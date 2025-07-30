https://sarabic.ae/20250730/خبير-أمريكي-إنذارات-واشنطن-لموسكو-تزيد-التعقيد-وتبعد-أي-فرصة-لحل-النزاع-1103195515.html
خبير أمريكي: إنذارات واشنطن لموسكو تزيد التعقيد وتبعد أي فرصة لحل النزاع
خبير أمريكي: إنذارات واشنطن لموسكو تزيد التعقيد وتبعد أي فرصة لحل النزاع
سبوتنيك عربي
حذر الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير، جيفري ساكس، من أن العقوبات الأمريكية الثانوية المحتملة على روسيا وشركائها التجاريين قد تؤدي إلى تصعيد خطير للصراع بين... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T13:11+0000
2025-07-30T13:11+0000
2025-07-30T13:11+0000
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وقال ساكس لوكالة "سبوتنيك"، في تعليقه على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أمريكا والدول الغربية، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ترفض مناقشة الأسباب الجذرية للصراع مع روسيا، مثل توسع حلف الناتو شرقا، والعمليات السرية الأمريكية لتغيير الأنظمة في أوكرانيا ودول أخرى على حدود روسيا، وفشل الغرب في الالتزام باتفاقية مينسك الثانية".وانتقد ساكس الدبلوماسية الأمريكية الحالية، واصفًا إياها بأنها "غائبة تمامًا"، وقال: "لا توجد دبلوماسية أمريكية بمعنى التفاوض والحوار الفعليين. ترامب لا يعرف سوى التهديد، وليس الحوار. إنه أمر سيئ ومقلق للغاية".وختم بالقول: "هذه العقوبات قد تعرقل الأهداف الاستراتيجية الطويلة الأمد لواشنطن"، مشددًا على ضرورة اللجوء إلى الدبلوماسية والتفاوض لحل الأسباب الجذرية للصراع، بدلا من الإنذارات غير العملية التي تطالب بوقف إطلاق نار غير مشروط".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مهلة الـ50 يوما التي "منحها" لروسيا، في وقت سابق من هذا الشهر، من أجل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا، "قد تقلصت إلى 10 أيام، تبدأ من اليوم (أمس الثلاثاء)".مدفيديف: ترامب "يلعب" لعبة الإنذارات مع روسيا وهذا تهديد وخطوة نحو الحربترامب: لم أتلق أي استجابة من روسيا بعد تهديدها بفرض عقوبات عليها
https://sarabic.ae/20250730/الكرملين-روسيا-اكتسبت-مناعة-ضد-العقوبات-والاقتصاد-يعمل-في-ظل-عدد-هائل-من-القيود--عاجل-1103187898.html
https://sarabic.ae/20250729/ترامب-لم-أتلق-أي-استجابة-من-روسيا-بعد-تهديدها-بفرض-عقوبات-عليها-1103172160.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير أمريكي: إنذارات واشنطن لموسكو تزيد التعقيد وتبعد أي فرصة لحل النزاع
حصري
حذر الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير، جيفري ساكس، من أن العقوبات الأمريكية الثانوية المحتملة على روسيا وشركائها التجاريين قد تؤدي إلى تصعيد خطير للصراع بين الطرفين، دون تحقيق الأهداف المرجوة.
وقال ساكس لوكالة "سبوتنيك"، في تعليقه على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أمريكا والدول الغربية، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ترفض مناقشة الأسباب الجذرية للصراع مع روسيا، مثل توسع حلف الناتو شرقا، والعمليات السرية الأمريكية لتغيير الأنظمة في أوكرانيا ودول أخرى على حدود روسيا، وفشل الغرب في الالتزام باتفاقية مينسك الثانية".
وتابع: "الغرب يطالب الآن بوقف إطلاق نار غير مشروط، وهو ما ترفضه روسيا، ولن تجبرها جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على الموافقة عليه".
وانتقد ساكس الدبلوماسية الأمريكية الحالية، واصفًا إياها بأنها "غائبة تمامًا"، وقال: "لا توجد دبلوماسية أمريكية بمعنى التفاوض والحوار الفعليين. ترامب لا يعرف سوى التهديد، وليس الحوار. إنه أمر سيئ ومقلق للغاية".
وقال ساكس فيما يتعلق بالتداعيات المحتملة للعقوبات: "إذا طبقت العقوبات بالفعل، فستمثل تصعيدا للصراع، وبالتالي خطيرة للغاية. لا أعتقد أنها ستكون فعالة، على سبيل المثال، لا أعتقد أنها ستمنع روسيا من بيع النفط والغاز والسلع الأخرى إلى الأسواق الآسيوية. ومع ذلك، غالبا ما تسفر الاستفزازات والتصعيد عن آثار سلبية غير متوقعة، وقد ينطبق هذا أيضا على الوضع الراهن".
وختم بالقول: "هذه العقوبات قد تعرقل الأهداف الاستراتيجية الطويلة الأمد لواشنطن"، مشددًا على ضرورة اللجوء إلى الدبلوماسية والتفاوض لحل الأسباب الجذرية للصراع، بدلا من الإنذارات غير العملية التي تطالب بوقف إطلاق نار غير مشروط".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن روسيا اكتسبت مناعة ضد العقوبات، والاقتصاد يعمل منذ فترة طويلة في ظل عدد هائل من القيود.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مهلة الـ50 يوما التي "منحها" لروسيا، في وقت سابق من هذا الشهر، من أجل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا، "قد تقلصت إلى 10 أيام، تبدأ من اليوم (أمس الثلاثاء)".