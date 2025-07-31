تحطم طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35".. وكشف مصير قائدها.. فيديو
05:38 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 05:45 GMT 31.07.2025)
© AP Photo / Kamran Jebreiliإف35 طائرة مقاتلة تؤدي خلال يوم افتتاح معرض دبي للطيران
© AP Photo / Kamran Jebreili
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تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز "إف-35" في ولاية كاليفورنيا، بالقرب من قاعدة "ليمور" الجوية البحرية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
ونقلت تلك الوسائل عن البحرية الأمريكية، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، نبأ تحطم طائرة مقاتلة من طراز"إف 35" وقفز قائدها بالمظلة بسلام، وأن سبب الحادث الذي وقع حوالي الساعة 6:30 مساء قيد التحقيق.
🟧تحطم طائرة أمريكية مقاتلة من طراز "إف 35" وكشف مصير قائدها— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 31, 2025
🔸تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز "إف-35" في ولاية كاليفورنيا، بالقرب من قاعدة ليمور الجوية البحرية.
🔸أكدت البحرية الأمريكية أن سبب الحادث قيد التحقيق.
🔸أوضحت أن الطائرة كانت تابعة لسرب المقاتلات… pic.twitter.com/2EyvNHiFkj
وأكدت البحرية الأمريكية أن "الطائرة كانت تابعة لسرب المقاتلات الضاربة "في إف- 125"، المعروف باسم "روغ رايدرز"، وهو سرب بديل للأسطول، مسؤول عن تدريب الطيارين وأطقم الطائرات".
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ويشار إلى أن قاعدة "ليمور" الجوية البحرية الأمريكية، تقع على بُعد نحو 40 ميلا (64 كيلومترا) جنوب غرب مدينة فريسنو وسط كاليفورنيا.
وأظهر مقطع فيديو متداول، النيران والدخان الأسود الكثيف يتصاعدان من موقع التحطم في أراضي زراعية مسطحة ومفتوحة قرب قاعدة "ليمور" الجوية البحرية.
وتعد الطائرة إحدى 3 نماذج من طائرة "إف-35 لايتنينغ" الثانية، المصممة للعمل على حاملات الطائرات الأمريكية، حيث تستخدم القوات الجوية الأمريكية طراز "إف-35 إيه"، وتستخدم قوات الـ"مارينز" طراز "إف-35 بي"، المخصص للإقلاع القصير والهبوط العمودي.
ويشار إلى أن سعر هذه الطائرة يبلغ نحو 100 مليون دولار، وهذا الحادث هو الثاني من نوعه هذا العام بعد تحطم طائرة "إف-35 إيه" تابعة للقوات الجوية الأمريكية في قاعدة "إيلسون" الجوية بألاسكا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، خلال مهمة تدريبية.