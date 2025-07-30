https://sarabic.ae/20250730/نتنياهو-يدعو-المزيد-من-الدول-إلى-إسقاط-المساعدات-جوا-على-قطاع-غزة-1103202450.html

نتنياهو يدعو المزيد من الدول إلى إسقاط المساعدات جوا على قطاع غزة

نتنياهو يدعو المزيد من الدول إلى إسقاط المساعدات جوا على قطاع غزة

سبوتنيك عربي

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، دول العالم بالمساعدة في "إسقاط المساعدات الإنسانية جوا على قطاع غزة". 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T17:46+0000

2025-07-30T17:46+0000

2025-07-30T18:03+0000

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وكتب مكتب نتنياهو عبر منصة "إكس": "حماس سرقت الطعام من شعبها، وتحركت إسرائيل. لقد أنزلنا المساعدات جوًا على سكان غزة، ودعونا دولا أخرى للانضمام إلينا. وقد استجابت بعض الدول بالفعل. لقد ضمنا أمن الأجواء، وأمن عمليات الإنزال الجوي، وضمنا وصول الطعام. أي دولة ترغب حقا في المساعدة مرحب بها للانضمام إلينا"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الأربعاء، أنه يتعاون مع 3 دول عربية في إسقاط مساعدات غذائية على قطاع غزة. ونشرت "كابتن إيلا" المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بيانا جديدا لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلاله أن بلادها تتعاون مع مصر والأردن والإمارات لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه خلال الساعات الأخيرة، تم إنزال 32 رزمة مساعدات إنسانية من الجو، تضمنت مواد غذائية لسكان جنوب وشمال قطاع غزة. وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الإماراتية نفذتا إنزالين جويين على قطاع غزة بهدف توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهالي الفلسطينيين في غزة. وأكدت الوكالة أنه "تم إنزال (16) طنا من المواد الغذائية وحليب الأطفال في مختلف مناطق قطاع غزة"، مشيرة إلى أنه "بالتعاون مع دولة الإمارات تم إنزال نحو 73 طنا من المواد الأساسية إلى غزة خلال الأيام الماضية". وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 حالة وفاة بينهم 89 طفلا، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة في قطاع غزة. وتابعت: "بذلك، يرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 154 شهيدا، منهم 89 طفلا". ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من مجاعة قاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

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https://sarabic.ae/20250730/الأردن-والإمارات-يسقطان-16-طنا-من-الغذاء-وحليب-الأطفال-في--غزة-صور-1103198891.html

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