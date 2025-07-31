https://sarabic.ae/20250731/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-السلطة-الفلسطينية-1103234852.html

واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية

واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية

سبوتنيك عربي

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة "التحرير" الفلسطينية،... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T13:34+0000

2025-07-31T13:34+0000

2025-07-31T13:34+0000

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وأوضح البيان أن هذه الخطوة تمنع المستهدفين بالعقوبات من الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة، وفقا لوسائل إعلام غربية.وكانت الولايات المتحدة قد قللت، الاثنين الماضي، من أهمية المؤتمر المنعقد في الأمم المتحدة برعاية فرنسية سعودية، بهدف دعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، المؤتمر المقرر أن يستمر ثلاثة أيام بأنه "غير مثمر وفي وقت غير مناسب"، مضيفة أنه مجرد "خدعة دعائية" من شأنها أن تعرقل جهود إحلال السلام، بحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية. ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من مجاعة قاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة. ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

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https://sarabic.ae/20250713/الخارجية-الفلسطينية-تمكين-السلطة-من-ولايتها-على-غزة-هو-التزام-على-المجتمع-الدولي-1102641576.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم