجتماع مع مستشاريه إلى أن "حماس" تواصل التمسك بموقفها ورفضها للاتفاقات المطروحة، موضحا في رسالة مصورة أن جميع الوسطاء، بمن فيهم الأمريكيون، يدركون أن تعنّت "حماس" هو العقبة الأساسية، وفق وصفه.وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل تزايد الانتقادات الدولية لأداء إسرائيل في الحرب، في وقت تتصاعد فيه الأزمات الداخلية التي تواجه حكومته، وسط احتجاجات شعبية وضغوط سياسية غير مسبوقة من حلفائه في اليمين المتطرف ومن المجتمع الأكاديمي الإسرائيلي.كما يأتي في سياق تحركات قانونية دولية مستمرة، أبرزها القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي أصدرت بالفعل قرارا أوليا يطالب تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية.وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

https://sarabic.ae/20250729/قيادي-في-حماس-مؤتمر-حل-الدولتين-خطوة-معنوية-بلا-وسائل-ضغط-حقيقية-1103149820.html

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غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار