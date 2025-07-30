https://sarabic.ae/20250730/حماس-غالبية-شاحنات-الإغاثة-التي-تدخل-غزة-تتعرض-للنهب-والاعتداء-1103200284.html
"حماس": غالبية شاحنات الإغاثة التي تدخل غزة تتعرض للنهب والاعتداء
"حماس": غالبية شاحنات الإغاثة التي تدخل غزة تتعرض للنهب والاعتداء
سبوتنيك عربي
ذكرت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، أن "قطاع غزة يواجه مجاعة كارثية بفعل حصار إسرائيلي شامل ومستمر، في أخطر مراحل الإبادة الجماعية". 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T16:04+0000
2025-07-30T16:04+0000
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وأوضحت الحركة في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، أنه "منذ أكثر من خمسة أشهر كاملة، وتحديدا منذ الثاني من مارس الماضي، قام الاحتلال الإسرائيل بالحصار الشامل على القطاع، وهو ما يشمل إغلاق المعابر ومنع حليب الأطفال،والغذاء والدواء عن أكثر من مليوني إنسان".وأضافت الحركة أن "الاحتلال حوّل الغذاء إلى سلاح قتل بطيء، والمساعدات إلى أداة فوضى ونهب، بإشراف مباشر من جيشه وطائراته، وغالبية شاحنات الإغاثة التي تدخل غزة تتعرض للنهب والاعتداء، في إطار سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال، تقوم على هندسة الفوضى والتجويع بهدف حرمان المدنيين من المساعدات القليلة، وإفشال توزيعها بشكل آمن ومنظّم".وأشارت الحركة في بيانها إلى أن غزة تحتاج إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميا لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته، فإن ما يُسمح بدخوله فعليًا لا يمثل سوى نسبة ضئيلة.وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 حالة وفاة بينهم 89 طفلا، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة في قطاع عزة.ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20250730/الأردن-والإمارات-يسقطان-16-طنا-من-الغذاء-وحليب-الأطفال-في--غزة-صور-1103198891.html
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إسرائيل, حركة حماس, غزة, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, حركة حماس, غزة, العالم العربي, الأخبار
"حماس": غالبية شاحنات الإغاثة التي تدخل غزة تتعرض للنهب والاعتداء
ذكرت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، أن "قطاع غزة يواجه مجاعة كارثية بفعل حصار إسرائيلي شامل ومستمر، في أخطر مراحل الإبادة الجماعية".
وأوضحت الحركة في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، أنه "منذ أكثر من خمسة أشهر كاملة، وتحديدا منذ الثاني من مارس الماضي، قام الاحتلال الإسرائيل بالحصار الشامل على القطاع، وهو ما يشمل إغلاق المعابر ومنع حليب الأطفال،والغذاء والدواء عن أكثر من مليوني إنسان".
وأضافت الحركة أن "الاحتلال حوّل الغذاء إلى سلاح قتل بطيء، والمساعدات إلى أداة فوضى ونهب، بإشراف مباشر من جيشه وطائراته، وغالبية شاحنات الإغاثة التي تدخل غزة تتعرض للنهب والاعتداء، في إطار سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال، تقوم على هندسة الفوضى والتجويع بهدف حرمان المدنيين من المساعدات القليلة، وإفشال توزيعها بشكل آمن ومنظّم".
وأشارت الحركة في بيانها إلى أن غزة تحتاج إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود
يوميا لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته، فإن ما يُسمح بدخوله فعليًا لا يمثل سوى نسبة ضئيلة.
وشددت الحركة الفلسطينية على أن "الكارثة أجبرت أمهات غزة على إرضاع أطفالهن الماء بدل الحليب، وسُجّل حتى الآن استشهاد 154 فلسطينيا بسبب الجوع، بينهم 89 طفلا، مع مئات الإصابات اليومية بسوء التغذية، وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية"، وفق البيان.
وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 حالة وفاة بينهم 89 طفلا، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة في قطاع عزة.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "سجلت مستشفيات قطاع غزة 7 حالات وفاة، خلال الـ24 الساعة الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية". وتابعت: "بذلك، يرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 154 شهيدا، منهم 89 طفلا".
ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية في ظل الحرب التي
تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.