https://sarabic.ae/20250805/الاتحاد-السعودي-يكشف-عن-عقوبات-الهلال-بعد-انسحابه-من-السوبر-المحلي-1103412016.html
الاتحاد السعودي يكشف عن عقوبات الهلال بعد انسحابه من السوبر المحلي
الاتحاد السعودي يكشف عن عقوبات الهلال بعد انسحابه من السوبر المحلي
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن العقوبات ضد نادي الهلال على خلفية انسحابه من كأس السوبر المحلي 2025. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T18:35+0000
2025-08-05T18:35+0000
2025-08-05T18:35+0000
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أكد الاتحاد على موقعه الإلكتروني، مساء اليوم الثلاثاء، أن الهلال قرر الانسحاب من كأس السوبر السعودي 2025، على خلفية عدم قدرته على المشاركة في البطولة نتيجة الانتهاء من مشاركته في كأس العالم للأندية بشكل متأخر.وحددت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، العقوبات المفروضة وعلى رأسها حرمان الهلال من المشاركة في كأس السوبر السعودي للموسم القادم 2026-2027.وقررت اللجنة نفسها تغريم الهلال بمبلغ 500 ألف ريال سعودي، إلى جانب حرمان النادي نفسه أو "الزعيم" من أي مبالغ مالية مخصصة لمسابقة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2025-2026.كما أشارت اللجنة في بيانها الرسمي إلى أن القرار قابل للاستئناف بحسب المادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.يشار إلى أن فريق الأهلي سيشارك في السوبر السعودي 2025 بدلا من الهلال، علما بأن البطولة ستشهد تواجد النصر والاتحاد والقادسية وستقام في مدينة هونغ كونغ في الفترة من 19 إلى 23 أغسطس/ آب الجاري.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار نادي الهلال السعودي, الأخبار, رياضة
أخبار نادي الهلال السعودي, الأخبار, رياضة
الاتحاد السعودي يكشف عن عقوبات الهلال بعد انسحابه من السوبر المحلي
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن العقوبات ضد نادي الهلال على خلفية انسحابه من كأس السوبر المحلي 2025.
أكد الاتحاد على موقعه
الإلكتروني، مساء اليوم الثلاثاء، أن الهلال قرر الانسحاب من كأس السوبر السعودي 2025، على خلفية عدم قدرته على المشاركة في البطولة نتيجة الانتهاء من مشاركته في كأس العالم للأندية بشكل متأخر.
وحددت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، العقوبات المفروضة وعلى رأسها حرمان الهلال
من المشاركة في كأس السوبر السعودي للموسم القادم 2026-2027.
وقررت اللجنة نفسها تغريم الهلال بمبلغ 500 ألف ريال سعودي، إلى جانب حرمان النادي نفسه أو "الزعيم" من أي مبالغ مالية مخصصة لمسابقة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2025-2026.
كما أشارت اللجنة في بيانها الرسمي إلى أن القرار قابل للاستئناف بحسب المادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.
يشار إلى أن فريق الأهلي سيشارك في السوبر السعودي 2025
بدلا من الهلال، علما بأن البطولة ستشهد تواجد النصر والاتحاد والقادسية وستقام في مدينة هونغ كونغ في الفترة من 19 إلى 23 أغسطس/ آب الجاري.