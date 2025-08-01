https://sarabic.ae/20250801/بكين-الاستخبارات-الأمريكية-صعدت-هجماتها-على-الكيانات-العسكرية-الصينية-لـسرقة-معلومات-سرية-1103254187.html
بكين: الاستخبارات الأمريكية صعدت هجماتها على الكيانات العسكرية الصينية لـ"سرقة معلومات سرية"
بكين: الاستخبارات الأمريكية صعدت هجماتها على الكيانات العسكرية الصينية لـ"سرقة معلومات سرية"
سبوتنيك عربي
أعلنت جمعية الأمن السيبراني الصينية، أن وكالات الاستخبارات الأمريكية، صعدت من هجماتها الإلكترونية على الجامعات العسكرية، ومعاهد الأبحاث عالية التقنية في الصين،... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T05:15+0000
2025-08-01T05:15+0000
2025-08-01T05:15+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب بيان نشرته الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، وجد المركز الوطني الصيني للاستجابة لحالات الطوارئ عبر الإنترنت، أن "وكالات الاستخبارات الأمريكية ركزت في السنوات الأخيرة هجماتها السيبرانية، على الجامعات العسكرية عالية التقنية ومعاهد الأبحاث والمؤسسات في الصين".وجاء في البيان أن "الهجمات أصبحت أكثر استهدافا وأساليبها أكثر سرية، مما يشكل تهديدا خطيرا لأمن البحث والإنتاج، فضلا عن الأمن القومي لصناعات الدفاع والعسكرية في الصين".وكما أشارت جمعية الأمن السيبراني الصينية، ففي عام 2024، نفذت مجموعات تابعة لدول أجنبية أكثر من 600 هجوم إلكتروني مستهدف على منشآت صينية رئيسية، وكانت صناعة الدفاع هي الهدف الرئيسي.الخارجية الروسية: اتهامات "الناتو" لروسيا بالتورط في هجمات إلكترونية لا تستند إلى أي دليل
https://sarabic.ae/20250228/وزير-الدفاع-الأمريكي-يأمر-بوقف-الهجمات-السيبرانية-ضد-روسيا-1098276003.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
بكين: الاستخبارات الأمريكية صعدت هجماتها على الكيانات العسكرية الصينية لـ"سرقة معلومات سرية"
أعلنت جمعية الأمن السيبراني الصينية، أن وكالات الاستخبارات الأمريكية، صعدت من هجماتها الإلكترونية على الجامعات العسكرية، ومعاهد الأبحاث عالية التقنية في الصين، في السنوات الأخيرة لسرقة معلومات سرية.
وبحسب بيان نشرته الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، وجد المركز الوطني الصيني للاستجابة لحالات الطوارئ عبر الإنترنت، أن "وكالات الاستخبارات الأمريكية ركزت في السنوات الأخيرة هجماتها السيبرانية، على الجامعات العسكرية عالية التقنية ومعاهد الأبحاث والمؤسسات في الصين".
ويشار إلى أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تحاول سرقة معلومات سرية، مثل بيانات الأبحاث العسكرية أو بيانات الإنتاج الرئيسية من أقسام التصميم والبحث والتطوير والتصنيع.
وجاء في البيان أن "الهجمات أصبحت أكثر استهدافا وأساليبها أكثر سرية، مما يشكل تهديدا خطيرا لأمن البحث والإنتاج، فضلا عن الأمن القومي لصناعات الدفاع والعسكرية في الصين".
وكما أشارت جمعية الأمن السيبراني الصينية، ففي عام 2024، نفذت مجموعات تابعة لدول أجنبية أكثر من 600 هجوم إلكتروني مستهدف على منشآت صينية رئيسية، وكانت صناعة الدفاع هي الهدف الرئيسي.