https://sarabic.ae/20250730/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يناقش-التطورات-في-الشرق-الأوسط-مع-مسؤولين-عراقيين-وأمميين-وأتراك-1103202040.html

نائب وزير الخارجية الروسي يناقش التطورات في الشرق الأوسط مع مسؤولين عراقيين وأمميين وأتراك

نائب وزير الخارجية الروسي يناقش التطورات في الشرق الأوسط مع مسؤولين عراقيين وأمميين وأتراك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، ناقش خلال زيارته إلى نيويورك مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ومع الأمين العام... 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T17:31+0000

2025-07-30T17:31+0000

2025-07-30T17:31+0000

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "عقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. وخلال تبادل وجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط، تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الجماعية لوقف الأعمال القتالية في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن واستعادة الاستقرار في الضفة الغربية".وأشار الجانبان إلى الاهتمام المتبادل بين موسكو وبغداد بمواصلة توسيع التعاون العملي في جميع المجالات الرئيسية، وأكدا على الأهمية القصوى لتعزيز الحوار السياسي القائم على الثقة على مختلف المستويات.وفي السياق ذاته، التقى فيرشينين، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وجاء في البيان: "التقى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. وركز اللقاء على تبادل الآراء المفصل على تطورات الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في الأراضي الفلسطينية ، وكذلك في سوريا ولبنان المجاورتين".بالتوازي، أوضح البيان أن فيرشينين ناقش مع نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، الوضع في الشرق الأوسط، وسبل الخروج من الأزمة واسعة النطاق في منطقة الصراع العربي الإسرائيلي.وقال فيرشينين، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين: "الأحداث في الشرق الأوسط، والأزمة غير المسبوقة والتصعيد الكبير للعنف، قد برهنت مجددا أنه من دون حل عادل ودائم لقضية فلسطين لن يكون هناك سلام وأمن حقيقيان في المنطقة".موسكو: من المستحيل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينيةرئيس الوزراء البريطاني: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم توقف إسرائيل الحرب

https://sarabic.ae/20250730/الخارجية-الروسية-لافروف-يعقد-محادثات-مع-وزير-الخارجية-السوري-يوم-غد-في-موسكو--عاجل-1103198456.html

https://sarabic.ae/20250729/موسكو-من-المستحيل-تحقيق-السلام-والاستقرار-في-الشرق-الأوسط-دون-إقامة-دولة-فلسطينية-1103174678.html

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