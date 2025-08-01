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10 سنوات حبسا لمحطم وجه فتاة "عين الفوارة"
10 سنوات حبسا لمحطم وجه فتاة "عين الفوارة"
سبوتنيك عربي
أدانت محكمة مدينة سطيف الجزائرية، أمس الخميس، الشخص الذي اعتدى على تمثال عين الفوارة الشهير، وتسبّب في تحطيم وجه التمثال الصامد منذ قرن وأربعين سنة في مكانه،... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T13:34+0000
2025-08-01T13:54+0000
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ووفقا لما نقلته وسائل إعلام جزائرية، فقد نطقت المحكمة، بعد إجراء المثول الفوري، بالحكم على المعتدي بـ10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية مقدّرة بـ 50 مليون سنتيم. كما تضمّن الحكم كذلك تعويضا قيمته 300 مليون سنتيم يدفع إلى الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، مشيرةً أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الجاني بالاعتداء على التمثال حيث قام بذات الفعل في سنة 2018 .ويعتبر تمثال عين الفوارة، من أبرز معالم مدينة سطيف، صمّمه النحات الفرنسي فرانسيس دو سانت فيدال، سنة 1898، خلال الحقبة الاستعمارية، وتم تثبيته فوق نافورة طبيعية تنبع من عين مائية تحمل الاسم نفسه. وقد جسّدت في التمثال امرأة نصف عارية بأسلوب كلاسيكي، يمثل فن النحت الأوروبي آنذاك، وتتوسط المنحوتة ساحة الاستقلال في المدينة وتعتبر من معالمها التي كتب عنها الشعراء والأدباء الجزائريون والعرب.
https://sarabic.ae/20250801/الجزائر-تكشف-أسباب-تعليق-استيراد-السيارات-من-ليبيا-1103269716.html
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الجزائر, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

10 سنوات حبسا لمحطم وجه فتاة "عين الفوارة"

13:34 GMT 01.08.2025 (تم التحديث: 13:54 GMT 01.08.2025)
صورة لتمثال عين الفوارانتشرت على وسائل التواصل الاحتماعي
صورة لتمثال عين الفوارانتشرت على وسائل التواصل الاحتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
تابعنا عبر
أدانت محكمة مدينة سطيف الجزائرية، أمس الخميس، الشخص الذي اعتدى على تمثال عين الفوارة الشهير، وتسبّب في تحطيم وجه التمثال الصامد منذ قرن وأربعين سنة في مكانه، بالسجن لمدة 10 سنوات، مع غرامة مالية، وإلزامه بتعويض كبير، وذلك في حكم اعتبر من بين الأكثر تشددًا في مثل هذه القضايا.
ووفقا لما نقلته وسائل إعلام جزائرية، فقد نطقت المحكمة، بعد إجراء المثول الفوري، بالحكم على المعتدي بـ10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية مقدّرة بـ 50 مليون سنتيم. كما تضمّن الحكم كذلك تعويضا قيمته 300 مليون سنتيم يدفع إلى الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، مشيرةً أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الجاني بالاعتداء على التمثال حيث قام بذات الفعل في سنة 2018 .

كما اكتسب التمثال مكانة خاصة في الذاكرة الجماعية لسكان مدينة سطيف، وتحول إلى رمز حضاري وتاريخي، ووجهة سياحية بارزة، بفضل طابعه الفني الفريد .

ساحة انتظار سيارات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
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الجزائر تكشف أسباب تعليق استيراد السيارات من ليبيا
11:40 GMT
ويعتبر تمثال عين الفوارة، من أبرز معالم مدينة سطيف، صمّمه النحات الفرنسي فرانسيس دو سانت فيدال، سنة 1898، خلال الحقبة الاستعمارية، وتم تثبيته فوق نافورة طبيعية تنبع من عين مائية تحمل الاسم نفسه. وقد جسّدت في التمثال امرأة نصف عارية بأسلوب كلاسيكي، يمثل فن النحت الأوروبي آنذاك، وتتوسط المنحوتة ساحة الاستقلال في المدينة وتعتبر من معالمها التي كتب عنها الشعراء والأدباء الجزائريون والعرب.
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