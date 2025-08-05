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تحطم طائرة استطلاع تابعة للحماية المدنية الجزائرية ومصرع طاقمها
تحطم طائرة استطلاع تابعة للحماية المدنية الجزائرية ومصرع طاقمها
سبوتنيك عربي
أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة استطلاع أثناء مهمة تدريبية على مستوى مطار "فرحات عباس" في ولاية جيجل شرقي البلاد، ومصرع طاقمها. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T19:15+0000
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وجاء في بيان الحماية المدنية على وسائل التواصل الاجتماعي: "حادثة سقوط طائرة استطلاع وتعرّف من نوع زيلين تابعة للحماية المدنية، على مستوى مطار فرحات عباس بولاية جيجل، أثناء مهمة تدريبية، أدت إلى وفاة 4 أشخاص كانوا يؤدّون واجبهم المهني".وفي شباط/مارس 2022، تحطمت طائرة عسكرية مقاتلة من نوع "ميغ 29" بعد إقلاعها مباشرة من قاعدة بوسفر الجوية غربي البلاد، حيث لقي أحد الطيارين اللذين كانا على متنها مصرعه.دولة عربية تكشف عن جيل جديد من المعدات العسكريةالجزائر تستعرض لأول مرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"... فيديو
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الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم
تحطم طائرة استطلاع تابعة للحماية المدنية الجزائرية ومصرع طاقمها
أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة استطلاع أثناء مهمة تدريبية على مستوى مطار "فرحات عباس" في ولاية جيجل شرقي البلاد، ومصرع طاقمها.
وجاء في بيان الحماية المدنية على وسائل التواصل الاجتماعي: "حادثة سقوط طائرة استطلاع وتعرّف من نوع زيلين تابعة للحماية المدنية، على مستوى مطار فرحات عباس بولاية جيجل، أثناء مهمة تدريبية، أدت إلى وفاة 4 أشخاص كانوا يؤدّون واجبهم المهني".
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في 19 آذار/مارس الماضي، تحطم طائرة عسكرية مقاتلة جنوبي البلاد ومصرع قائدها في أثناء مهمة تدريبية روتينية.
وفي شباط/مارس 2022، تحطمت طائرة عسكرية مقاتلة من نوع "ميغ 29" بعد إقلاعها مباشرة من قاعدة بوسفر الجوية غربي البلاد، حيث لقي أحد الطيارين اللذين كانا على متنها مصرعه.