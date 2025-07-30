https://sarabic.ae/20250730/حماس-غالبية-شاحنات-الإغاثة-التي-تدخل-غزة-تتعرض-للنهب-والاعتداء-1103200284.html

"حماس": غالبية شاحنات الإغاثة التي تدخل غزة تتعرض للنهب والاعتداء

"حماس": غالبية شاحنات الإغاثة التي تدخل غزة تتعرض للنهب والاعتداء

سبوتنيك عربي

ذكرت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، أن "قطاع غزة يواجه مجاعة كارثية بفعل حصار إسرائيلي شامل ومستمر، في أخطر مراحل الإبادة الجماعية". 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T16:04+0000

2025-07-30T16:04+0000

2025-07-30T16:04+0000

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وأوضحت الحركة في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، أنه "منذ أكثر من خمسة أشهر كاملة، وتحديدا منذ الثاني من مارس الماضي، قام الاحتلال الإسرائيل بالحصار الشامل على القطاع، وهو ما يشمل إغلاق المعابر ومنع حليب الأطفال،والغذاء والدواء عن أكثر من مليوني إنسان".وأضافت الحركة أن "الاحتلال حوّل الغذاء إلى سلاح قتل بطيء، والمساعدات إلى أداة فوضى ونهب، بإشراف مباشر من جيشه وطائراته، وغالبية شاحنات الإغاثة التي تدخل غزة تتعرض للنهب والاعتداء، في إطار سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال، تقوم على هندسة الفوضى والتجويع بهدف حرمان المدنيين من المساعدات القليلة، وإفشال توزيعها بشكل آمن ومنظّم".وأشارت الحركة في بيانها إلى أن غزة تحتاج إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميا لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته، فإن ما يُسمح بدخوله فعليًا لا يمثل سوى نسبة ضئيلة.وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 حالة وفاة بينهم 89 طفلا، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة في قطاع عزة.ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

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https://sarabic.ae/20250730/ويتكوف-يزور-إسرائيل-لبحث-الأزمة-الإنسانية-في-غزة-1103195771.html

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إسرائيل, حركة حماس, غزة, العالم العربي, الأخبار