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بعد طلب ترامب... مصر تحسم موقفها من عبور السفن الأمريكية لقناة السويس مجانا

بعد طلب ترامب... مصر تحسم موقفها من عبور السفن الأمريكية لقناة السويس مجانا

سبوتنيك عربي

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، رفض مصر منح أي تفضيلات للسفن الأمريكية أو غيرها، مشدداً على التزام البلاد باتفاقية القسطنطينية لعام 1888 التي... 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T20:27+0000

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جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي طالب بمرور مجاني للسفن الأمريكية عبر القناة.وكشف رئيس الهيئة عن تعرض قناة السويس لأزمة كبرى نتيجة هجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض عدد السفن المارة بنسبة تزيد عن النصف. وأشار إلى أن العدد الحالي يتراوح بين 30 إلى 35 سفينة يومياً، مقارنة بأكثر من 65 سفينة قبل الأزمة.كما انخفضت إيرادات القناة بنسبة 61% خلال العام الماضي، لتسجل 3.9 مليار دولار مقابل 10.2 مليار دولار في 2023. وتراجع عدد السفن العابرة من 26,434 سفينة عام 2023 إلى 13,213 سفينة في 2024.وأعرب ربيع عن تفاؤله بعودة الملاحة إلى طبيعتها بمجرد توقف الحرب في غزة، قائلاً: "بتوقف الحرب لن يكون هناك مبرر لأنصار الله لاستهداف السفن. كما ناشد شركات التأمين العالمية تخفيض أسعار التأمين على السفن المارة بالبحر الأحمر لتشجيع العودة إلى القناة. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، قدمت مصر تخفيضات تصل إلى 15% لسفن الحاويات الكبيرة، لكن التحدي الأكبر يبقى مرتبطا بإنهاء الصراع في المنطقة واستعادة الاستقرار لحركة الملاحة الدولية.يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه يجب أن تمر السفن الأمريكية سواء العسكرية أو التجارية من قناتي بنما والسويس بشكل مجاني.وأضاف ترامب أن "هاتين القناتين لم تكن لتوجدا لولا الولايات المتحدة. لقد طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتابع هذا الأمر بشكل عاجل".

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