50 عاما على اتفاق هلسنكي... انفراجة الحرب الباردة التي سارت على نحو خاطئ
© Getty Images / Keystone الكلمة الافتتاحية في قاعة فنلنديا في قمة هلسنكي، المرحلة الثالثة والأخيرة من مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا (CSCE)، هلسنكي، فنلندا،
© Getty Images / Keystone
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يصادف الأول من أغسطس/آب الذكرى 50 لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، الذي انتهى بتوقيع الوثيقة الختامية. أصبح هذا الحدث، بالإضافة إلى عاصمة فنلندا، أحد أكثر الرموز وضوحا لنزع فتيل التوتر في القارة، بمشاركة الولايات المتحدة وكندا كأعضاء في الناتو وبالتالي المشاركة في قضايا الأمن الأوروبية.
يشرح ألكسندر ياكوفينكو، نائب مدير وكالة "روسيا سيغودنيا" - الشركة الأم لـ"سبوتنيك"- ورئيس لجنة القضايا العالمية والأمن الدولي في المجلس العلمي والخبراء التابع لمجلس الأمن الروسي، سبب انهيار عملية هلسنكي .
وهكذا، انطلقت عملية لعموم أوروبا وعدت بتحويل أوروبا إلى أرض سلام وتعاون، من لشبونة إلى فلاديفوستوك. علاوة على ذلك، وُضع إطار عمل يسمح بـ"هبوط هادئ" للقارة في حال حدوث أي اضطرابات داخلية في بلدانها، والتي، كما أظهرت الأحداث، كانت خروج الاتحاد السوفييتي من الحرب الباردة، وانهيار يوغوسلافيا، ثم الاتحاد السوفييتي.
الانفراج: استراحة قسرية للغرب
بحلول سبعينيات القرن العشرين، كانت الولايات المتحدة تواجه أزمة اقتصادية عميقة - فقد انتهى النمو في فترة ما بعد الحرب، وتحولت النخب الغربية إلى الليبرالية الجديدة (ريغانوميكس، تاتشرية)، ما أدى إلى دخول عصر من إلغاء القيود التنظيمية، والمالية، والعولمة.
لقد أصبحت تكاليف سباق التسلح لا تطاق؛ وكانت محادثات الوفاق وضبط الأسلحة مع موسكو، مثل معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية في عام 1972، مجرد توقف تكتيكي.
19 مايو, 17:42 GMT
النقاط العمياء السوفيتية
رحب الاتحاد السوفييتي بالوفاق، لكنه أساء فهم الدوافع الغربية، معتقدًا أنها تعني الشراكة المتساوية.
لقد أدى الركود الداخلي والتصلب الإيديولوجي إلى تفويت فرصة الإصلاحات الضرورية لتحقيق اللامركزية في جوانب الاقتصاد المخطط.
لقد تشبث الاقتصاد السوفييتي بالإنفاق العسكري، متجاهلاً فرصة التحديث.
لقد كان الاتحاد السوفييتي محاصراً في النظام التجاري والمالي الغربي، ولم يكن لديه أي خطة حقيقية للتنمية الوطنية السيادية، فكان يشتري من الغرب بدلاً من الابتكار في الداخل.
الفجوة المتزايدة
سارت اثنتان من "سلال" هلسنكي الثلاث - التعاون العسكري السياسي والتعاون الاقتصادي - بسلاسة. في عام 1990، وُقِّعت معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، واعتمدت وثيقة فيينا بشأن تدابير بناء الثقة.
لكن حقوق الإنسان والديمقراطية أصبحتا ساحة معركة سياسية، حيث مارس الغرب ضغوطا على الاتحاد السوفييتي بشأن المعارضين والهجرة.
أما بالنسبة للتجارة، فقد كانت مرتبطة بالظروف السياسية (جاكسون-فانيك، 1974)، الأمر الذي مهد الطريق لعقود من العقوبات التي أعقبت ذلك.
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الفرص الضائعة والتوترات المتصاعدة
لقد انكشف الرضا السوفييتي الذي هدأته عملية هلسنكي عندما انتهت الحرب الباردة.
لقد ركز الغرب على "احتواء" روسيا، وليس "دمجها" (قام حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بالتوسع شرقاً).
لقد انهارت عملية هلسنكي: تم حجب كامل إمكانات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ وتم التخلي عن معاهدات الحرب الباردة واحدة تلو الأخرى: معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، ومعاهدة القوات النووية المتوسطة المدى، ومعاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية.
الإرث والدروس
لقد قلل الغرب من شأن روسيا، واعتبرها بمثابة أثر سوفييتي فاشل بدلاً من اعتبارها دولة تستعيد هويتها.
إن تركيز أوروبا على معاداة روسيا أعمى بصيرتها عن إمكانيات التعاون.
إن تحول فنلندا من الحياد إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يرمز إلى الفرص الضائعة لتحقيق السلام المتوازن.
تحت تأثير الولايات المتحدة، تخلت ألمانيا عن المصالحة التاريخية لصالح محاولات إعادة تأهيل ماضيها النازي.
خلاصة القول: إن وعد هلسنكي قُتل على يد النخب الغربية المتغطرسة التي اختارت الهيمنة على الشراكة الحقيقية، وأصبحت الأيديولوجية تفوق الأمن العملي.