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نبض افريقيا
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مصرع شخصين إثر سقوط طائرة خفيفة في إسبانيا
مصرع شخصين إثر سقوط طائرة خفيفة في إسبانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإسبانية مصرع شخصين جراء سقوط طائرة خفيفة بمقعدين في البحر قبالة جزيرة مايوركا، التابعة لأرخبيل البليار في البحر الأبيض المتوسط. 04.08.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضحت وسائل إعلام إسبانية محلية، يوم أمس الأحد، أن الطائرة المنكوبة من طراز "تيم روكيت إف-4 رايدر" سقطت في منطقة بويرتو سوير، مشيرة إلى أن شهود عيان رصدوا قيامها بحركات بهلوانية قبل الحادث مباشرة.وفي بيان رسمي، أفاد الحرس المدني الإسباني بأن فرق الإنقاذ عثرت على جثتي الطيار ونجله البالغ من العمر 13 عاما، وذلك بعد ساعات من عمليات البحث، حيث تم انتشالهما بعد ظهر أمس الأحد.وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار مايوركا، وتبين أن موقع الحادث يقع في منطقة يبلغ عمق مياهها نحو 30 مترا.
https://sarabic.ae/20250723/تحطم-طائرة-خفيفة-على-طريق-سريع-في-إيطاليا-يودي-بحياة-شخصين-فيديو-1102952771.html
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مصرع شخصين إثر سقوط طائرة خفيفة في إسبانيا

05:23 GMT 04.08.2025
© Sputnik . Alexander Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورتحطم طائرة خفيفة
تحطم طائرة خفيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© Sputnik . Alexander Kryazhev
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أعلنت السلطات الإسبانية مصرع شخصين جراء سقوط طائرة خفيفة بمقعدين في البحر قبالة جزيرة مايوركا، التابعة لأرخبيل البليار في البحر الأبيض المتوسط.
وأوضحت وسائل إعلام إسبانية محلية، يوم أمس الأحد، أن الطائرة المنكوبة من طراز "تيم روكيت إف-4 رايدر" سقطت في منطقة بويرتو سوير، مشيرة إلى أن شهود عيان رصدوا قيامها بحركات بهلوانية قبل الحادث مباشرة.
صورة للحظة تحطم طائرة خفيفة في إيطاليا على طريق سريع وأدت إلى وفاة شخصين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
مجتمع
تحطم طائرة خفيفة على طريق سريع في إيطاليا يودي بحياة شخصين... فيديو
23 يوليو, 15:01 GMT
وفي بيان رسمي، أفاد الحرس المدني الإسباني بأن فرق الإنقاذ عثرت على جثتي الطيار ونجله البالغ من العمر 13 عاما، وذلك بعد ساعات من عمليات البحث، حيث تم انتشالهما بعد ظهر أمس الأحد.
وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار مايوركا، وتبين أن موقع الحادث يقع في منطقة يبلغ عمق مياهها نحو 30 مترا.
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