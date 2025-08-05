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عضو المكتب التنفيذي لـ"هيئة التنسيق الوطنية السورية": دور روسيا أساسي في حماية سوريا وإعادة إعمارها
عضو المكتب التنفيذي لـ"هيئة التنسيق الوطنية السورية": دور روسيا أساسي في حماية سوريا وإعادة إعمارها
سبوتنيك عربي
تحدث عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية السورية، أحمد العسراوي، عن العلاقات التاريخية بين روسيا وسوريا، مشيرا إلى أن "العلاقة ودية بين البلدين، رغم وجود... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T09:40+0000
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وقال العسراوي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لدى روسيا رغبة في التفاعل الإيجابي مع الإدارة الجديدة في سوريا"، مشيرا إلى "ضرورة تبني قراءة موضوعية وإيجابية لتاريخ العلاقات بين البلدين"، موضحا أن "دعوة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لزيارة موسكو تعكس توجها إيجابيا في قراءة مستقبل العلاقات مع دولة تستحق الاحترام".وفي 31 يوليو/ تموز الماضي، أكد الشيباني خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التزام سوريا بتصحيح العلاقات مع روسيا، مع انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين البلدين، تقوم على احترام السيادة السورية ودعم وحدة الأراضي السورية.وفي أواخر أيار/ مايو الماضي، وجّه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعوة إلى الشيباني لزيارة موسكو، وقال: "بدعوة طيبة من صديقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التقينا بحضوره وزير الخارجية السوري الشيباني، وقد تلقى دعوة لزيارة روسيا".
https://sarabic.ae/20250731/الخارجية-السورية-الشيباني-في-لقائه-مع-بوتين-أكد-التزام-دمشق-بتصحيح-العلاقات-مع-موسكو-1103249843.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, الحكومة السورية, الدور الروسي في سوريا, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار سوريا اليوم, روسيا, الحكومة السورية, الدور الروسي في سوريا, تقارير سبوتنيك, حصري

عضو المكتب التنفيذي لـ"هيئة التنسيق الوطنية السورية": دور روسيا أساسي في حماية سوريا وإعادة إعمارها

09:40 GMT 05.08.2025 (تم التحديث: 09:41 GMT 05.08.2025)
© Photo / SANA وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
 وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© Photo / SANA
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تحدث عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية السورية، أحمد العسراوي، عن العلاقات التاريخية بين روسيا وسوريا، مشيرا إلى أن "العلاقة ودية بين البلدين، رغم وجود بعض التباينات، وأنه لا بد من إعادة ترميمها".
وقال العسراوي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لدى روسيا رغبة في التفاعل الإيجابي مع الإدارة الجديدة في سوريا"، مشيرا إلى "ضرورة تبني قراءة موضوعية وإيجابية لتاريخ العلاقات بين البلدين"، موضحا أن "دعوة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لزيارة موسكو تعكس توجها إيجابيا في قراءة مستقبل العلاقات مع دولة تستحق الاحترام".

وأكد العسراوي أن "إعادة بناء العلاقات الروسية- السورية، تتطلب أن يكون لروسيا دور إيجابي في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المحتملة على سوريا، وبناء تفاهم سياسي وعسكري حديث على هذا الأساس، باعتبار أن روسيا من الدول الفاعلة في العالم، القادرة على مساعدة سوريا في إعادة البناء والإعمار".

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
الخارجية السورية: الشيباني في لقائه مع بوتين أكد التزام دمشق بتصحيح العلاقات مع موسكو
31 يوليو, 19:59 GMT
وفي 31 يوليو/ تموز الماضي، أكد الشيباني خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التزام سوريا بتصحيح العلاقات مع روسيا، مع انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين البلدين، تقوم على احترام السيادة السورية ودعم وحدة الأراضي السورية.

كما شدد الشيباني خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن سوريا مهتمة بوجود روسيا إلى جوارها في عملية استعادة بناء سوريا موحدة وقوية، وقال: "نحن هنا اليوم لنمثل سوريا الجديدة، نريد أيضا أن نفتتح علاقة صحيحة وسليمة بين البلدين قائمة على الاحترام والتعاون المتبادل".

وفي أواخر أيار/ مايو الماضي، وجّه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعوة إلى الشيباني لزيارة موسكو، وقال: "بدعوة طيبة من صديقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التقينا بحضوره وزير الخارجية السوري الشيباني، وقد تلقى دعوة لزيارة روسيا".
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