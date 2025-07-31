https://sarabic.ae/20250731/في-لقطة-غير-اعتيادية-رئيس-الأركان-الباكستاني-يؤدي-التحية-العسكرية-لشيخ-الأزهر-صورة-1103242083.html

في لقطة غير اعتيادية.. رئيس الأركان الباكستاني يؤدي التحية العسكرية لشيخ الأزهر.. صورة

في لقطة غير اعتيادية.. رئيس الأركان الباكستاني يؤدي التحية العسكرية لشيخ الأزهر.. صورة

سبوتنيك عربي

أعلن الأزهر الشريف أن شيخ الأزهر أحمد الطيب، استقبل اليوم الخميس، بمقر مشيخة الأزهر، الفريق أول ساهر شمشاد ميرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية باكستان... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T15:54+0000

2025-07-31T15:54+0000

2025-07-31T15:54+0000

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وأكد الأزهر، عبر منشور في صفحته على فيسبوك (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن اللقاء بدأ بأداء رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني التحية العسكرية لشيخ الأزهر، في لفتة تعكس التقدير والاحترام، وفقا لوسائل إعلام مصرية. وأشاد بتقدم الفكر الإسلامي في باكستان، معتبرا إياها نموذجًا للقوة الفكرية والعلمية.وأعرب شيخ الأزهر عن حرص المؤسسة على تعزيز التعاون العلمي والثقافي مع باكستان، معلنا استعداد الأزهر لإنشاء مراكز لتعليم اللغة العربية في باكستان لخدمة أبنائها في تعلم لغة القرآن الكريم. وفي سياق متصل، رحَّب شيخ الأزهر باستقدام وفود جديدة من أئمة باكستان للتدريب في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، بهدف صقل مهاراتهم في مواجهة الشبهات المعاصرة والتعامل مع التحديات الفكرية الراهنة.يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين الأزهر وباكستان، بما يعكس التزامهما المشترك بتعزيز القيم الإسلامية المعتدلة ودعم التعليم والتدريب العلمي.وكان عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، قد عقد لقاء مع الفريق أول ساهر شمشاد مرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.وجرت مراسم استقبال رسمية للوفد العسكري الباكستاني بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية، تخللتها عزف السلام الوطني للبلدين، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، الثلاثاء الماضي.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم أوجه التعاون العسكري بين البلدين في مختلف المجالات. وأعرب وزير الدفاع المصري عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق وتوسيع التعاون العسكري بما يخدم المصالح المشتركة. وتلا اللقاء جلسة مباحثات موسّعة تناولت سبل تعزيز التعاون الدفاعي والأمني، واختُتمت بتوقيع محضر رسمي بين الجانبين.

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https://sarabic.ae/20250729/بعد-سلسلة-الحرائق-الغامضة-في-سوهاج-بمصر-الأزهر-يتدخل-لمحاربة-الخرافات-1103171280.html

https://sarabic.ae/20250603/شيخ-الأزهر-يضم-رئيس-الإدارة-الدينية-لمسلمي-روسيا-إلى-مجلس-حكماء-المسلمين-1101257091.html

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