https://sarabic.ae/20250730/متخصص-في-الشأن-الدولي-تغيير-بعض-الشخصيات-خلال-الحرب-يعكس-وجود-غالب-ومغلوب-1103200478.html
متخصص في الشأن الدولي: تغيير بعض الشخصيات خلال الحرب يعكس وجود غالب ومغلوب
متخصص في الشأن الدولي: تغيير بعض الشخصيات خلال الحرب يعكس وجود غالب ومغلوب
سبوتنيك عربي
علّق الباحث المتخصص في الشأن الدولي، أسعد فرنجية، على الإعلان عن استبدال رئيس نظام كييف المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي في هذا التوقيت، معتبرا أن "استبداله... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T16:06+0000
2025-07-30T16:06+0000
2025-07-30T16:06+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير زيلينسكي
تقارير سبوتنيك
حصري
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وقال فرنجية في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تغيير بعض الشخصيات خلال الحرب يعكس وجود غالب ومغلوب"، موضحا أن "روسيا لا تسعى فقط إلى وقف إطلاق النار، بل إلى حل نهائي للأزمة الأوكرانية يقوم على تثبيت الأراضي المحررة، وتغيير النهج السياسي للنظام النازي في كييف". وتوقع المتخصص في الشأن الدولي أن "يؤدي خروج زيلينسكي من الحكم إلى وصول فريق أكثر مرونة في التعاطي مع الشروط الروسية، التي تتفق معها الولايات المتحدة بشكل أو بآخر، وبما يفضي إلى رسم حدود جديدة لأوكرانيا". وختم فرنجية: "ترامب يسعى إلى الحلول السريعة في ظل معارضة الدولة العميقة له وضغط استحقاقات الانتخابات النصفية، فيما يبقى السلوك الروسي والصيني عقلانيا مقابل مواقف ترامب المتقلبة، ومع تراجع انفراد الولايات المتحدة بالقطبية العالمية".
https://sarabic.ae/20250602/باحث-في-الشأن-الروسي-الحرب-انتهت-بالقوة-والحل-بالمفاوضات--وإلا-ستذهب-أوكرانيا-في-مهب-الريح-1101208623.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير زيلينسكي, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير زيلينسكي, تقارير سبوتنيك, حصري
متخصص في الشأن الدولي: تغيير بعض الشخصيات خلال الحرب يعكس وجود غالب ومغلوب
حصري
علّق الباحث المتخصص في الشأن الدولي، أسعد فرنجية، على الإعلان عن استبدال رئيس نظام كييف المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي في هذا التوقيت، معتبرا أن "استبداله كان مطروحا وخاصة أنه خسر الحرب، لفتح المجال أمام أوكرانيا لتغيير مسارها".
وقال فرنجية في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تغيير بعض الشخصيات خلال الحرب يعكس وجود غالب ومغلوب"، موضحا أن "روسيا لا تسعى فقط إلى وقف إطلاق النار، بل إلى حل نهائي للأزمة الأوكرانية يقوم على تثبيت الأراضي المحررة، وتغيير النهج السياسي للنظام النازي في كييف
".
وشدد على أن "زيلينسكي فاقد الشرعية ويمثل ألمانيا وحلف الأطلسي، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يركز على أولوية حل أزمات بلاده الاقتصادية"، لافتا إلى أن "الاتفاقيات الاقتصادية بين ترامب والاتحاد الأوروبي وضعت الأوروبيين تحت ضغط كبير".
وتوقع المتخصص في الشأن الدولي أن "يؤدي خروج زيلينسكي من الحكم
إلى وصول فريق أكثر مرونة في التعاطي مع الشروط الروسية، التي تتفق معها الولايات المتحدة بشكل أو بآخر، وبما يفضي إلى رسم حدود جديدة لأوكرانيا".
وختم فرنجية: "ترامب يسعى إلى الحلول السريعة في ظل معارضة الدولة العميقة له وضغط استحقاقات الانتخابات النصفية، فيما يبقى السلوك الروسي والصيني عقلانيا مقابل مواقف ترامب المتقلبة، ومع تراجع انفراد الولايات المتحدة بالقطبية العالمية
".