نتنياهو: نواصل العمل بكل الطرق لإعادة المحتجزين
© AP Photo / Marc Israel Sellemرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025
© AP Photo / Marc Israel Sellem
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تتوانى عن العمل ومواصلة الجهود لعودة المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" في قطاع غزة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات نتنياهو جاءت في خطاب وجهه لعائلات المحتجزين، أوضح من خلاله أنه "منذ عودة الفريق الإسرائيلي المفاوض من قطر لا نتوقف عن محاولة التوصل إلى صفقة".
נתניהו בפנייה למשפחות החטופים: מאז שובה של המשלחת מקטר אנחנו לא מפסיקים לנסות. אבל חמאס דבק בסרבנותו; משפחות חטופים קראו: תצהיר שאתה נכון לדון על השגת הסכם כולל @gilicohen10 @YCiechanover— כאן חדשות (@kann_news) July 29, 2025
(צילום: דוברות ראש הממשלה) pic.twitter.com/3G7TPgTQtj
وتابع نتنياهو أنه "حتى الوسطاء يعرفون أن حماس هي العقبة في وجه إنجاز صفقة وترامب وويتكوف قالا ذلك، وحماس المتعنتة تعيق وقف إطلاق النار في غزة".
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد اجتماع مع مستشاريه إلى أن "حماس" تواصل التمسك بموقفها ورفضها للاتفاقات المطروحة، موضحا في رسالة مصورة أن جميع الوسطاء، بمن فيهم الأمريكيون، يدركون أن تعنّت "حماس" هو العقبة الأساسية، وفق وصفه.
وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل تزايد الانتقادات الدولية لأداء إسرائيل في الحرب، في وقت تتصاعد فيه الأزمات الداخلية التي تواجه حكومته، وسط احتجاجات شعبية وضغوط سياسية غير مسبوقة من حلفائه في اليمين المتطرف ومن المجتمع الأكاديمي الإسرائيلي.
كما يأتي في سياق تحركات قانونية دولية مستمرة، أبرزها القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي أصدرت بالفعل قرارا أوليا يطالب تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية.
ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.