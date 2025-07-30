خبير أمريكي: إنذارات واشنطن لموسكو تزيد التعقيد وتبعد أي فرصة لحل النزاع

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بث مباشر... المناقشات النهائية للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
On air
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:46 GMT
13 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
16:03 GMT
29 د
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: تسونامي دبلوماسي ضد إسرائيل يغير قواعد اللعبة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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https://sarabic.ae/20250730/خبير-أمريكي-إنذارات-واشنطن-لموسكو-تزيد-التعقيد-وتبعد-أي-فرصة-لحل-النزاع-1103195515.html
خبير أمريكي: إنذارات واشنطن لموسكو تزيد التعقيد وتبعد أي فرصة لحل النزاع
خبير أمريكي: إنذارات واشنطن لموسكو تزيد التعقيد وتبعد أي فرصة لحل النزاع
سبوتنيك عربي
حذر الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير، جيفري ساكس، من أن العقوبات الأمريكية الثانوية المحتملة على روسيا وشركائها التجاريين قد تؤدي إلى تصعيد خطير للصراع بين... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T13:11+0000
2025-07-30T13:11+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ساكس لوكالة "سبوتنيك"، في تعليقه على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أمريكا والدول الغربية، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ترفض مناقشة الأسباب الجذرية للصراع مع روسيا، مثل توسع حلف الناتو شرقا، والعمليات السرية الأمريكية لتغيير الأنظمة في أوكرانيا ودول أخرى على حدود روسيا، وفشل الغرب في الالتزام باتفاقية مينسك الثانية".وانتقد ساكس الدبلوماسية الأمريكية الحالية، واصفًا إياها بأنها "غائبة تمامًا"، وقال: "لا توجد دبلوماسية أمريكية بمعنى التفاوض والحوار الفعليين. ترامب لا يعرف سوى التهديد، وليس الحوار. إنه أمر سيئ ومقلق للغاية".وختم بالقول: "هذه العقوبات قد تعرقل الأهداف الاستراتيجية الطويلة الأمد لواشنطن"، مشددًا على ضرورة اللجوء إلى الدبلوماسية والتفاوض لحل الأسباب الجذرية للصراع، بدلا من الإنذارات غير العملية التي تطالب بوقف إطلاق نار غير مشروط".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مهلة الـ50 يوما التي "منحها" لروسيا، في وقت سابق من هذا الشهر، من أجل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا، "قد تقلصت إلى 10 أيام، تبدأ من اليوم (أمس الثلاثاء)".مدفيديف: ترامب "يلعب" لعبة الإنذارات مع روسيا وهذا تهديد وخطوة نحو الحربترامب: لم أتلق أي استجابة من روسيا بعد تهديدها بفرض عقوبات عليها
https://sarabic.ae/20250730/الكرملين-روسيا-اكتسبت-مناعة-ضد-العقوبات-والاقتصاد-يعمل-في-ظل-عدد-هائل-من-القيود--عاجل-1103187898.html
https://sarabic.ae/20250729/ترامب-لم-أتلق-أي-استجابة-من-روسيا-بعد-تهديدها-بفرض-عقوبات-عليها-1103172160.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير أمريكي: إنذارات واشنطن لموسكو تزيد التعقيد وتبعد أي فرصة لحل النزاع

13:11 GMT 30.07.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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حذر الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير، جيفري ساكس، من أن العقوبات الأمريكية الثانوية المحتملة على روسيا وشركائها التجاريين قد تؤدي إلى تصعيد خطير للصراع بين الطرفين، دون تحقيق الأهداف المرجوة.
وقال ساكس لوكالة "سبوتنيك"، في تعليقه على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أمريكا والدول الغربية، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ترفض مناقشة الأسباب الجذرية للصراع مع روسيا، مثل توسع حلف الناتو شرقا، والعمليات السرية الأمريكية لتغيير الأنظمة في أوكرانيا ودول أخرى على حدود روسيا، وفشل الغرب في الالتزام باتفاقية مينسك الثانية".

وتابع: "الغرب يطالب الآن بوقف إطلاق نار غير مشروط، وهو ما ترفضه روسيا، ولن تجبرها جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على الموافقة عليه".

مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
الكرملين: روسيا اكتسبت مناعة ضد العقوبات والاقتصاد يعمل في ظل عدد هائل من القيود
10:57 GMT
وانتقد ساكس الدبلوماسية الأمريكية الحالية، واصفًا إياها بأنها "غائبة تمامًا"، وقال: "لا توجد دبلوماسية أمريكية بمعنى التفاوض والحوار الفعليين. ترامب لا يعرف سوى التهديد، وليس الحوار. إنه أمر سيئ ومقلق للغاية".

وقال ساكس فيما يتعلق بالتداعيات المحتملة للعقوبات: "إذا طبقت العقوبات بالفعل، فستمثل تصعيدا للصراع، وبالتالي خطيرة للغاية. لا أعتقد أنها ستكون فعالة، على سبيل المثال، لا أعتقد أنها ستمنع روسيا من بيع النفط والغاز والسلع الأخرى إلى الأسواق الآسيوية. ومع ذلك، غالبا ما تسفر الاستفزازات والتصعيد عن آثار سلبية غير متوقعة، وقد ينطبق هذا أيضا على الوضع الراهن".

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: لم أتلق أي استجابة من روسيا بعد تهديدها بفرض عقوبات عليها
أمس, 18:59 GMT
وختم بالقول: "هذه العقوبات قد تعرقل الأهداف الاستراتيجية الطويلة الأمد لواشنطن"، مشددًا على ضرورة اللجوء إلى الدبلوماسية والتفاوض لحل الأسباب الجذرية للصراع، بدلا من الإنذارات غير العملية التي تطالب بوقف إطلاق نار غير مشروط".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن روسيا اكتسبت مناعة ضد العقوبات، والاقتصاد يعمل منذ فترة طويلة في ظل عدد هائل من القيود.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مهلة الـ50 يوما التي "منحها" لروسيا، في وقت سابق من هذا الشهر، من أجل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا، "قد تقلصت إلى 10 أيام، تبدأ من اليوم (أمس الثلاثاء)".
مدفيديف: ترامب "يلعب" لعبة الإنذارات مع روسيا وهذا تهديد وخطوة نحو الحرب
ترامب: لم أتلق أي استجابة من روسيا بعد تهديدها بفرض عقوبات عليها
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