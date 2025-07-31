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بوتين: العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا ولاوس تشهد تطورا ملحوظا
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سلطنة عمان تنضم رسميا إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة
سلطنة عمان تنضم رسميا إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة
سبوتنيك عربي
انضمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان، اليوم الخميس، رسميًّا إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة، التي تعنى بدعم وتطوير... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
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2025-07-31T10:52+0000
سلطنة عمان
اقتصاد
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وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية، لتعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، والمدن الصناعية التي تشرف عليها، بحسب وكالة الأنباء العمانية "العمانية".كما تهدف إلى فتح آفاق جديدة للترويج لهذه المناطق على المستوى الدولي كوجهات استثمارية تتميز بالمرونة، والجاهزية، والبنية الأساسية المتطورة، بالإضافة إلى تعزيز الحضور الدولي لهذه المناطق في السلطنة، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص لتبادل الخبرات، وإيجاد أفضل الممارسات مع نخبة من الشركاء الدوليين، والمساهمة في رفع كفاءة منظومة العمل، وتطوير أدوات الترويج والتسويق، بما يدعم الجهود في استقطاب الاستثمارات النوعية، والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية.وكان الاقتصاد العماني حقق نموًّا إيجابيًّا خلال السنوات الأخيرة بفضل جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، ما أسهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص.
https://sarabic.ae/20250715/سلطنة-عمان-تسجل-10-اكتشافات-جديدة-للنفط-والغاز-في-2024-وتعزز-جهود-الاستدامة-1102691871.html
https://sarabic.ae/20250713/4-شركات-تنفذ-مشروعات-ضخمة-في-سلطنة-عمان-تنعش-قطاع-النفط-والغاز--1102640568.html
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سلطنة عمان, اقتصاد
سلطنة عمان, اقتصاد

سلطنة عمان تنضم رسميا إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة

10:52 GMT 31.07.2025
© Khazaen Economic City مدينة خزائن الاقتصادية بسلطنة عمان
مدينة خزائن الاقتصادية بسلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© Khazaen Economic City
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انضمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان، اليوم الخميس، رسميًّا إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة، التي تعنى بدعم وتطوير المناطق الحرة والاقتصادية حول العالم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية، لتعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، والمدن الصناعية التي تشرف عليها، بحسب وكالة الأنباء العمانية "العمانية".
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كما تهدف إلى فتح آفاق جديدة للترويج لهذه المناطق على المستوى الدولي كوجهات استثمارية تتميز بالمرونة، والجاهزية، والبنية الأساسية المتطورة، بالإضافة إلى تعزيز الحضور الدولي لهذه المناطق في السلطنة، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص لتبادل الخبرات، وإيجاد أفضل الممارسات مع نخبة من الشركاء الدوليين، والمساهمة في رفع كفاءة منظومة العمل، وتطوير أدوات الترويج والتسويق، بما يدعم الجهود في استقطاب الاستثمارات النوعية، والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية.
وأشارت الوكالة إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذه الشراكة الدولية إلى توسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية، والاستفادة من الاتجاهات العالمية الحديثة في إدارة وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
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ويبلغ عدد المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية العاملة في سلطنة عمان بلغ 23 منطقة، وبلغ حجم الاستثمار التراكمي مع نهاية عام 2024، نحو 21 مليار ريال عماني. بينما تضم المنظمة العالمية للمناطق الحرة في عضويتها أكثر من 1600 منطقة ومؤسسة اقتصادية من أكثر من 140 دولة.

وكان الاقتصاد العماني حقق نموًّا إيجابيًّا خلال السنوات الأخيرة بفضل جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، ما أسهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص.
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