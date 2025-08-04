https://sarabic.ae/20250804/مصرع-شخصين-إثر-سقوط-طائرة-خفيفة-في-إسبانيا-1103342212.html
مصرع شخصين إثر سقوط طائرة خفيفة في إسبانيا
مصرع شخصين إثر سقوط طائرة خفيفة في إسبانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإسبانية مصرع شخصين جراء سقوط طائرة خفيفة بمقعدين في البحر قبالة جزيرة مايوركا، التابعة لأرخبيل البليار في البحر الأبيض المتوسط. 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T05:23+0000
2025-08-04T05:23+0000
2025-08-04T05:23+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104062/96/1040629609_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_64a7b6d9426edc5eb4c0914a776f4b32.jpg
وأوضحت وسائل إعلام إسبانية محلية، يوم أمس الأحد، أن الطائرة المنكوبة من طراز "تيم روكيت إف-4 رايدر" سقطت في منطقة بويرتو سوير، مشيرة إلى أن شهود عيان رصدوا قيامها بحركات بهلوانية قبل الحادث مباشرة.وفي بيان رسمي، أفاد الحرس المدني الإسباني بأن فرق الإنقاذ عثرت على جثتي الطيار ونجله البالغ من العمر 13 عاما، وذلك بعد ساعات من عمليات البحث، حيث تم انتشالهما بعد ظهر أمس الأحد.وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار مايوركا، وتبين أن موقع الحادث يقع في منطقة يبلغ عمق مياهها نحو 30 مترا.
https://sarabic.ae/20250723/تحطم-طائرة-خفيفة-على-طريق-سريع-في-إيطاليا-يودي-بحياة-شخصين-فيديو-1102952771.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104062/96/1040629609_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ac52508b31a90594c22c4bc6ef5ec38d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصرع شخصين إثر سقوط طائرة خفيفة في إسبانيا
أعلنت السلطات الإسبانية مصرع شخصين جراء سقوط طائرة خفيفة بمقعدين في البحر قبالة جزيرة مايوركا، التابعة لأرخبيل البليار في البحر الأبيض المتوسط.
وأوضحت وسائل إعلام إسبانية محلية، يوم أمس الأحد، أن الطائرة
المنكوبة من طراز "تيم روكيت إف-4 رايدر" سقطت في منطقة بويرتو سوير، مشيرة إلى أن شهود عيان رصدوا قيامها بحركات بهلوانية قبل الحادث مباشرة.
وفي بيان رسمي، أفاد الحرس المدني الإسباني بأن فرق الإنقاذ
عثرت على جثتي الطيار ونجله البالغ من العمر 13 عاما، وذلك بعد ساعات من عمليات البحث، حيث تم انتشالهما بعد ظهر أمس الأحد.
وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار مايوركا، وتبين أن موقع الحادث يقع في منطقة يبلغ عمق مياهها نحو 30 مترا.