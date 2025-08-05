https://sarabic.ae/20250805/عضو-المكتب-التنفيذي-لهيئة-التنسيق-الوطنية-السورية-دور-روسيا-أساسي-في-حماية-سوريا-وإعادة-إعمارها-1103389240.html

عضو المكتب التنفيذي لـ"هيئة التنسيق الوطنية السورية": دور روسيا أساسي في حماية سوريا وإعادة إعمارها

عضو المكتب التنفيذي لـ"هيئة التنسيق الوطنية السورية": دور روسيا أساسي في حماية سوريا وإعادة إعمارها

سبوتنيك عربي

تحدث عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية السورية، أحمد العسراوي، عن العلاقات التاريخية بين روسيا وسوريا، مشيرا إلى أن "العلاقة ودية بين البلدين، رغم وجود... 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T09:40+0000

2025-08-05T09:40+0000

2025-08-05T09:41+0000

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وقال العسراوي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لدى روسيا رغبة في التفاعل الإيجابي مع الإدارة الجديدة في سوريا"، مشيرا إلى "ضرورة تبني قراءة موضوعية وإيجابية لتاريخ العلاقات بين البلدين"، موضحا أن "دعوة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لزيارة موسكو تعكس توجها إيجابيا في قراءة مستقبل العلاقات مع دولة تستحق الاحترام".وفي 31 يوليو/ تموز الماضي، أكد الشيباني خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التزام سوريا بتصحيح العلاقات مع روسيا، مع انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين البلدين، تقوم على احترام السيادة السورية ودعم وحدة الأراضي السورية.وفي أواخر أيار/ مايو الماضي، وجّه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعوة إلى الشيباني لزيارة موسكو، وقال: "بدعوة طيبة من صديقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التقينا بحضوره وزير الخارجية السوري الشيباني، وقد تلقى دعوة لزيارة روسيا".

https://sarabic.ae/20250731/الخارجية-السورية-الشيباني-في-لقائه-مع-بوتين-أكد-التزام-دمشق-بتصحيح-العلاقات-مع-موسكو-1103249843.html

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أخبار سوريا اليوم, روسيا, الحكومة السورية, الدور الروسي في سوريا, تقارير سبوتنيك, حصري