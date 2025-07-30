باحث في الشأن الدولي: عزل زيلينسكي خطوة باتجاه تسريع إنهاء الصراع في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
On air
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:46 GMT
13 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
16:03 GMT
29 د
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250730/باحث-في-الشأن-الدولي-عزل-زيلينسكي-خطوة-باتجاه-تسريع-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1103187083.html
باحث في الشأن الدولي: عزل زيلينسكي خطوة باتجاه تسريع إنهاء الصراع في أوكرانيا
باحث في الشأن الدولي: عزل زيلينسكي خطوة باتجاه تسريع إنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
علّق أستاذ العلاقات الدولية والباحث في الشأن الدولي الدكتور أحمد الزين، على ما كشفته الاستخبارات الروسية، بشأن اجتماع ضمّ ممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T10:22+0000
2025-07-30T10:22+0000
روسيا
العالم
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار أوكرانيا
اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg
وأوضح الزين، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "موسكو تعتبر زيلينسكي فاقد الشرعية ومنتهية ولايته، ولا يملك أي صلاحية دستورية أو رسمية لتوقيع اتفاق سلام أو التفاوض مع روسيا".ولفت الأستاذ في العلاقات الدولية إلى أن "مواقف زيلينسكي أصبحت ضعيفة في الداخل، خاصة بعد إقراره قانونًا يحدّ من صلاحيات هيئات مكافحة الفساد، وتمسّكه بمنصبه السياسي، وتقديم مصالحه الشخصية على مصلحة بلاده"، معتبرًا أنه "أصبح عبئًا على أوكرانيا من خلال إطالة أمد الصراع واستنزافها".وأكد الباحث في الشأن الدولي أن "زيلينسكي هو أداة بيد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولا يملك قرارًا مستقلًا، وبالتالي فإن قرار استبداله إذا اتُّخذ، فلن يلقى اعتراضًا منه"، مشيرًا إلى أن "واشنطن تضغط لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أوكرانيا، نهاية العام، بعد التوصل إلى هدنة تتيح التفاوض مع روسيا، عبر رئيس شرعي لتوقيع اتفاق سلام".ضابط أمريكي: المحادثات السرية لإقالة زيلينسكي تكشف تبعية أوكرانيا لقوى أجنبيةنائب أوكراني: زيلينسكي يخطط لتسليم دونباس لروسيا
https://sarabic.ae/20250729/الاستخبارات-الروسية-ممثلون-عن-أمريكا-وبريطانيا-بمشاركة--مسؤولين-أوكرانيين-ناقشوا-استبدال-زيلينسكي-1103157718.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_322:0:2898:1932_1920x0_80_0_0_48aac22fd24100822f7e1ec4834761f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار أوكرانيا, اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في أوكرانيا
روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار أوكرانيا, اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في أوكرانيا

باحث في الشأن الدولي: عزل زيلينسكي خطوة باتجاه تسريع إنهاء الصراع في أوكرانيا

10:22 GMT 30.07.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
حصري
علّق أستاذ العلاقات الدولية والباحث في الشأن الدولي الدكتور أحمد الزين، على ما كشفته الاستخبارات الروسية، بشأن اجتماع ضمّ ممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا ومسؤولين أوكرانيين، لبحث استبدال فلاديمير زيلينسكي، معتبرًا أن هذه الخطوة تهدف إلى "ضبط مسار الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وتسريع انتهائه".
وأوضح الزين، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "موسكو تعتبر زيلينسكي فاقد الشرعية ومنتهية ولايته، ولا يملك أي صلاحية دستورية أو رسمية لتوقيع اتفاق سلام أو التفاوض مع روسيا".

وأوضح أن "واشنطن ولندن تتجهان إلى عزله بعد تراجع شعبيته"، مشيرًا إلى أن "ترشيح السفير الأوكراني في لندن، والقائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، يأتي كخيار ينسجم مع أهداف الغرب وحلف الناتو".

ولفت الأستاذ في العلاقات الدولية إلى أن "مواقف زيلينسكي أصبحت ضعيفة في الداخل، خاصة بعد إقراره قانونًا يحدّ من صلاحيات هيئات مكافحة الفساد، وتمسّكه بمنصبه السياسي، وتقديم مصالحه الشخصية على مصلحة بلاده"، معتبرًا أنه "أصبح عبئًا على أوكرانيا من خلال إطالة أمد الصراع واستنزافها".
فلاديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف في ميونيخ بألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
الاستخبارات الروسية: ممثلون عن أمريكا وبريطانيا بمشاركة مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استبدال زيلينسكي
أمس, 12:06 GMT

وأشار الزين إلى أن "هذه الخطوة من شأنها تسريع المفاوضات التي يعرقلها زيلينسكي"، وأن "استبداله قد يفتح الباب أمام رئيس جديد قادر على التوصل إلى هدنة والتفاوض مع روسيا"، وهو ما تراه أوروبا "مخرجًا للتوازن بين استمرار دعم أوكرانيا من جهة والسعي إلى تسوية مع موسكو، من جهة أخرى، في ظل تصعيد خطير وسباق تسلح بين الأطراف".

وأكد الباحث في الشأن الدولي أن "زيلينسكي هو أداة بيد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولا يملك قرارًا مستقلًا، وبالتالي فإن قرار استبداله إذا اتُّخذ، فلن يلقى اعتراضًا منه"، مشيرًا إلى أن "واشنطن تضغط لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أوكرانيا، نهاية العام، بعد التوصل إلى هدنة تتيح التفاوض مع روسيا، عبر رئيس شرعي لتوقيع اتفاق سلام".
ضابط أمريكي: المحادثات السرية لإقالة زيلينسكي تكشف تبعية أوكرانيا لقوى أجنبية
نائب أوكراني: زيلينسكي يخطط لتسليم دونباس لروسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала