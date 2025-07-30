https://sarabic.ae/20250730/خبير-أمريكي-إنذارات-واشنطن-لموسكو-تزيد-التعقيد-وتبعد-أي-فرصة-لحل-النزاع-1103195515.html

خبير أمريكي: إنذارات واشنطن لموسكو تزيد التعقيد وتبعد أي فرصة لحل النزاع

خبير أمريكي: إنذارات واشنطن لموسكو تزيد التعقيد وتبعد أي فرصة لحل النزاع

سبوتنيك عربي

حذر الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير، جيفري ساكس، من أن العقوبات الأمريكية الثانوية المحتملة على روسيا وشركائها التجاريين قد تؤدي إلى تصعيد خطير للصراع بين... 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T13:11+0000

2025-07-30T13:11+0000

2025-07-30T13:11+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ساكس لوكالة "سبوتنيك"، في تعليقه على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أمريكا والدول الغربية، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ترفض مناقشة الأسباب الجذرية للصراع مع روسيا، مثل توسع حلف الناتو شرقا، والعمليات السرية الأمريكية لتغيير الأنظمة في أوكرانيا ودول أخرى على حدود روسيا، وفشل الغرب في الالتزام باتفاقية مينسك الثانية".وانتقد ساكس الدبلوماسية الأمريكية الحالية، واصفًا إياها بأنها "غائبة تمامًا"، وقال: "لا توجد دبلوماسية أمريكية بمعنى التفاوض والحوار الفعليين. ترامب لا يعرف سوى التهديد، وليس الحوار. إنه أمر سيئ ومقلق للغاية".وختم بالقول: "هذه العقوبات قد تعرقل الأهداف الاستراتيجية الطويلة الأمد لواشنطن"، مشددًا على ضرورة اللجوء إلى الدبلوماسية والتفاوض لحل الأسباب الجذرية للصراع، بدلا من الإنذارات غير العملية التي تطالب بوقف إطلاق نار غير مشروط".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مهلة الـ50 يوما التي "منحها" لروسيا، في وقت سابق من هذا الشهر، من أجل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا، "قد تقلصت إلى 10 أيام، تبدأ من اليوم (أمس الثلاثاء)".مدفيديف: ترامب "يلعب" لعبة الإنذارات مع روسيا وهذا تهديد وخطوة نحو الحربترامب: لم أتلق أي استجابة من روسيا بعد تهديدها بفرض عقوبات عليها

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