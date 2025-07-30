https://sarabic.ae/20250730/متخصص-في-الشأن-الدولي-تغيير-بعض-الشخصيات-خلال-الحرب-يعكس-وجود-غالب-ومغلوب-1103200478.html

متخصص في الشأن الدولي: تغيير بعض الشخصيات خلال الحرب يعكس وجود غالب ومغلوب

متخصص في الشأن الدولي: تغيير بعض الشخصيات خلال الحرب يعكس وجود غالب ومغلوب

سبوتنيك عربي

علّق الباحث المتخصص في الشأن الدولي، أسعد فرنجية، على الإعلان عن استبدال رئيس نظام كييف المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي في هذا التوقيت، معتبرا أن "استبداله... 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T16:06+0000

2025-07-30T16:06+0000

2025-07-30T16:06+0000

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فلاديمير زيلينسكي

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وقال فرنجية في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تغيير بعض الشخصيات خلال الحرب يعكس وجود غالب ومغلوب"، موضحا أن "روسيا لا تسعى فقط إلى وقف إطلاق النار، بل إلى حل نهائي للأزمة الأوكرانية يقوم على تثبيت الأراضي المحررة، وتغيير النهج السياسي للنظام النازي في كييف". وتوقع المتخصص في الشأن الدولي أن "يؤدي خروج زيلينسكي من الحكم إلى وصول فريق أكثر مرونة في التعاطي مع الشروط الروسية، التي تتفق معها الولايات المتحدة بشكل أو بآخر، وبما يفضي إلى رسم حدود جديدة لأوكرانيا". وختم فرنجية: "ترامب يسعى إلى الحلول السريعة في ظل معارضة الدولة العميقة له وضغط استحقاقات الانتخابات النصفية، فيما يبقى السلوك الروسي والصيني عقلانيا مقابل مواقف ترامب المتقلبة، ومع تراجع انفراد الولايات المتحدة بالقطبية العالمية".

https://sarabic.ae/20250602/باحث-في-الشأن-الروسي-الحرب-انتهت-بالقوة-والحل-بالمفاوضات--وإلا-ستذهب-أوكرانيا-في-مهب-الريح-1101208623.html

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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير زيلينسكي, تقارير سبوتنيك, حصري