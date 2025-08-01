https://sarabic.ae/20250801/مقتل-طيار-خلال-تجربة-إقلاع-مروحية-من-تصميمه-فيديو-1103264688.html
مقتل طيار خلال تجربة إقلاع مروحية من تصميمه... فيديو
مقتل طيار خلال تجربة إقلاع مروحية من تصميمه... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة تحطم مروحية أثناء محاولتها الإقلاع، أسفرت عن وفاة الطيار الذي قام بتصميمها في مدينة كيروف الروسية. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T09:49+0000
2025-08-01T09:49+0000
2025-08-01T09:49+0000
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توفي فلاديمير ترابيزنيكوف عن عمر يناهز الثامنة والثمانين متأثراً بإصابته خلال تجربة إقلاع لمروحية كان يعمل على تصنيعها بنفسه في مدينة كيروف الروسية.وقع الحادث عندما انهار هيكل المروحية أثناء الإقلاع وأدت إحدى الشفرات إلى إصابة قاتلة في الرأس.ترابيزنيكوف كان شغوفاً بنمذجة الطائرات منذ شبابه وعرف بمشاريعه المتميزة الناجحة مثل "روزينانت" و"أمفيبيان" و"فياتيتش"."كادت تتسبب بكارثة"... "إف-18" تنجو من سقوط مروع خلال عرض جوي في إسبانياالصين تحطم رقما قياسيا عالميا بعرض مذهل لطائرات مسيرة... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا
مقتل طيار خلال تجربة إقلاع مروحية من تصميمه... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة تحطم مروحية أثناء محاولتها الإقلاع، أسفرت عن وفاة الطيار الذي قام بتصميمها في مدينة كيروف الروسية.
توفي فلاديمير ترابيزنيكوف عن عمر يناهز الثامنة والثمانين متأثراً بإصابته خلال تجربة إقلاع لمروحية كان يعمل على تصنيعها بنفسه في مدينة كيروف الروسية.
وقع الحادث عندما انهار هيكل المروحية أثناء الإقلاع وأدت إحدى الشفرات إلى إصابة قاتلة في الرأس.
ترابيزنيكوف كان شغوفاً بنمذجة الطائرات منذ شبابه وعرف بمشاريعه المتميزة الناجحة مثل "روزينانت" و"أمفيبيان" و"فياتيتش".