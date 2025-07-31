واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية

عربي
وزير الدفاع الروسي يجتمع مع نظيره السوري في موسكو - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:46 GMT
13 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
16:03 GMT
29 د
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: تسونامي دبلوماسي ضد إسرائيل يغير قواعد اللعبة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
انطلاق قمة الأمم المتحدة للغذاء في إثيوبيا.. والجوع في غزة والسودان يتصدران النقاشات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
16:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250731/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-السلطة-الفلسطينية-1103234852.html
واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية
واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة "التحرير" الفلسطينية،... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T13:34+0000
2025-07-31T13:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101437/63/1014376366_0:66:3000:1754_1920x0_80_0_0_40407497b627f3bc4bf986b38f3a0c18.jpg
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تمنع المستهدفين بالعقوبات من الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة، وفقا لوسائل إعلام غربية.وكانت الولايات المتحدة قد قللت، الاثنين الماضي، من أهمية المؤتمر المنعقد في الأمم المتحدة برعاية فرنسية سعودية، بهدف دعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، المؤتمر المقرر أن يستمر ثلاثة أيام بأنه "غير مثمر وفي وقت غير مناسب"، مضيفة أنه مجرد "خدعة دعائية" من شأنها أن تعرقل جهود إحلال السلام، بحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية. ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من مجاعة قاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة. ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20250726/ما-خيارات-السلطة-الفلسطينية-لمواجهة-قرار-الكنيست-بفرض-السيادة-على-الضفة-الغربية؟--1103067006.html
https://sarabic.ae/20250713/الخارجية-الفلسطينية-تمكين-السلطة-من-ولايتها-على-غزة-هو-التزام-على-المجتمع-الدولي-1102641576.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101437/63/1014376366_288:0:2713:1819_1920x0_80_0_0_334f11a516fd6d79adc7c80ae14da29f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم

واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية

13:34 GMT 31.07.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarezمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
تابعنا عبر
صرحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة "التحرير" الفلسطينية، قائلة إنهما تقوّضان جهود السلام.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تمنع المستهدفين بالعقوبات من الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأردف البيان: "من مصلحة أمننا القومي فرض عواقب ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الامتثال بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام".
وكانت الولايات المتحدة قد قللت، الاثنين الماضي، من أهمية المؤتمر المنعقد في الأمم المتحدة برعاية فرنسية سعودية، بهدف دعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
فلسطيني يعيش في حافلة متعطلة بعد نزوحه قسرا من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
ما خيارات السلطة الفلسطينية لمواجهة قرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة الغربية؟
26 يوليو, 16:47 GMT
ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، المؤتمر المقرر أن يستمر ثلاثة أيام بأنه "غير مثمر وفي وقت غير مناسب"، مضيفة أنه مجرد "خدعة دعائية" من شأنها أن تعرقل جهود إحلال السلام، بحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية.
واعتبرت الخارجية أن هذا التحرك الدبلوماسي يشكل "مكافأة للإرهاب"، كما رأت أن تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطينية من شأنه أن يقود إلى "نتائج عكسية".
ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من مجاعة قاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
آثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
الخارجية الفلسطينية: تمكين السلطة من ولايتها على غزة هو التزام على المجتمع الدولي
13 يوليو, 07:55 GMT
وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала