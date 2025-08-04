https://sarabic.ae/20250804/نواب-في-الكونغرس-يدعون-ترامب-للاعتراف-بفلسطين-1103364111.html
نواب في الكونغرس يدعون ترامب للاعتراف بفلسطين
نواب في الكونغرس يدعون ترامب للاعتراف بفلسطين
سبوتنيك عربي
دعا أكثر من اثني عشر عضوا ديمقراطيا من مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاعتراف بفلسطين. 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T16:04+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية نص الرسالة الموجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "لقد كشفت هذه اللحظة المأساوية للعالم أجمع الحاجة التي طال انتظارها للاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وندعو الحكومات الأخرى التي لم تعترف بعد بفلسطين، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن تحذو حذوها".وأوضحت تلك الوسائل أن "تكثيف الجهود لضمان الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو نتيجة ثانوية لسخط المشرعين على تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".وفي 25 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وقال إنه بعث برسالة تعهد فيها بالقيام بذلك إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.ووفقا للموقف الروسي، فإن تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، ممكنة فقط على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.موسكو: من المستحيل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينيةإعلان نيويورك: يجب تشكيل لجنة انتقالية للعمل في غزة تحت مظلة السلطة بعد وقف إطلاق النار
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
نواب في الكونغرس يدعون ترامب للاعتراف بفلسطين
16:04 GMT 04.08.2025 (تم التحديث: 16:05 GMT 04.08.2025)
دعا أكثر من اثني عشر عضوا ديمقراطيا من مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاعتراف بفلسطين.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية نص الرسالة الموجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "لقد كشفت هذه اللحظة المأساوية للعالم أجمع الحاجة التي طال انتظارها للاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وندعو الحكومات الأخرى التي لم تعترف بعد بفلسطين، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن تحذو حذوها".
ولفت النواب في رسالتهم إلى تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، وهو الموقف الذي واجه انتقادات حادة من روبيو.
وأوضحت تلك الوسائل أن "تكثيف الجهود لضمان الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو نتيجة ثانوية لسخط المشرعين على تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".
وأشارت تلك الوسائل إلى أن النائب آل غرين ينوي إعادة تقديم قرار في هذه الدورة من الكونغرس يعترف بحق فلسطين في الوجود، لكنه لا يزال بحاجة إلى التشاور مع فريقه لوضع الصيغة النهائية للنص.
وفي 25 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وقال إنه بعث برسالة تعهد فيها بالقيام بذلك إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
دولة فلسطين معترف بها من قبل 147 دولة، والولايات المتحدة الأمريكية ليست واحدة منها. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة، ومنذ ذلك العام، اعترفت أيضا 10 دول بفلسطين، بما في ذلك أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.
ووفقا للموقف الروسي، فإن تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية
، ممكنة فقط على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.