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وزير إيراني سابق يحذر من مواجهة مفاجئة مع إسرائيل
وزير إيراني سابق يحذر من مواجهة مفاجئة مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
حذر وزير الخارجية الإيراني الأسبق علي أكبر صالحي، من اندلاع مواجهة عسكرية مفاجئة بين بلاده وإسرائيل والولايات المتحدة داعيا إلى الاستعداد الكامل لأي سيناريو... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T16:25+0000
2025-08-02T16:25+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني الإيراني "خبر اقتصاد"، أمس الجمعة، عن أكبر صالحي، بشأن ما إذا كانت هناك حرب وشيكة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، أنه "ينبغي أن نفترض أن غدا هو يوم الحرب. الغفلة عن هذا الاحتمال خطأ كبير، والمباغتة من طبائع الحرب، حتى لو كانت غير عادلة".وأوضح علي أكبر صالحي أن "عنصر المفاجأة جزء لا يتجزأ من قواعد الاشتباك في الحروب، والطرف الغافل هو من يُضرب أولا. لا يمكن انتظار أن تُقرع الطبول لنعلن الاستعداد. علينا أن نكون على أهبة الاستعداد على الدوام".وحول ضرورة التنسيق بين المستويين السياسي والعسكري، شدد صالحي على أن واجب القوات العسكرية الإيرانية هو أن تبقى متأهبة، بغض النظر عن المسارات السياسية.ويأتي هذا فيما كشفت مصادر إيرانية مسؤولة، أمس الجمعة، أن طهران وجهت تحذيرا صارما إلى الولايات المتحدة عبر قنوات اتصال متعددة، مؤكدة أنها لن تتردد في الرد "بشكل فوري وحاسم" في حال شنت إسرائيل أي مواجهة عسكرية جديدة.ونقلت وكالة "إيران بالعربية" عن المصادر، قولها: "إن إيران مستعدة لإطلاق عدد من الصواريخ الاستراتيجية الثقيلة على أهداف حيوية داخل إسرائيل خلال أول 48 ساعة من أي تصعيد"، مشددة على أن مثل هذه الضربة "ستؤدي إلى شل الكيان الصهيوني بالكامل".جاء هذا التحذير في ظل تصاعد التهديدات بين الجانبين، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع الإقليمي، فيما لم تعلق الإدارة الأمريكية أو الإسرائيلية على التصريحات الإيرانية حتى الآن.كما لفت متحدث الخارجية الإيرانية إلى ما وصفه بـ"العدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي الأخير على إيران"، داعيا هذه الدول إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة والكف عن "السلوك غير المسؤول".وأعلنت الحكومة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، "فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، تستهدف 50 فردا وكيانا، وأكثر من 50 سفينة يشتبه بأنها عائدة إلى أسطول تجاري يملكه نجل مسؤول كبير في طهران".
https://sarabic.ae/20250801/إيران-سنشل-إسرائيل-خلال-48-ساعة-في-حال-اندلاع-مواجهة-جديدة-1103277408.html
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إيران, إسرائيل, العالم, الأخبار
إيران, إسرائيل, العالم, الأخبار

وزير إيراني سابق يحذر من مواجهة مفاجئة مع إسرائيل

16:25 GMT 02.08.2025
© AP Photo / Leo Correaتصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025
تصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
حذر وزير الخارجية الإيراني الأسبق علي أكبر صالحي، من اندلاع مواجهة عسكرية مفاجئة بين بلاده وإسرائيل والولايات المتحدة داعيا إلى الاستعداد الكامل لأي سيناريو مستقبلي.
ونقل الموقع الإلكتروني الإيراني "خبر اقتصاد"، أمس الجمعة، عن أكبر صالحي، بشأن ما إذا كانت هناك حرب وشيكة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، أنه "ينبغي أن نفترض أن غدا هو يوم الحرب. الغفلة عن هذا الاحتمال خطأ كبير، والمباغتة من طبائع الحرب، حتى لو كانت غير عادلة".
محاولات إسرائيلية لاعتراض صواريخ إيرانية فوق تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
إيران: سنشل إسرائيل خلال 48 ساعة في حال اندلاع مواجهة جديدة
أمس, 14:36 GMT
وأوضح علي أكبر صالحي أن "عنصر المفاجأة جزء لا يتجزأ من قواعد الاشتباك في الحروب، والطرف الغافل هو من يُضرب أولا. لا يمكن انتظار أن تُقرع الطبول لنعلن الاستعداد. علينا أن نكون على أهبة الاستعداد على الدوام".
وحول ضرورة التنسيق بين المستويين السياسي والعسكري، شدد صالحي على أن واجب القوات العسكرية الإيرانية هو أن تبقى متأهبة، بغض النظر عن المسارات السياسية.
ويأتي هذا فيما كشفت مصادر إيرانية مسؤولة، أمس الجمعة، أن طهران وجهت تحذيرا صارما إلى الولايات المتحدة عبر قنوات اتصال متعددة، مؤكدة أنها لن تتردد في الرد "بشكل فوري وحاسم" في حال شنت إسرائيل أي مواجهة عسكرية جديدة.
ونقلت وكالة "إيران بالعربية" عن المصادر، قولها: "إن إيران مستعدة لإطلاق عدد من الصواريخ الاستراتيجية الثقيلة على أهداف حيوية داخل إسرائيل خلال أول 48 ساعة من أي تصعيد"، مشددة على أن مثل هذه الضربة "ستؤدي إلى شل الكيان الصهيوني بالكامل".
جاء هذا التحذير في ظل تصاعد التهديدات بين الجانبين، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع الإقليمي، فيما لم تعلق الإدارة الأمريكية أو الإسرائيلية على التصريحات الإيرانية حتى الآن.
كما لفت متحدث الخارجية الإيرانية إلى ما وصفه بـ"العدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي الأخير على إيران"، داعيا هذه الدول إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة والكف عن "السلوك غير المسؤول".
وأعلنت الحكومة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، "فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، تستهدف 50 فردا وكيانا، وأكثر من 50 سفينة يشتبه بأنها عائدة إلى أسطول تجاري يملكه نجل مسؤول كبير في طهران".
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