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تحطم طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35".. وكشف مصير قائدها.. فيديو
تحطم طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35".. وكشف مصير قائدها.. فيديو
سبوتنيك عربي
تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز "إف-35" في ولاية كاليفورنيا، بالقرب من قاعدة "ليمور" الجوية البحرية، بحسب وسائل إعلام أمريكية. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T05:38+0000
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ونقلت تلك الوسائل عن البحرية الأمريكية، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، نبأ تحطم طائرة مقاتلة من طراز"إف 35" وقفز قائدها بالمظلة بسلام، وأن سبب الحادث الذي وقع حوالي الساعة 6:30 مساء قيد التحقيق.وأكدت البحرية الأمريكية أن "الطائرة كانت تابعة لسرب المقاتلات الضاربة "في إف- 125"، المعروف باسم "روغ رايدرز"، وهو سرب بديل للأسطول، مسؤول عن تدريب الطيارين وأطقم الطائرات".ويشار إلى أن قاعدة "ليمور" الجوية البحرية الأمريكية، تقع على بُعد نحو 40 ميلا (64 كيلومترا) جنوب غرب مدينة فريسنو وسط كاليفورنيا.وتعد الطائرة إحدى 3 نماذج من طائرة "إف-35 لايتنينغ" الثانية، المصممة للعمل على حاملات الطائرات الأمريكية، حيث تستخدم القوات الجوية الأمريكية طراز "إف-35 إيه"، وتستخدم قوات الـ"مارينز" طراز "إف-35 بي"، المخصص للإقلاع القصير والهبوط العمودي.ويشار إلى أن سعر هذه الطائرة يبلغ نحو 100 مليون دولار، وهذا الحادث هو الثاني من نوعه هذا العام بعد تحطم طائرة "إف-35 إيه" تابعة للقوات الجوية الأمريكية في قاعدة "إيلسون" الجوية بألاسكا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، خلال مهمة تدريبية.
https://sarabic.ae/20240529/تحطم-مقاتلة-أمريكية-من-طراز-إف-35-بعد-إقلاعها-فيديو-1089301577.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار

تحطم طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35".. وكشف مصير قائدها.. فيديو

05:38 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 05:45 GMT 31.07.2025)
© AP Photo / Kamran Jebreiliإف35 طائرة مقاتلة تؤدي خلال يوم افتتاح معرض دبي للطيران
إف35 طائرة مقاتلة تؤدي خلال يوم افتتاح معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز "إف-35" في ولاية كاليفورنيا، بالقرب من قاعدة "ليمور" الجوية البحرية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
ونقلت تلك الوسائل عن البحرية الأمريكية، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، نبأ تحطم طائرة مقاتلة من طراز"إف 35" وقفز قائدها بالمظلة بسلام، وأن سبب الحادث الذي وقع حوالي الساعة 6:30 مساء قيد التحقيق.
وأكدت البحرية الأمريكية أن "الطائرة كانت تابعة لسرب المقاتلات الضاربة "في إف- 125"، المعروف باسم "روغ رايدرز"، وهو سرب بديل للأسطول، مسؤول عن تدريب الطيارين وأطقم الطائرات".
طائرة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" بعد إقلاعها... فيديو
29 مايو 2024, 08:01 GMT
ويشار إلى أن قاعدة "ليمور" الجوية البحرية الأمريكية، تقع على بُعد نحو 40 ميلا (64 كيلومترا) جنوب غرب مدينة فريسنو وسط كاليفورنيا.

وأظهر مقطع فيديو متداول، النيران والدخان الأسود الكثيف يتصاعدان من موقع التحطم في أراضي زراعية مسطحة ومفتوحة قرب قاعدة "ليمور" الجوية البحرية.

وتعد الطائرة إحدى 3 نماذج من طائرة "إف-35 لايتنينغ" الثانية، المصممة للعمل على حاملات الطائرات الأمريكية، حيث تستخدم القوات الجوية الأمريكية طراز "إف-35 إيه"، وتستخدم قوات الـ"مارينز" طراز "إف-35 بي"، المخصص للإقلاع القصير والهبوط العمودي.
ويشار إلى أن سعر هذه الطائرة يبلغ نحو 100 مليون دولار، وهذا الحادث هو الثاني من نوعه هذا العام بعد تحطم طائرة "إف-35 إيه" تابعة للقوات الجوية الأمريكية في قاعدة "إيلسون" الجوية بألاسكا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، خلال مهمة تدريبية.
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