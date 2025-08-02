السعودية تعلن إعدام 7 أشخاص أجانب ومواطن
© AP Photo / Amr Nabilعلم السعودية
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، تنفيذ حكم القتل تعزيرا، بسبعة جناة أجانب في نجران ـ جنوب غرب، المملكة بعد أن أدينوا بتهريب الحشيش المخدر إلى المملكة.
وأفاد البيان الأول الصادر عن وزارة الداخلية أن "أربعة أشخاص - صومالي الجنسية- أقدموا على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصّة؛ صدر بحقهم حكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليهم وقتلهم تعزيرا"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
1 يناير, 13:40 GMT
وقالت وزارة الداخلية في بيانها الثاني إن "ثلاثة أشخاص من جنسية إثيوبية- أقدموا على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة، وأن التحقيق معهم أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصّة؛ صدر بحقهم حكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليهم وقتلهم تعزيرا."
وجاء في بيان ثالث صدر عن الوزارة بشأن تنفيذ حكم "القتل تعزيرا"، بأحد الجناة في منطقة عسير: "أقدم عبد الله بن سعيد بن عايض آل مفلح - سعودي الجنسية - على قتل والدته جيهان بنت طه عويس - سعودية الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليها مما أدى إلى وفاتها".
3 ديسمبر 2024, 13:17 GMT
وحذرت وزارة الداخلية كل من يُقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.