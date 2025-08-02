https://sarabic.ae/20250802/السعودية-تعلن-إعدام-7-أشخاص-أجانب-ومواطن--1103307331.html

السعودية تعلن إعدام 7 أشخاص أجانب ومواطن

السعودية تعلن إعدام 7 أشخاص أجانب ومواطن

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، تنفيذ حكم القتل تعزيرا، بسبعة جناة أجانب في نجران ـ جنوب غرب، المملكة بعد أن أدينوا بتهريب الحشيش المخدر إلى... 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T17:06+0000

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وجاء في بيان ثالث صدر عن الوزارة بشأن تنفيذ حكم "القتل تعزيرا"، بأحد الجناة في منطقة عسير: "أقدم عبد الله بن سعيد بن عايض آل مفلح - سعودي الجنسية - على قتل والدته جيهان بنت طه عويس - سعودية الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليها مما أدى إلى وفاتها".وحذرت وزارة الداخلية كل من يُقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

https://sarabic.ae/20250101/الداخلية-السعودية-تعلن-إعدام-6-إيرانيين-1096386825.html

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