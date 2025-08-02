اختراق علمي فيزيائي... علماء يقبضون على "المادة المضادة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
09:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:36 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
16:03 GMT
55 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، لافروف يؤكد خلال محادثاته مع نظيره السوري الموقف المبدئي الداعم لسيادة سوريا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التصرفات الأوروبية غير المسؤولة حيال روسيا هي التي أدت إلى انهيار اتفاقية هلسنكي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:32 GMT
27 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
بوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية، سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أعمال العنف في السويداء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250802/اختراق-علمي-فيزيائي-علماء-يقبضون-على-المادة-المضادة-1103310130.html
اختراق علمي فيزيائي... علماء يقبضون على "المادة المضادة"
اختراق علمي فيزيائي... علماء يقبضون على "المادة المضادة"
سبوتنيك عربي
حلل علماء من مركز الأبحاث النووية الأوروبي "سيرن" لأول مرة جسيمًا من المادة المضادة، معزولا في حالة كمية غير محددة تعرف بالتراكب. 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T19:25+0000
2025-08-02T19:25+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103309958_143:0:881:415_1920x0_80_0_0_e83050b3fc2c7239012c889cf61d7c0a.jpg
وفي حين أن السلوك الكمي للمادة العادية قد دُرس على نطاق واسع، بل واستُخدم كأساس للحواسيب الكمومية في شكل كيوبتات، فإن هذا الإنجاز يتجاوز بكثير التطبيقات التكنولوجية، إذ قد يساعد الفيزيائيين على فهم سبب وجودنا اليوم.وعلق الفريق بروتونا مضادا (المادة المضادة للبروتون)، في نظام من المصائد الكهرومغناطيسية، وقمعوا التداخل البيئي الذي من شأنه أن يُؤثر على الحالة الكمية الدقيقة للجسيم. وأثناء وجوده في حالة ضبابية غير محددة لخاصية تُعرف باسم الدوران المغزلي، وُضع الجسيم بعناية في حالة تذبذب، وتم قياسه على مدى 50 ثانية.ويمكن أن تساعد هذه التجارب المستقبلية في الكشف عن المزيد من الاختلافات بين المادة والمادة المضادة، مما قد يُجيب بدوره على السؤال الجوهري حول كيفية نجاتنا من كارثة المادة المضادة التي، وفقًا لنماذج الفيزياء الحالية، كان من المفترض أن تُفني المادة بأكملها قبل مليارات السنين.ببساطة، من المفترض نظريا ألا يكون هناك فرق بين المادة والمادة المضادة، باستثناء أن الجسيمات لها شحنة معاكسة لشحنات نظيراتها، لو كان الأمر كذلك، لكان الانفجار العظيم قد خلق كليهما بكميات متساوية، والتي كانت ستفني بعضها البعض بسرعة، تاركة الكون خاليا تمامًا بحلول ذلك الوقت، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".وبدأت تجارب مختلفة في الكشف عن أدلة على هذا التباين، لكن درجة الاختلاف التي وجدت حتى الآن لا تزال غير قادرة على تفسير هذا التباين.الدوران المغزلي خاصية جوهرية للجسيمات دون الذرية تجعلها تتصرف كمغناطيسات دقيقة، وقامت تجارب "بيز" السابقة بقياس العزم المغناطيسي للبروتون المضاد بدقة 1.5 جزء في المليار، ولكن، للأسف، حتى عند هذا المستوى، يبقى العزم المغناطيسي متسقا مع العزم المغناطيسي للبروتون العادي.ويختبر مركز الأبحاث النووية الأوروبي "سيرن" نظاما جديدا لنقل المادة المضادة، يسمى "بيز - ستيب"، والذي قد يسمح في النهاية بنقل هذه المادة الغريبة إلى منشآت متخصصة، تخفف أو حتى تزيل ضوضاء الخلفية.كوكب "إكس"... فلكيون يتنبؤون بـ"جسم ضخم" قد يكون متواريا في ظلال نظامنا الشمسي
https://sarabic.ae/20250802/اعتراف-علمي-خطير-العلماء-لا-يفهمون-ميكانيكا-الكم-1103308738.html
https://sarabic.ae/20241215/المادة-المظلمة-أقدم-دراسة-جديدة-تنقض-أسبقية-الانفجار-العظيم-1095800162.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103309958_235:0:788:415_1920x0_80_0_0_dcfd7be3f0a4240101624da0c2eb8436.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

