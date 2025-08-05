تحطم طائرة استطلاع تابعة للحماية المدنية الجزائرية ومصرع طاقمها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
بلا قيود
حقوقي لبناني يوضح أسباب تأخر العدالة في انفجار مرفأ بيروت
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:28 GMT
17 د
On air
10:45 GMT
15 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
كيف تقود روسيا مقاومة دولية ضد الهيمنة الغربية؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تصمد الهند أمام ضغوط ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250805/تحطم-طائرة-استطلاع-تابعة-للحماية-المدنية-الجزائرية-ومصرع-طاقمها-1103415040.html
تحطم طائرة استطلاع تابعة للحماية المدنية الجزائرية ومصرع طاقمها
تحطم طائرة استطلاع تابعة للحماية المدنية الجزائرية ومصرع طاقمها
سبوتنيك عربي
أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة استطلاع أثناء مهمة تدريبية على مستوى مطار "فرحات عباس" في ولاية جيجل شرقي البلاد، ومصرع طاقمها. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T19:15+0000
2025-08-05T19:15+0000
الجزائر
العالم العربي
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103414871_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_a133e47e753213a36e5296aa21c87908.jpg
وجاء في بيان الحماية المدنية على وسائل التواصل الاجتماعي: "حادثة سقوط طائرة استطلاع وتعرّف من نوع زيلين تابعة للحماية المدنية، على مستوى مطار فرحات عباس بولاية جيجل، أثناء مهمة تدريبية، أدت إلى وفاة 4 أشخاص كانوا يؤدّون واجبهم المهني".وفي شباط/مارس 2022، تحطمت طائرة عسكرية مقاتلة من نوع "ميغ 29" بعد إقلاعها مباشرة من قاعدة بوسفر الجوية غربي البلاد، حيث لقي أحد الطيارين اللذين كانا على متنها مصرعه.دولة عربية تكشف عن جيل جديد من المعدات العسكريةالجزائر تستعرض لأول مرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"... فيديو
https://sarabic.ae/20250804/برلماني-جزائري-تصريحات-ترامب-بشأن-الصحراء-لن-تغير-الواقع-1103360673.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103414871_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_5ba5c0b8638f69850779378ec4c7c579.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم

تحطم طائرة استطلاع تابعة للحماية المدنية الجزائرية ومصرع طاقمها

19:15 GMT 05.08.2025
© AP Photo / Toufik Doudouطائرات حربية تحلق خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الجزائر
طائرات حربية تحلق خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Toufik Doudou
تابعنا عبر
أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة استطلاع أثناء مهمة تدريبية على مستوى مطار "فرحات عباس" في ولاية جيجل شرقي البلاد، ومصرع طاقمها.
وجاء في بيان الحماية المدنية على وسائل التواصل الاجتماعي: "حادثة سقوط طائرة استطلاع وتعرّف من نوع زيلين تابعة للحماية المدنية، على مستوى مطار فرحات عباس بولاية جيجل، أثناء مهمة تدريبية، أدت إلى وفاة 4 أشخاص كانوا يؤدّون واجبهم المهني".

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في 19 آذار/مارس الماضي، تحطم طائرة عسكرية مقاتلة جنوبي البلاد ومصرع قائدها في أثناء مهمة تدريبية روتينية.

الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
برلماني جزائري: تصريحات ترامب بشأن "الصحراء" لن تغير الواقع
أمس, 14:17 GMT
وفي شباط/مارس 2022، تحطمت طائرة عسكرية مقاتلة من نوع "ميغ 29" بعد إقلاعها مباشرة من قاعدة بوسفر الجوية غربي البلاد، حيث لقي أحد الطيارين اللذين كانا على متنها مصرعه.
دولة عربية تكشف عن جيل جديد من المعدات العسكرية
الجزائر تستعرض لأول مرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала