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رئيسة "الدولي للدراسات الاستراتيجية" في تونس: الأحكام ضد رئيسة إقليم غاغاوزيا مسيسة وتحمل صبغة غربية
رئيسة "الدولي للدراسات الاستراتيجية" في تونس: الأحكام ضد رئيسة إقليم غاغاوزيا مسيسة وتحمل صبغة غربية
سبوتنيك عربي
قالت رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية في تونس، بدرة قعلول، إن الغرب يفرض حصارا وسياسة انتقامية على دول الجوار الروسي. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T14:01+0000
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وبشأن الحكم بالسجن تسع سنوات الذي طلبه الادعاء العام على رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم، أضافت قعلول في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن العملية مسيسة بدرجة كبيرة، حيث كشفت الأحكام الأخيرة الستار، وأنها مسيسة بالدرجة الأولى.وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن الغرب يحاصر كل من يخالفه الرأي، على مستوى الشعوب والحكومات والأنظمة. ولفتت إلى أن الغرب يناقض كل المواثيق والأعراف الدولية، ويتدخل في الأحكام ضد الشخصيات العامة والمسؤولة في مولدوفا. وشددت على أن الأحكام الصادرة أخيرا ليست الأولى في مولدوفا التي تسيس وتحمل صبغة غربية، حيث يعتبرها حلف الناتو منطقة مهمة له. وترى أن الغرب يريد زعزعة الأوضاع في مولدوفا للتأثير على روسيا، غير أنه يفضح نفسه من خلال الممارسات التي يقوم بها في دول الجوار الروسي.وفي تصريح سابق، أكد زعيم الكتلة السياسية المعارضة "بوبيدا" (النصر) في مولدوفا، رجل الأعمال إيلان شور، أن الحكم بالسجن تسع سنوات الذي طلبه الادعاء العام على رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم هو "حكم جنوني" وانتقام سياسي مستوحى من الرئيسة مايا ساندو.أعرب شور عن رأي مفاده أن السلطات في كيشينيوف "إرهابيون سياسيون"، توقفوا منذ فترة طويلة عن الاسترشاد بالقانون والفطرة السليمة. وذكّر شور أنه في عام واحد من العمل، ما فعلته غوتسول من أجل الحكم الذاتي أكثر مما فعلته ساندو خلال فترة رئاستها بأكملها: فقد أقامت علاقات تجارية، وعززت العلاقات مع روسيا، وحسنت البنية التحتية الاجتماعية، ووحدت الشعب. ومن المقرر عقد جلسة استماع في محكمة كيشينيوف، يوم الثلاثاء 5 أغسطس/آب، حيث سيُعلن الحكم ضد غوتسول في قضية التمويل غير القانوني المزعوم لحزب شور، المحظور في الجمهورية. وتعتبر المتهمة نفسها أن المحاكمة ذات دوافع سياسية وتهدف إلى إقصاء المعارضة عشية الانتخابات البرلمانية. ويطالب الادعاء بسجن غوتسول لمدة تسع سنوات. اتخذت السلطات المولدوفية إجراءات قمعية ضد أي معارضة في البلاد، حيث اعتُقلت رئيسة حزب غاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، بذريعة واهية، واحتُجز نواب في مطار كيشينيوف لزيارتهم روسيا، وفُتحت دعاوى جنائية ضد عدد من السياسيين المعارضين.
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حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي

رئيسة "الدولي للدراسات الاستراتيجية" في تونس: الأحكام ضد رئيسة إقليم غاغاوزيا مسيسة وتحمل صبغة غربية

14:01 GMT 05.08.2025
© Photo / Unsplash/ Hammami Ghaziأعلام تونس
أعلام تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© Photo / Unsplash/ Hammami Ghazi
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حصري
قالت رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية في تونس، بدرة قعلول، إن الغرب يفرض حصارا وسياسة انتقامية على دول الجوار الروسي.
وبشأن الحكم بالسجن تسع سنوات الذي طلبه الادعاء العام على رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم، أضافت قعلول في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن العملية مسيسة بدرجة كبيرة، حيث كشفت الأحكام الأخيرة الستار، وأنها مسيسة بالدرجة الأولى.
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن الغرب يحاصر كل من يخالفه الرأي، على مستوى الشعوب والحكومات والأنظمة.
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ولفتت إلى أن الغرب يناقض كل المواثيق والأعراف الدولية، ويتدخل في الأحكام ضد الشخصيات العامة والمسؤولة في مولدوفا.
وشددت على أن الأحكام الصادرة أخيرا ليست الأولى في مولدوفا التي تسيس وتحمل صبغة غربية، حيث يعتبرها حلف الناتو منطقة مهمة له.
وترى أن الغرب يريد زعزعة الأوضاع في مولدوفا للتأثير على روسيا، غير أنه يفضح نفسه من خلال الممارسات التي يقوم بها في دول الجوار الروسي.
وفي تصريح سابق، أكد زعيم الكتلة السياسية المعارضة "بوبيدا" (النصر) في مولدوفا، رجل الأعمال إيلان شور، أن الحكم بالسجن تسع سنوات الذي طلبه الادعاء العام على رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم هو "حكم جنوني" وانتقام سياسي مستوحى من الرئيسة مايا ساندو.
وقال شور في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الحكم بالسجن تسع سنوات الذي يطالب به الادعاء العام على يفغينيا غوتسول، حكم جنوني، خاصة مع علمه ببراءتها. لا يمكن لأحد سوى الديكتاتور أن يضطهد شخصا بسبب آراء سياسية كهذه".
أعرب شور عن رأي مفاده أن السلطات في كيشينيوف "إرهابيون سياسيون"، توقفوا منذ فترة طويلة عن الاسترشاد بالقانون والفطرة السليمة.

وأضاف: "يريدون الحكم على غوتسول بهذا المصطلح السخيف لأن الرئيسة ساندو ترى أن غوتسول تمثل تحديا لنظامها الإجرامي بأكمله، حيث تعاني ساندو من الخراب والفشل، وتشهد يفغينيا غوتسول ألكسندروفنا نموا وتطورا".

وذكّر شور أنه في عام واحد من العمل، ما فعلته غوتسول من أجل الحكم الذاتي أكثر مما فعلته ساندو خلال فترة رئاستها بأكملها: فقد أقامت علاقات تجارية، وعززت العلاقات مع روسيا، وحسنت البنية التحتية الاجتماعية، ووحدت الشعب.
ومن المقرر عقد جلسة استماع في محكمة كيشينيوف، يوم الثلاثاء 5 أغسطس/آب، حيث سيُعلن الحكم ضد غوتسول في قضية التمويل غير القانوني المزعوم لحزب شور، المحظور في الجمهورية.
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وتعتبر المتهمة نفسها أن المحاكمة ذات دوافع سياسية وتهدف إلى إقصاء المعارضة عشية الانتخابات البرلمانية. ويطالب الادعاء بسجن غوتسول لمدة تسع سنوات.
اتخذت السلطات المولدوفية إجراءات قمعية ضد أي معارضة في البلاد، حيث اعتُقلت رئيسة حزب غاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، بذريعة واهية، واحتُجز نواب في مطار كيشينيوف لزيارتهم روسيا، وفُتحت دعاوى جنائية ضد عدد من السياسيين المعارضين.
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