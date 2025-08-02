https://sarabic.ae/20250802/اختراق-علمي-فيزيائي-علماء-يقبضون-على-المادة-المضادة-1103310130.html

اختراق علمي فيزيائي... علماء يقبضون على "المادة المضادة"

اختراق علمي فيزيائي... علماء يقبضون على "المادة المضادة"

سبوتنيك عربي

حلل علماء من مركز الأبحاث النووية الأوروبي "سيرن" لأول مرة جسيمًا من المادة المضادة، معزولا في حالة كمية غير محددة تعرف بالتراكب. 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T19:25+0000

2025-08-02T19:25+0000

2025-08-02T19:25+0000

مجتمع

علوم

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وفي حين أن السلوك الكمي للمادة العادية قد دُرس على نطاق واسع، بل واستُخدم كأساس للحواسيب الكمومية في شكل كيوبتات، فإن هذا الإنجاز يتجاوز بكثير التطبيقات التكنولوجية، إذ قد يساعد الفيزيائيين على فهم سبب وجودنا اليوم.وعلق الفريق بروتونا مضادا (المادة المضادة للبروتون)، في نظام من المصائد الكهرومغناطيسية، وقمعوا التداخل البيئي الذي من شأنه أن يُؤثر على الحالة الكمية الدقيقة للجسيم. وأثناء وجوده في حالة ضبابية غير محددة لخاصية تُعرف باسم الدوران المغزلي، وُضع الجسيم بعناية في حالة تذبذب، وتم قياسه على مدى 50 ثانية.ويمكن أن تساعد هذه التجارب المستقبلية في الكشف عن المزيد من الاختلافات بين المادة والمادة المضادة، مما قد يُجيب بدوره على السؤال الجوهري حول كيفية نجاتنا من كارثة المادة المضادة التي، وفقًا لنماذج الفيزياء الحالية، كان من المفترض أن تُفني المادة بأكملها قبل مليارات السنين.ببساطة، من المفترض نظريا ألا يكون هناك فرق بين المادة والمادة المضادة، باستثناء أن الجسيمات لها شحنة معاكسة لشحنات نظيراتها، لو كان الأمر كذلك، لكان الانفجار العظيم قد خلق كليهما بكميات متساوية، والتي كانت ستفني بعضها البعض بسرعة، تاركة الكون خاليا تمامًا بحلول ذلك الوقت، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".وبدأت تجارب مختلفة في الكشف عن أدلة على هذا التباين، لكن درجة الاختلاف التي وجدت حتى الآن لا تزال غير قادرة على تفسير هذا التباين.الدوران المغزلي خاصية جوهرية للجسيمات دون الذرية تجعلها تتصرف كمغناطيسات دقيقة، وقامت تجارب "بيز" السابقة بقياس العزم المغناطيسي للبروتون المضاد بدقة 1.5 جزء في المليار، ولكن، للأسف، حتى عند هذا المستوى، يبقى العزم المغناطيسي متسقا مع العزم المغناطيسي للبروتون العادي.ويختبر مركز الأبحاث النووية الأوروبي "سيرن" نظاما جديدا لنقل المادة المضادة، يسمى "بيز - ستيب"، والذي قد يسمح في النهاية بنقل هذه المادة الغريبة إلى منشآت متخصصة، تخفف أو حتى تزيل ضوضاء الخلفية.كوكب "إكس"... فلكيون يتنبؤون بـ"جسم ضخم" قد يكون متواريا في ظلال نظامنا الشمسي

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