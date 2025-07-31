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في لقطة غير اعتيادية.. رئيس الأركان الباكستاني يؤدي التحية العسكرية لشيخ الأزهر.. صورة
في لقطة غير اعتيادية.. رئيس الأركان الباكستاني يؤدي التحية العسكرية لشيخ الأزهر.. صورة
سبوتنيك عربي
أعلن الأزهر الشريف أن شيخ الأزهر أحمد الطيب، استقبل اليوم الخميس، بمقر مشيخة الأزهر، الفريق أول ساهر شمشاد ميرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية باكستان... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T15:54+0000
2025-07-31T15:54+0000
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وأكد الأزهر، عبر منشور في صفحته على فيسبوك (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن اللقاء بدأ بأداء رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني التحية العسكرية لشيخ الأزهر، في لفتة تعكس التقدير والاحترام، وفقا لوسائل إعلام مصرية. وأشاد بتقدم الفكر الإسلامي في باكستان، معتبرا إياها نموذجًا للقوة الفكرية والعلمية.وأعرب شيخ الأزهر عن حرص المؤسسة على تعزيز التعاون العلمي والثقافي مع باكستان، معلنا استعداد الأزهر لإنشاء مراكز لتعليم اللغة العربية في باكستان لخدمة أبنائها في تعلم لغة القرآن الكريم. وفي سياق متصل، رحَّب شيخ الأزهر باستقدام وفود جديدة من أئمة باكستان للتدريب في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، بهدف صقل مهاراتهم في مواجهة الشبهات المعاصرة والتعامل مع التحديات الفكرية الراهنة.يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين الأزهر وباكستان، بما يعكس التزامهما المشترك بتعزيز القيم الإسلامية المعتدلة ودعم التعليم والتدريب العلمي.وكان عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، قد عقد لقاء مع الفريق أول ساهر شمشاد مرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.وجرت مراسم استقبال رسمية للوفد العسكري الباكستاني بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية، تخللتها عزف السلام الوطني للبلدين، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، الثلاثاء الماضي.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم أوجه التعاون العسكري بين البلدين في مختلف المجالات. وأعرب وزير الدفاع المصري عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق وتوسيع التعاون العسكري بما يخدم المصالح المشتركة. وتلا اللقاء جلسة مباحثات موسّعة تناولت سبل تعزيز التعاون الدفاعي والأمني، واختُتمت بتوقيع محضر رسمي بين الجانبين.
https://sarabic.ae/20250729/مصر-وباكستان-تتفقان-على-تعزيز-التعاون-العسكري-بينهما-1103157222.html
https://sarabic.ae/20250729/بعد-سلسلة-الحرائق-الغامضة-في-سوهاج-بمصر-الأزهر-يتدخل-لمحاربة-الخرافات-1103171280.html
https://sarabic.ae/20250603/شيخ-الأزهر-يضم-رئيس-الإدارة-الدينية-لمسلمي-روسيا-إلى-مجلس-حكماء-المسلمين-1101257091.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, باكستان

في لقطة غير اعتيادية.. رئيس الأركان الباكستاني يؤدي التحية العسكرية لشيخ الأزهر.. صورة

15:54 GMT 31.07.2025
© Photo / ‎الأزهر الشريف/ فيسبوك / رئيس الأركان الباكستاني يقدم التحية العسكرية لشيخ الازهر رئيس الأركان الباكستاني يقدم التحية العسكرية لشيخ الازهر
رئيس الأركان الباكستاني يقدم التحية العسكرية لشيخ الازهر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© Photo / ‎الأزهر الشريف/ فيسبوك / رئيس الأركان الباكستاني يقدم التحية العسكرية لشيخ الازهر
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أعلن الأزهر الشريف أن شيخ الأزهر أحمد الطيب، استقبل اليوم الخميس، بمقر مشيخة الأزهر، الفريق أول ساهر شمشاد ميرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية.
وأكد الأزهر، عبر منشور في صفحته على فيسبوك (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن اللقاء بدأ بأداء رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني التحية العسكرية لشيخ الأزهر، في لفتة تعكس التقدير والاحترام، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وأكد الطيب، خلال اللقاء، "متانة العلاقات التي تربط الأزهر بباكستان"، مشيرا إلى الدور البارز الذي يلعبه الطلاب الباكستانيون الدارسون في الأزهر في تعزيز هذه الروابط".

وأشاد بتقدم الفكر الإسلامي في باكستان، معتبرا إياها نموذجًا للقوة الفكرية والعلمية.
الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري مع الفريق أول ساهر شمشاد مرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
مصر وباكستان تتفقان على تعزيز التعاون العسكري بينهما
29 يوليو, 12:20 GMT
وأعرب شيخ الأزهر عن حرص المؤسسة على تعزيز التعاون العلمي والثقافي مع باكستان، معلنا استعداد الأزهر لإنشاء مراكز لتعليم اللغة العربية في باكستان لخدمة أبنائها في تعلم لغة القرآن الكريم.

كما كشف عن خطط "لزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب الباكستانيين، والتي تبلغ حاليًا 30 منحة سنويا، مع تخصيص بعضها لدراسة التخصصات التطبيقية مثل الطب والهندسة والصيدلة، إلى جانب العلوم الشرعية".

وفي سياق متصل، رحَّب شيخ الأزهر باستقدام وفود جديدة من أئمة باكستان للتدريب في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، بهدف صقل مهاراتهم في مواجهة الشبهات المعاصرة والتعامل مع التحديات الفكرية الراهنة.
يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين الأزهر وباكستان، بما يعكس التزامهما المشترك بتعزيز القيم الإسلامية المعتدلة ودعم التعليم والتدريب العلمي.
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وكان عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، قد عقد لقاء مع الفريق أول ساهر شمشاد مرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.
وجرت مراسم استقبال رسمية للوفد العسكري الباكستاني بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية، تخللتها عزف السلام الوطني للبلدين، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، الثلاثاء الماضي.
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وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم أوجه التعاون العسكري بين البلدين في مختلف المجالات.
وأعرب وزير الدفاع المصري عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق وتوسيع التعاون العسكري بما يخدم المصالح المشتركة.

من جانبه، شدد الفريق شمشاد مرزا، على "رغبة بلاده في تطوير العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات مع مصر، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وتلا اللقاء جلسة مباحثات موسّعة تناولت سبل تعزيز التعاون الدفاعي والأمني، واختُتمت بتوقيع محضر رسمي بين الجانبين.
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