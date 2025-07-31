https://sarabic.ae/20250731/بعد-طلب-تمويله-بـ-10-مليارات-دولار-ما-القدرات-الحالية-للجيش-اللبناني-1103244415.html
بعد طلب تمويله بـ10 مليارات دولار... ما القدرات الحالية للجيش اللبناني؟
بعد طلب تمويله بـ10 مليارات دولار... ما القدرات الحالية للجيش اللبناني؟
سبوتنيك عربي
أثارت دعوة الرئيس اللبناني جوزاف عون لدعم دولي لجيش بلاده، تساؤلات حول قدرات لبنان العسكرية في الوقت الحالي والأسباب التي تجعله في حاجة إلى تعزيها خلال السنوات... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T17:11+0000
2025-07-31T17:11+0000
2025-07-31T17:11+0000
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وبحسب تصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، فإن الجيش اللبناني يحتل المرتبة رقم 115 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2025، ويصنف في المرتبة الـ 42 بين الجيوش الأسيوية ورقم 15 في منطقة الشرق الأوسط.ويقدر عدد سكان لبنان بنحو 5.3 مليون نسمة بينهم 1.7 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية ونحو 70 ألف فرد يصلون سن التجنيد سنويا.ويضم الجيش اللبناني 160 ألف فرد بينهم 60 ألف فرد قوات عاملة و35 ألف فرد قوات احتياطية و65 ألف فرد قوات شبه عسكرية.تصنف القوات الجوية اللبنانية في المرتبة رقم 74 عالميا بـ 80 طائرة تضم 36 طائرة هجومية و64 طائرة تدريب و68 مروحية عسكرية.القوات البريةالقوات البحريةيمتلك لبنان أسطول حربي يصنف في المرتبة رقم 44 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم بـ64 وحدة بحرية بينها 61 سفينة دورية.وإضافة إلى القوة والعتاد العسكري، يمتلك لبنان أسطولا تجاريا يعد جزءا من قوة الدعم اللوجستي للدولة، يضم 51 سفينة تعمل في 5 موانئ كبرى.كما يمتلك لبنان 8 مطارات وشبكة سكك حديدية بطول إجمالي يتجاوز 400 كيلومترا، إضافة إلى شبكة طرق تقدر بنحو 22 ألف كيلومترا.وفي كلمة ألقاها من مقر وزارة الدفاع، بمناسبة عيد الجيش، اليوم الخميس، وجه الرئيس اللبناني جوزاف عون، دعوة إلى القوى السياسية في البلاد وعلى رأسها "حزب الله"، إلى اغتنام اللحظة الراهنة وتسليم السلاح للجيش اللبناني في أقرب وقت ممكن، مشددا على ضرورة حصر القرار العسكري والأمني بالمؤسسة العسكرية الشرعية.وأشار عون إلى أن المبادرات التي سيعرضها على مجلس الوزراء تتضمن وقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتسليم سلاح "حزب الله" إلى الجيش اللبناني، ودعم دولي مباشر للجيش اللبناني بقيمة مليار دولار سنويا لمدة عشر سنوات، بإجمالي 10 مليارات دولار خلال تلك الفترة.وتقدر الميزانية الحالية للجيش اللبناني بـ 768 مليون دولار فقط ويصنف في المرتبة رقم 97 عالميا من حيث حجم الإنفاق الدفاعي للدول.
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https://sarabic.ae/20250730/قائد-الجيش-اللبناني-نواجه-تحديات-على-رأسها-تهديدات-إسرائيل-واعتداءاتها-على-شعوب-المنطقة-1103180856.html
https://sarabic.ae/20250731/رئيس-لبنان-يطالب-الدول-الصديقة-بدعم-جيش-بلاده-بـ10-مليارات-دولار-1103234623.html
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رصد عسكري, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار العالم الآن
بعد طلب تمويله بـ10 مليارات دولار... ما القدرات الحالية للجيش اللبناني؟
أثارت دعوة الرئيس اللبناني جوزاف عون لدعم دولي لجيش بلاده، تساؤلات حول قدرات لبنان العسكرية في الوقت الحالي والأسباب التي تجعله في حاجة إلى تعزيها خلال السنوات المقبلة.
وبحسب تصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، فإن الجيش اللبناني يحتل المرتبة رقم 115 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2025، ويصنف في المرتبة الـ 42 بين الجيوش الأسيوية ورقم 15 في منطقة الشرق الأوسط.
ويقدر عدد سكان لبنان بنحو 5.3 مليون نسمة بينهم 1.7 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية ونحو 70 ألف فرد يصلون سن التجنيد سنويا.
ويضم الجيش اللبناني
160 ألف فرد بينهم 60 ألف فرد قوات عاملة و35 ألف فرد قوات احتياطية و65 ألف فرد قوات شبه عسكرية.
تصنف القوات الجوية اللبنانية في المرتبة رقم 74 عالميا بـ 80 طائرة تضم 36 طائرة هجومية و64 طائرة تدريب و68 مروحية عسكرية.
116 دبابة تجعل لبنان في المرتبة رقم 64 عالميا في سلاح الدبابات.
4538 مركبة عسكرية.. في المرتبة الـ 70 عالميا.
12 مدفعا ذاتي الحركة.. في المرتبة رقم 64 عالميا.
353 مدفعا مقطورا.. في المرتبة رقم 32 عالميا.
11 راجمة صواريخ.. في المرتبة رقم 66 عالميا.
يمتلك لبنان أسطول حربي يصنف في المرتبة رقم 44 بين أضخم الأساطيل الحربية
في العالم بـ64 وحدة بحرية بينها 61 سفينة دورية.
وإضافة إلى القوة والعتاد العسكري، يمتلك لبنان أسطولا تجاريا يعد جزءا من قوة الدعم اللوجستي للدولة، يضم 51 سفينة تعمل في 5 موانئ كبرى.
كما يمتلك لبنان 8 مطارات وشبكة سكك حديدية بطول إجمالي يتجاوز 400 كيلومترا، إضافة إلى شبكة طرق تقدر بنحو 22 ألف كيلومترا.
وفي كلمة ألقاها من مقر وزارة الدفاع، بمناسبة عيد الجيش، اليوم الخميس، وجه الرئيس اللبناني جوزاف عون، دعوة إلى القوى السياسية في البلاد وعلى رأسها "حزب الله"، إلى اغتنام اللحظة الراهنة وتسليم السلاح للجيش اللبناني في أقرب وقت ممكن، مشددا على ضرورة حصر القرار العسكري والأمني بالمؤسسة العسكرية الشرعية.
وأشار عون إلى أن المبادرات التي سيعرضها على مجلس الوزراء تتضمن وقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية
من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتسليم سلاح "حزب الله" إلى الجيش اللبناني، ودعم دولي مباشر للجيش اللبناني بقيمة مليار دولار سنويا لمدة عشر سنوات، بإجمالي 10 مليارات دولار خلال تلك الفترة.
وتقدر الميزانية الحالية للجيش اللبناني بـ 768 مليون دولار فقط ويصنف في المرتبة رقم 97 عالميا من حيث حجم الإنفاق الدفاعي للدول.