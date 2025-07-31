https://sarabic.ae/20250731/بوتين-يوقع-قانونا-يحظر-الأفلام-المسيئة-للقيم-التقليدية-الروسية-1103245206.html
بوتين يوقع قانونا يحظر الأفلام المسيئة للقيم التقليدية الروسية
بوتين يوقع قانونا يحظر الأفلام المسيئة للقيم التقليدية الروسية
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، قانونا يلزم أصحاب الخدمات السمعية والبصرية، بمنع الأفلام التي تنتهك أو تشجع على إنكار القيم الروحية والأخلاقية... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T17:23+0000
2025-07-31T17:23+0000
2025-07-31T17:53+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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ويفرض القانون، المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي لنشر المواد القانونية، على أصحاب الخدمات السمعية والبصرية وشبكات التواصل الاجتماعي، الالتزام بمنع توزيع الأعمال التي تحتوي على مواد تنكر القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية.وينص أيضًا على التزام مالكي هذه الخدمات بالتوقف عن توزيع المواد في غضون 24 ساعة، منذ تلقي طلب من الهيئة الفيدرالية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات الموسعة "روسكومنادزور"، المتصل باتخاذ وزارة الثقافة الروسية، "قرارا برفض تقديم شهادة توزيع أو إلغاء شهادة توزيع، أو كشفها لفحوى بشأن وجود مواد تشوه القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية و (أو) تعزز إنكارها".وينص القانون أيضا على أن وجود المواد المذكورة أعلاه في الأفلام، سيكون سببا لرفض إصدار شهادة توزيع للفيلم.وسيدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من مارس/آذار 2026.بوتين يدعو إلى التصدي لمحاولات التدخل في شؤون روسيا
https://sarabic.ae/20250612/بوتين-روسيا-تحمي-الحقيقة-والعدالة-وتدافع-عن-القيم-التقليدية-1101587313.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين يوقع قانونا يحظر الأفلام المسيئة للقيم التقليدية الروسية
17:23 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 17:53 GMT 31.07.2025)
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، قانونا يلزم أصحاب الخدمات السمعية والبصرية، بمنع الأفلام التي تنتهك أو تشجع على إنكار القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية.
ويفرض القانون، المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي لنشر المواد القانونية، على أصحاب الخدمات السمعية والبصرية وشبكات التواصل الاجتماعي، الالتزام بمنع توزيع الأعمال التي تحتوي على مواد تنكر القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية.
وينص أيضًا على التزام مالكي هذه الخدمات بالتوقف عن توزيع المواد في غضون 24 ساعة، منذ تلقي طلب من الهيئة الفيدرالية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات الموسعة "روسكومنادزور"، المتصل باتخاذ وزارة الثقافة الروسية، "قرارا برفض تقديم شهادة توزيع أو إلغاء شهادة توزيع، أو كشفها لفحوى بشأن وجود مواد تشوه القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية و (أو) تعزز إنكارها".
ويوسع القانون أيضا نطاق متطلب إزالة مثل هذه المواد، ليشمل أصحاب الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي، التي يصل إليها أكثر من 500 ألف مستخدم يوميا.
وينص القانون أيضا على أن وجود المواد المذكورة أعلاه في الأفلام، سيكون سببا لرفض إصدار شهادة توزيع للفيلم.
بالإضافة إلى ذلك، يتم منح وزارة الثقافة في روسيا، سلطة إجراء تغييرات على شهادة التوزيع الصادرة مسبقا من أجل تحديث المعلومات، حول حظر توزيع فيلم بين الأطفال، أو المعلومات حول تقييد توزيع فيلم بين الأطفال من فئات عمرية معينة في شهادة التوزيع الصادرة مسبقا.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من مارس/آذار 2026.