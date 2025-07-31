https://sarabic.ae/20250731/تحطم-طائرة-مقاتلة-أمريكية-من-طراز-إف-35-وكشف-مصير-قائدها-فيديو-1103211891.html

تحطم طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35".. وكشف مصير قائدها.. فيديو

تحطم طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35".. وكشف مصير قائدها.. فيديو

سبوتنيك عربي

تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز "إف-35" في ولاية كاليفورنيا، بالقرب من قاعدة "ليمور" الجوية البحرية، بحسب وسائل إعلام أمريكية. 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T05:38+0000

2025-07-31T05:38+0000

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ونقلت تلك الوسائل عن البحرية الأمريكية، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، نبأ تحطم طائرة مقاتلة من طراز"إف 35" وقفز قائدها بالمظلة بسلام، وأن سبب الحادث الذي وقع حوالي الساعة 6:30 مساء قيد التحقيق.وأكدت البحرية الأمريكية أن "الطائرة كانت تابعة لسرب المقاتلات الضاربة "في إف- 125"، المعروف باسم "روغ رايدرز"، وهو سرب بديل للأسطول، مسؤول عن تدريب الطيارين وأطقم الطائرات".ويشار إلى أن قاعدة "ليمور" الجوية البحرية الأمريكية، تقع على بُعد نحو 40 ميلا (64 كيلومترا) جنوب غرب مدينة فريسنو وسط كاليفورنيا.وتعد الطائرة إحدى 3 نماذج من طائرة "إف-35 لايتنينغ" الثانية، المصممة للعمل على حاملات الطائرات الأمريكية، حيث تستخدم القوات الجوية الأمريكية طراز "إف-35 إيه"، وتستخدم قوات الـ"مارينز" طراز "إف-35 بي"، المخصص للإقلاع القصير والهبوط العمودي.ويشار إلى أن سعر هذه الطائرة يبلغ نحو 100 مليون دولار، وهذا الحادث هو الثاني من نوعه هذا العام بعد تحطم طائرة "إف-35 إيه" تابعة للقوات الجوية الأمريكية في قاعدة "إيلسون" الجوية بألاسكا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، خلال مهمة تدريبية.

https://sarabic.ae/20240529/تحطم-مقاتلة-أمريكية-من-طراز-إف-35-بعد-إقلاعها-فيديو-1089301577.html

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