اختراق علمي فيزيائي... علماء يقبضون على "المادة المضادة"

19:25 GMT 02.08.2025
© Photo / getty Imageالتراكم الكمي
التراكم الكمي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© Photo / getty Image
تابعنا عبر
حلل علماء من مركز الأبحاث النووية الأوروبي "سيرن" لأول مرة جسيمًا من المادة المضادة، معزولا في حالة كمية غير محددة تعرف بالتراكب.
وفي حين أن السلوك الكمي للمادة العادية قد دُرس على نطاق واسع، بل واستُخدم كأساس للحواسيب الكمومية في شكل كيوبتات، فإن هذا الإنجاز يتجاوز بكثير التطبيقات التكنولوجية، إذ قد يساعد الفيزيائيين على فهم سبب وجودنا اليوم.
وعلق الفريق بروتونا مضادا (المادة المضادة للبروتون)، في نظام من المصائد الكهرومغناطيسية، وقمعوا التداخل البيئي الذي من شأنه أن يُؤثر على الحالة الكمية الدقيقة للجسيم.
وأثناء وجوده في حالة ضبابية غير محددة لخاصية تُعرف باسم الدوران المغزلي، وُضع الجسيم بعناية في حالة تذبذب، وتم قياسه على مدى 50 ثانية.

ويقول ستيفان أولمر، الفيزيائي في مشروع "بيز" التابع لسيرن: يمثل هذا أول كيوبت من المادة المضادة، والأهم من ذلك، أنه سيساعد المشروع على إجراء قياسات لعزم البروتون المضاد في التجارب المستقبلية.

ويمكن أن تساعد هذه التجارب المستقبلية في الكشف عن المزيد من الاختلافات بين المادة والمادة المضادة، مما قد يُجيب بدوره على السؤال الجوهري حول كيفية نجاتنا من كارثة المادة المضادة التي، وفقًا لنماذج الفيزياء الحالية، كان من المفترض أن تُفني المادة بأكملها قبل مليارات السنين.
إلكترون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
مجتمع
اعتراف علمي خطير... العلماء لا يفهمون ميكانيكا الكم
18:37 GMT
ببساطة، من المفترض نظريا ألا يكون هناك فرق بين المادة والمادة المضادة، باستثناء أن الجسيمات لها شحنة معاكسة لشحنات نظيراتها، لو كان الأمر كذلك، لكان الانفجار العظيم قد خلق كليهما بكميات متساوية، والتي كانت ستفني بعضها البعض بسرعة، تاركة الكون خاليا تمامًا بحلول ذلك الوقت، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".
وبدأت تجارب مختلفة في الكشف عن أدلة على هذا التباين، لكن درجة الاختلاف التي وجدت حتى الآن لا تزال غير قادرة على تفسير هذا التباين.
وتبحث تجربة "بيز" في سيرن عن هذا التباين بين البروتونات، والبروتونات المضادة، من خلال مقارنة سلوك حالات دورانها المغزلي في ظروف متشابهة.
المجرة NGC 5949 في كوكبة التنين، التي تنتهك قوانين توزيع المادة المظلمة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
مجتمع
"المادة المظلمة أقدم"... دراسة جديدة تنقض أسبقية الانفجار العظيم
15 ديسمبر 2024, 07:57 GMT
الدوران المغزلي خاصية جوهرية للجسيمات دون الذرية تجعلها تتصرف كمغناطيسات دقيقة، وقامت تجارب "بيز" السابقة بقياس العزم المغناطيسي للبروتون المضاد بدقة 1.5 جزء في المليار، ولكن، للأسف، حتى عند هذا المستوى، يبقى العزم المغناطيسي متسقا مع العزم المغناطيسي للبروتون العادي.
وعادة، لا يمكن نقل المادة المضادة بعيدًا عن مكان تكوينها - ففي النهاية، ستختفي من الوجود فجأة إذا لامست وعاء مصنوعا من مادة عادية.
ويختبر مركز الأبحاث النووية الأوروبي "سيرن" نظاما جديدا لنقل المادة المضادة، يسمى "بيز - ستيب"، والذي قد يسمح في النهاية بنقل هذه المادة الغريبة إلى منشآت متخصصة، تخفف أو حتى تزيل ضوضاء الخلفية.
كوكب "إكس"... فلكيون يتنبؤون بـ"جسم ضخم" قد يكون متواريا في ظلال نظامنا الشمسي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала