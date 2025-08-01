https://sarabic.ae/20250801/الخارجية-الروسية-رفض-فرنسا-منح-تأشيرات-لمراسلي-سبوتنيك-يعتبر-من-مظاهر-المواجهة-1103254029.html
الخارجية الروسية: رفض فرنسا منح تأشيرات لمراسلي "سبوتنيك" يعتبر من مظاهر المواجهة
الخارجية الروسية: رفض فرنسا منح تأشيرات لمراسلي "سبوتنيك" يعتبر من مظاهر المواجهة
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الجانب الروسي يعتبر رفض فرنسا منح تأشيرة دخول لصحفيي وكالة أنباء "سبوتنيك"، بمثابة مظهر... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T05:13+0000
2025-08-01T05:13+0000
2025-08-01T05:13+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار فرنسا
سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وفي تعليقها على الحادثة للوكالة، أشارت زاخاروفا، إلى أنه "في 29 يوليو/تموز، رفضت القنصلية العامة الفرنسية في موسكو إصدار تأشيرة صحفية لمراسلة وكالة سبوتنيك، بولينا كوفاليفا، التي كانت متوجهة في مهمة طويلة الأمد إلى ذلك البلد".وأضافت زاخاروفا أن "أساس هذا القرار هو أن موظف وسائل الإعلام الروسية يشكل، على ما يبدو، "تهديدا للنظام العام والأمن".وبحسب زاخاروفا، فإن "قصر الإليزيه، بمثل هذه الإجراءات، يتجاهل بشكل صارخ التزاماته الدولية في مجال ضمان التعددية الإعلامية وحرية الوصول إلى المعلومات، ويعيق عمدا العمل الطبيعي للصحفيين".وأضافت زاخاروفا أن "باريس أدخلت إلى ممارساتها الروتينية أشكالا مختلفة من الضغط والقمع ضد وسائل الإعلام غير المرغوب فيها، وخاصة الروسية، بما في ذلك حظر البث، والعقوبات الشخصية، ومنع الوصول إلى الفعاليات الرسمية، ورفض تمديد وإصدار تأشيرات العمل تحت ذرائع واهية".وختمت زاخاروفا بالقول "إن تصرفات السلطات الفرنسية سوف تلقى الرد المناسب".كيسيليوف: اعتقال صحفيي "سبوتنيك" في أذربيجان بلا أساس قانوني ويجب إنهاؤه فورا
https://sarabic.ae/20250726/الجزائر-تستدعي-القائم-بأعمال-سفارة-فرنسا-لديها-1103064897.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا , سبوتنيك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا , سبوتنيك
الخارجية الروسية: رفض فرنسا منح تأشيرات لمراسلي "سبوتنيك" يعتبر من مظاهر المواجهة
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الجانب الروسي يعتبر رفض فرنسا منح تأشيرة دخول لصحفيي وكالة أنباء "سبوتنيك"، بمثابة مظهر من مظاهر مسار المواجهة مع روسيا.
وفي تعليقها على الحادثة للوكالة، أشارت زاخاروفا، إلى أنه "في 29 يوليو/تموز، رفضت القنصلية العامة الفرنسية في موسكو إصدار تأشيرة صحفية لمراسلة وكالة سبوتنيك، بولينا كوفاليفا، التي كانت متوجهة في مهمة طويلة الأمد إلى ذلك البلد".
وأضافت زاخاروفا أن "أساس هذا القرار هو أن موظف وسائل الإعلام الروسية يشكل، على ما يبدو، "تهديدا للنظام العام والأمن".
نعتبر هذه الخطوة، مظهرا آخر من مظاهر المسار الذي اختارته الحكومة الفرنسية نحو مزيد من المواجهة مع بلدنا، والتي تسعى من خلالها إلى القضاء تماما على الوجود الإعلامي الروسي في فرنسا، وقمع أي مصادر لوجهات نظر بديلة لتلك التي وافقت عليها السلطات المحلية.
وبحسب زاخاروفا، فإن "قصر الإليزيه، بمثل هذه الإجراءات، يتجاهل بشكل صارخ التزاماته الدولية في مجال ضمان التعددية الإعلامية وحرية الوصول إلى المعلومات، ويعيق عمدا العمل الطبيعي للصحفيين".
وأضافت زاخاروفا أن "باريس أدخلت إلى ممارساتها الروتينية أشكالا مختلفة من الضغط والقمع ضد وسائل الإعلام غير المرغوب فيها، وخاصة الروسية، بما في ذلك حظر البث، والعقوبات الشخصية، ومنع الوصول إلى الفعاليات الرسمية، ورفض تمديد وإصدار تأشيرات العمل تحت ذرائع واهية".
وأضافت زاخاروفا: "إنهم مستعدون لتفكيك أسس المجتمع الديمقراطي للجمهورية الخامسة، لإرضاء المصالح الضيقة والانتهازية للدوائر الحاكمة".
وختمت زاخاروفا بالقول "إن تصرفات السلطات الفرنسية سوف تلقى الرد المناسب".