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اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
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https://sarabic.ae/20250803/دميترييف-حول-مهمة-كرو-دراغون-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-تعاون-دولي-عملي-1103326943.html
دميترييف حول مهمة "كرو دراغون" إلى محطة الفضاء الدولية: "تعاون دولي عملي"
دميترييف حول مهمة "كرو دراغون" إلى محطة الفضاء الدولية: "تعاون دولي عملي"
سبوتنيك عربي
وصف كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الأحد، خبر وصول... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T12:25+0000
2025-08-03T12:25+0000
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وكتب دميترييف على منصة "إكس": "تم إرسال (ممثلين ) من الولايات المتحدة وروسيا واليابان بواسطة "سبيس إكس" في مهمة مدتها ستة أشهر إلى محطة الفضاء الدولية. التعاون الدولي في العمل".أرسل أربعة مشاركين في مهمة "كرو-11" إلى محطة الفضاء الدولية: رائد الفضاء الروسي أوليغ بلاتونوف، ورائدي الفضاء الأمريكيين زينا كاردمان ومايكل فينكي، ورائدة الفضاء اليابانية كيميا يوي.يوم أمس السبت، التحمت مركبة "كرو دراغون"، وعلى متنها بلاتونوف، بمحطة الفضاء الدولية. كان من المقرر في البداية أن يكون الإطلاق في 31 يوليو/تموز الفائت، ولكن بسبب الأحوال الجوية، أُجِّل ليوم واحد.انطلق صاروخ "فالكون-9" مع المركبة في الساعة 18:43 بتوقيت موسكو في الأول من أغسطس/آب.وأطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية مركبة الفضاء المأهولة "كرو دراغون" من مركز "جون إف كينيدي" للفضاء، (فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية)، باستخدام صاروخ "فالكون 9".بعد الالتحام، من المتوقع أن تعود المركبة إلى الأرض على متنها رائد الفضاء الروسي كيريل بيسكوف، ورائدتا فضاء "ناسا"، آن ماكلين ونيكول آيرز، ورائد فضاء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تاكويا أونيشي.أصبح أوليغ بلاتونوف، الذي انطلق ضمن مهمة "كرو-11"، المشارك الثاني عشر في برنامج الرحلات الفضائية الروسية الأمريكية المشتركة إلى محطة الفضاء الدولية.وفي 7 فبراير/شباط 2025، أعلنت "روسكوسموس" الروسية انضمام رائد الفضاء أوليغ بلاتونوف إلى طاقم مركبة "كرو دراغون" كاختصاصي في مهمة "كرو-11" العملية إلى محطة الفضاء الدولية."روسكوسموس" و"ناسا" تقرران التعاون بين المحطات المدارية الوطنية بعد محطة الفضاء الدولية"ناسا": لقاء مرتقب مع "روسكوسموس" الروسية قد يحدد مسار الحوار المستقبلي
https://sarabic.ae/20250802/رواد-الفضاء-يحتفلون-بعد-التحام-ناجح-لـكرو-دراغون-بمحطة-الفضاء-الدولية-1103307736.html
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روسيا, العالم, ناسا, روس كوسموس
روسيا, العالم, ناسا, روس كوسموس

دميترييف حول مهمة "كرو دراغون" إلى محطة الفضاء الدولية: "تعاون دولي عملي"

12:25 GMT 03.08.2025
© Photo / NASAالمركبة الفضائية "سيغنوس" عبر نافذة محطة الفضاء الدولية
المركبة الفضائية سيغنوس عبر نافذة محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© Photo / NASA
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وصف كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الأحد، خبر وصول مركبة "سبيس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية وعلى متنها رائد الفضاء الروسي أوليغ بلاتونوف وممثلون عن الولايات المتحدة واليابان، بأنه "تعاون دولي في العمل".
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "تم إرسال (ممثلين ) من الولايات المتحدة وروسيا واليابان بواسطة "سبيس إكس" في مهمة مدتها ستة أشهر إلى محطة الفضاء الدولية. التعاون الدولي في العمل".
أرسل أربعة مشاركين في مهمة "كرو-11" إلى محطة الفضاء الدولية: رائد الفضاء الروسي أوليغ بلاتونوف، ورائدي الفضاء الأمريكيين زينا كاردمان ومايكل فينكي، ورائدة الفضاء اليابانية كيميا يوي.
المدير العام لـروسكوسموس يلتقي بطاقم كرو دراغون في أمريكا. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
مجتمع
رواد الفضاء يحتفلون بعد التحام ناجح لـ"كرو دراغون" بمحطة الفضاء الدولية
أمس, 17:16 GMT
يوم أمس السبت، التحمت مركبة "كرو دراغون"، وعلى متنها بلاتونوف، بمحطة الفضاء الدولية. كان من المقرر في البداية أن يكون الإطلاق في 31 يوليو/تموز الفائت، ولكن بسبب الأحوال الجوية، أُجِّل ليوم واحد.
انطلق صاروخ "فالكون-9" مع المركبة في الساعة 18:43 بتوقيت موسكو في الأول من أغسطس/آب.
وأطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية مركبة الفضاء المأهولة "كرو دراغون" من مركز "جون إف كينيدي" للفضاء، (فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية)، باستخدام صاروخ "فالكون 9".
بعد الالتحام، من المتوقع أن تعود المركبة إلى الأرض على متنها رائد الفضاء الروسي كيريل بيسكوف، ورائدتا فضاء "ناسا"، آن ماكلين ونيكول آيرز، ورائد فضاء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تاكويا أونيشي.

بموجب عقد مع الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا)، تنقل شركة "سبيس إكس"، المملوكة لإيلون ماسك، طواقم إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة "كرو دراغون" الفضائية منذ عام 2020.

أصبح أوليغ بلاتونوف، الذي انطلق ضمن مهمة "كرو-11"، المشارك الثاني عشر في برنامج الرحلات الفضائية الروسية الأمريكية المشتركة إلى محطة الفضاء الدولية.
وفي 7 فبراير/شباط 2025، أعلنت "روسكوسموس" الروسية انضمام رائد الفضاء أوليغ بلاتونوف إلى طاقم مركبة "كرو دراغون" كاختصاصي في مهمة "كرو-11" العملية إلى محطة الفضاء الدولية.
"روسكوسموس" و"ناسا" تقرران التعاون بين المحطات المدارية الوطنية بعد محطة الفضاء الدولية
"ناسا": لقاء مرتقب مع "روسكوسموس" الروسية قد يحدد مسار الحوار المستقبلي
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