مقتل طيار خلال تجربة إقلاع مروحية من تصميمه... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
انطلاق قمة الأمم المتحدة للغذاء في إثيوبيا.. والجوع في غزة والسودان يتصدران النقاشات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
16:03 GMT
57 د
حصاد الأسبوع
خبراء يشددون على ضرورة التعاون بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
09:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:36 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
16:03 GMT
55 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250801/مقتل-طيار-خلال-تجربة-إقلاع-مروحية-من-تصميمه-فيديو-1103264688.html
مقتل طيار خلال تجربة إقلاع مروحية من تصميمه... فيديو
مقتل طيار خلال تجربة إقلاع مروحية من تصميمه... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة تحطم مروحية أثناء محاولتها الإقلاع، أسفرت عن وفاة الطيار الذي قام بتصميمها في مدينة كيروف الروسية. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T09:49+0000
2025-08-01T09:49+0000
مجتمع
نادي الفيديو
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101478692_0:13:1774:1011_1920x0_80_0_0_cb34d38813e8c852ac448d260af6723c.jpg
توفي فلاديمير ترابيزنيكوف عن عمر يناهز الثامنة والثمانين متأثراً بإصابته خلال تجربة إقلاع لمروحية كان يعمل على تصنيعها بنفسه في مدينة كيروف الروسية.وقع الحادث عندما انهار هيكل المروحية أثناء الإقلاع وأدت إحدى الشفرات إلى إصابة قاتلة في الرأس.ترابيزنيكوف كان شغوفاً بنمذجة الطائرات منذ شبابه وعرف بمشاريعه المتميزة الناجحة مثل "روزينانت" و"أمفيبيان" و"فياتيتش"."كادت تتسبب بكارثة"... "إف-18" تنجو من سقوط مروع خلال عرض جوي في إسبانياالصين تحطم رقما قياسيا عالميا بعرض مذهل لطائرات مسيرة... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101478692_188:0:1764:1182_1920x0_80_0_0_094b564935119db00b98d0bc878476ee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, روسيا
نادي الفيديو, روسيا

مقتل طيار خلال تجربة إقلاع مروحية من تصميمه... فيديو

09:49 GMT 01.08.2025
© Photo / Unsplash/ Ryunoطائرة مروحية
طائرة مروحية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Photo / Unsplash/ Ryuno
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة تحطم مروحية أثناء محاولتها الإقلاع، أسفرت عن وفاة الطيار الذي قام بتصميمها في مدينة كيروف الروسية.
توفي فلاديمير ترابيزنيكوف عن عمر يناهز الثامنة والثمانين متأثراً بإصابته خلال تجربة إقلاع لمروحية كان يعمل على تصنيعها بنفسه في مدينة كيروف الروسية.
وقع الحادث عندما انهار هيكل المروحية أثناء الإقلاع وأدت إحدى الشفرات إلى إصابة قاتلة في الرأس.
ترابيزنيكوف كان شغوفاً بنمذجة الطائرات منذ شبابه وعرف بمشاريعه المتميزة الناجحة مثل "روزينانت" و"أمفيبيان" و"فياتيتش".
"كادت تتسبب بكارثة"... "إف-18" تنجو من سقوط مروع خلال عرض جوي في إسبانيا
الصين تحطم رقما قياسيا عالميا بعرض مذهل لطائرات مسيرة... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала