https://sarabic.ae/20250731/أنباء-عن-حريق-ضخم-بمحيط-مستشفى-القائم-في-مدينة-مشهد-الإيرانية-فيديو-1103230527.html
أنباء عن حريق ضخم بمحيط مستشفى القائم في مدينة مشهد الإيرانية... فيديو
أنباء عن حريق ضخم بمحيط مستشفى القائم في مدينة مشهد الإيرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بأن أنباء ترددت عن اندلاع حريق ضخم في محيط مستشفى "القائم" في مدينة مشهد شمال شرقي إيران. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T12:24+0000
2025-07-31T12:24+0000
2025-07-31T12:24+0000
أخبار العالم الآن
أخبار ايران اليوم
الحرائق
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103230311_0:174:546:481_1920x0_80_0_0_a4ec594e4ddfc007992fadaf729d5139.jpg
وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر أعمدة كثيفة من الدخان الأسود في محيط المستشفى.ولم تذكر صحيفة "همشهري" الإيرانية، التي أوردت النبأ، أي تفاصيل إضافية، وأشارت تقارير إلى أن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق.لحظة سقوط لعبة ملاهي في السعودية ووقوع إصابات... فيديومشهد بطولي.. أطباء روس يكملون عملية جراحية معقدة رغم الزلزال في كامتشاتكا.. فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103230311_0:123:546:533_1920x0_80_0_0_16d0f537a970193d728f7869bc840f54.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار ايران اليوم, الحرائق, نادي الفيديو
أخبار العالم الآن, أخبار ايران اليوم, الحرائق, نادي الفيديو
أنباء عن حريق ضخم بمحيط مستشفى القائم في مدينة مشهد الإيرانية... فيديو
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بأن أنباء ترددت عن اندلاع حريق ضخم في محيط مستشفى "القائم" في مدينة مشهد شمال شرقي إيران.
وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر أعمدة كثيفة من الدخان الأسود في محيط المستشفى.
ولم تذكر صحيفة "همشهري" الإيرانية، التي أوردت النبأ، أي تفاصيل إضافية، وأشارت تقارير إلى أن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق.