https://sarabic.ae/20250805/الجيش-الروسي-يدمر-مركز-قيادة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1103378314.html
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أفادت ووزارة الدفاع الروسية، بأن مقاتلي مدفعية مظليي "تولا" الروسية، دمرت مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T04:21+0000
2025-08-05T04:21+0000
2025-08-05T04:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "طواقم راجمات الصواريخ "غراد"، التابعة لفرقة قوات "تولا" التابعة لمجموعة قوات "الشمال"، تنفذ مهام قتالية لاستهداف العدو في مقاطعة سومي، وإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع روسيا".وأضافت الوزارة: "بعد تلقي إحداثيات الهدف، تحركت أطقم راجمات الصواريخ "غراد" بسرعة إلى النقطة المحددة، وبإطلاق دقيق للصواريخ غطت المنطقة المحددة، ما أدى إلى تحييد الأفراد وتدمير مركز القيادة والمراقبة الأوكرانية".أوضحت وزارة الدفاع أنه نتيجةً لعمليات ناجحة، تمكّنت القوات الروسية من تعطيل التنسيق بين وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميداني في المنطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.القوات الروسية تحرر بلدة "ألكسندرو كالينوفو" في جمهورية دونيتسك الشعبيةإعلام بريطاني: وتيرة تقدم روسيا على طول خط المواجهة تتزايد للشهر الرابع على التوالي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي
أفادت ووزارة الدفاع الروسية، بأن مقاتلي مدفعية مظليي "تولا" الروسية، دمرت مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "طواقم راجمات الصواريخ "غراد"، التابعة لفرقة قوات "تولا" التابعة لمجموعة قوات "الشمال"، تنفذ مهام قتالية لاستهداف العدو في مقاطعة سومي، وإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع روسيا".
وأشار البيان إلى أن خلال استطلاع جوي، اكتشف الجيش، تمركزًا كبيرًا لقوات للمشاة الأوكرانيين في الغابة.
وأضافت الوزارة: "بعد تلقي إحداثيات الهدف، تحركت أطقم راجمات الصواريخ "غراد" بسرعة إلى النقطة المحددة، وبإطلاق دقيق للصواريخ غطت المنطقة المحددة، ما أدى إلى تحييد الأفراد وتدمير مركز القيادة والمراقبة الأوكرانية".
أوضحت وزارة الدفاع أنه نتيجةً لعمليات ناجحة، تمكّنت القوات الروسية من تعطيل التنسيق بين وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميداني في المنطقة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.