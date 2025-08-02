https://sarabic.ae/20250802/اعتراف-علمي-خطير-العلماء-لا-يفهمون-ميكانيكا-الكم-1103308738.html

اعتراف علمي خطير... العلماء لا يفهمون ميكانيكا الكم

اعتراف علمي خطير... العلماء لا يفهمون ميكانيكا الكم

سبوتنيك عربي

غيرت نظرية ميكانيكا الكم، الحياة اليومية منذ طرحها قبل قرن من الزمان، إلا أن آلية عملها لا تزال لغزا، وينقسم الفيزيائيون بشدة حول حقيقة ما يحدث. 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T18:37+0000

2025-08-02T18:37+0000

2025-08-02T18:37+0000

مجتمع

علوم

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"أصمت وأحسب! "مقولة شهيرة في فيزياء الكم، تجسد إحباط العلماء الذين يكافحون لكشف إحدى أعظم مفارقات العالم".على مدار القرن الماضي، وصفت المعادلات القائمة على ميكانيكا الكم سلوك الأجسام متناهية الصغر بدقة وبشكل متسق، ومع ذلك، لا أحد يعلم ما يحدث في الواقع الفيزيائي وراء هذه الرياضيات.ووفقا لدراسة نشرت في مجلة نيتشر، بدأت المشكلة في مطلع القرن العشرين، عندما أدرك العلماء أن المبادئ الكلاسيكية للفيزياء لا تنطبق على الأشياء على مستوى الذرات. ومن المحير أن الفوتونات والإلكترونات يبدو أنها تتصرف مثل الجسيمات والموجات، كما يمكن أن تكون في مواقع مختلفة في آن واحد، ولها سرعات أو مستويات طاقة مختلفة.وفي عام 1925، طور الفيزيائي النمساوي إرفين شرودنغر، والألماني فيرنر هايزنبرغ مجموعة من الأدوات الرياضية المعقدة التي تصف ميكانيكا الكم باستخدام الاحتمالات.ومكنت هذه "الدالة الموجية" من التنبؤ بنتائج قياسات الجسيمات، وأدت هذه المعادلات إلى تطوير كم هائل من التقنيات الحديثة، بما في ذلك الليزر، ومصابيح "إل إي دي"، وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، والترانزستورات المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر والهواتف.وأظهرت النتائج وجود "انعدام توافق صارخ بين الفيزيائيين حول ما تقوله نظرية الكم عن الواقع"، حسبما ذكرت مجلة "نيتشر" في بيان لها. لكن هذا ليس هو الحال في عالم الكم، وفقًا لتفسير كوبنهاغن الذي طوره هايزنبرغ والفيزيائي الدنماركي نيلز بور في عشرينيات القرن الماضي، حسبما نشرته مجلة "ساينس أليرت".تقول النظرية إنه فقط عندما يقيس الراصد جسمًا كميًا، يستقر على حالة محددة من بين الخيارات الممكنة. ويُوصف هذا بـ"انهيار" دالة الموجة إلى احتمال واحد.أشهر تصوير لهذه الفكرة هو قطة شرودنغر، التي تبقى حية وميتة في صندوق - حتى يختلس أحدهم النظر إلى الداخل، وقال الفيلسوف الفيزيائي البرازيلي ديسيو كراوس لمجلة نيتشر بعد رده على الاستطلاع إن تفسير كوبنهاغن "هو أبسط ما لدينا".لكن غالبية الفيزيائيين أيدوا أفكارا أخرى، حيث اختار 15% من المشاركين تفسير "العوالم المتعددة"، وهو إحدى النظريات العديدة في الفيزياء التي تقترح أننا نعيش في كون متعدد.ويؤكد هذا التفسير أن دالة الموجة لا تنهار، بل تتفرع إلى أكوان بعدد النتائج المحتملة، لذا، عندما يقيس الراصد جسيما، فإنه يحصل على موقع عالمه - ولكنه في جميع المواقع المحتملة الأخرى عبر العديد من الأكوان المتوازية.وقال الفيزيائي النظري الأمريكي شون كارول في الاستطلاع: "يتطلب الأمر تعديلا جذريًا في حدسنا تجاه العالم، ولكن هذا، في رأيي، ما يجب أن نتوقعه من نظرية أساسية للواقع".وأعرب 24% فقط عن ثقتهم بصحة التفسير الكمي الذي اختاروه، واعتقد ثلاثة أرباعهم أنه سيتم استبداله بنظرية أكثر شمولاً يومًا ما.كوكب "إكس"... فلكيون يتنبؤون بـ"جسم ضخم" قد يكون متواريا في ظلال نظامنا الشمسي

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