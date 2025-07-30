https://sarabic.ae/20250730/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يناقش-التطورات-في-الشرق-الأوسط-مع-مسؤولين-عراقيين-وأمميين-وأتراك-1103202040.html
نائب وزير الخارجية الروسي يناقش التطورات في الشرق الأوسط مع مسؤولين عراقيين وأمميين وأتراك
نائب وزير الخارجية الروسي يناقش التطورات في الشرق الأوسط مع مسؤولين عراقيين وأمميين وأتراك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، ناقش خلال زيارته إلى نيويورك مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ومع الأمين العام... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T17:31+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "عقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. وخلال تبادل وجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط، تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الجماعية لوقف الأعمال القتالية في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن واستعادة الاستقرار في الضفة الغربية".وأشار الجانبان إلى الاهتمام المتبادل بين موسكو وبغداد بمواصلة توسيع التعاون العملي في جميع المجالات الرئيسية، وأكدا على الأهمية القصوى لتعزيز الحوار السياسي القائم على الثقة على مختلف المستويات.وفي السياق ذاته، التقى فيرشينين، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وجاء في البيان: "التقى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. وركز اللقاء على تبادل الآراء المفصل على تطورات الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في الأراضي الفلسطينية ، وكذلك في سوريا ولبنان المجاورتين".بالتوازي، أوضح البيان أن فيرشينين ناقش مع نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، الوضع في الشرق الأوسط، وسبل الخروج من الأزمة واسعة النطاق في منطقة الصراع العربي الإسرائيلي.وقال فيرشينين، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين: "الأحداث في الشرق الأوسط، والأزمة غير المسبوقة والتصعيد الكبير للعنف، قد برهنت مجددا أنه من دون حل عادل ودائم لقضية فلسطين لن يكون هناك سلام وأمن حقيقيان في المنطقة".موسكو: من المستحيل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينيةرئيس الوزراء البريطاني: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم توقف إسرائيل الحرب
https://sarabic.ae/20250730/الخارجية-الروسية-لافروف-يعقد-محادثات-مع-وزير-الخارجية-السوري-يوم-غد-في-موسكو--عاجل-1103198456.html
https://sarabic.ae/20250729/موسكو-من-المستحيل-تحقيق-السلام-والاستقرار-في-الشرق-الأوسط-دون-إقامة-دولة-فلسطينية-1103174678.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, أخبار الشرق الأوسط, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار سوريا اليوم, أخبار الشرق الأوسط, العالم, أخبار العالم الآن
نائب وزير الخارجية الروسي يناقش التطورات في الشرق الأوسط مع مسؤولين عراقيين وأمميين وأتراك
أفادت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، ناقش خلال زيارته إلى نيويورك مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ومع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومع نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، تطورات الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في الأراضي الفلسطينية وسوريا.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "عقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. وخلال تبادل وجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط، تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الجماعية لوقف الأعمال القتالية في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن واستعادة الاستقرار في الضفة الغربية".
وأضاف البيان أن "الطرفين نافشا أيضا قضايا الحفاظ على الاستقرار والأمن في سوريا".
وأشار الجانبان إلى الاهتمام المتبادل بين موسكو وبغداد بمواصلة توسيع التعاون العملي في جميع المجالات الرئيسية، وأكدا على الأهمية القصوى لتعزيز الحوار السياسي القائم على الثقة على مختلف المستويات.
وفي السياق ذاته، التقى فيرشينين، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وجاء في البيان: "التقى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. وركز اللقاء على تبادل الآراء المفصل على تطورات الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في الأراضي الفلسطينية ، وكذلك في سوريا ولبنان المجاورتين".
وتابع البيان: "ناقش الطرفان القضايا الراهنة على جدول أعمال المنظمة، بما في ذلك الإصلاح الشامل للأمم المتحدة، والقضايا العامة المتعلقة بعمل الأمانة العامة، والاستعدادات للأحداث الرفيعة المستوى القادمة في إطار الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة".
بالتوازي، أوضح البيان أن فيرشينين ناقش مع نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، الوضع في الشرق الأوسط، وسبل الخروج من الأزمة واسعة النطاق في منطقة الصراع العربي الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أنه من المستحيل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من دون إقامة دولة فلسطينية.
وقال فيرشينين، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين: "الأحداث في الشرق الأوسط، والأزمة غير المسبوقة والتصعيد الكبير للعنف، قد برهنت مجددا أنه من دون حل عادل ودائم لقضية فلسطين لن يكون هناك سلام وأمن حقيقيان في المنطقة".