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https://sarabic.ae/20250731/أنباء-عن-حريق-ضخم-بمحيط-مستشفى-القائم-في-مدينة-مشهد-الإيرانية-فيديو-1103230527.html
أنباء عن حريق ضخم بمحيط مستشفى القائم في مدينة مشهد الإيرانية... فيديو
أنباء عن حريق ضخم بمحيط مستشفى القائم في مدينة مشهد الإيرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بأن أنباء ترددت عن اندلاع حريق ضخم في محيط مستشفى "القائم" في مدينة مشهد شمال شرقي إيران. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
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وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر أعمدة كثيفة من الدخان الأسود في محيط المستشفى.ولم تذكر صحيفة "همشهري" الإيرانية، التي أوردت النبأ، أي تفاصيل إضافية، وأشارت تقارير إلى أن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق.لحظة سقوط لعبة ملاهي في السعودية ووقوع إصابات... فيديومشهد بطولي.. أطباء روس يكملون عملية جراحية معقدة رغم الزلزال في كامتشاتكا.. فيديو
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أنباء عن حريق ضخم بمحيط مستشفى القائم في مدينة مشهد الإيرانية... فيديو

12:24 GMT 31.07.2025
© /x حريق في مستشفى القائم في إيران
حريق في مستشفى القائم في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© /x
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بأن أنباء ترددت عن اندلاع حريق ضخم في محيط مستشفى "القائم" في مدينة مشهد شمال شرقي إيران.
وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر أعمدة كثيفة من الدخان الأسود في محيط المستشفى.
ولم تذكر صحيفة "همشهري" الإيرانية، التي أوردت النبأ، أي تفاصيل إضافية، وأشارت تقارير إلى أن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق.
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