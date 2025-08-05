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محاولا السباحة في نهر.. وفاة مأساوية للاعب برازيلي في البرتغال
محاولا السباحة في نهر.. وفاة مأساوية للاعب برازيلي في البرتغال
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، بوفاة اللاعب البرازيلي جيفرسون ميرلي، حارس مرمى جي دي كالديلاس البرتغالي، بعد اختفاء جثته تحت الماء في نهر هوميم... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T15:06+0000
2025-08-05T15:06+0000
مجتمع
البرتغال
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وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أن جيفرسون ميرلي سبح في نهر هوميم في تيراس دي بورو، شمال غرب البرتغال، ويُعتقد أنه غرق بعد اختفائه تحت الماء.وأوضحت الصحيفة أن وفاة اللاعب البرازيلي جاءت بشكل مأساوي، حيث توفي عن عمر ناهز 27 عاما، مختفيا تحت الماء حوالي الساعة السادسة مساء يوم السبت الماضي.ولفتت الصحيفة إلى أن صديقة اللاعب اتصلت بخدمات الطوارئ، فور علمها باختفاء ميرلي، لكن لم يتم العثور على جثته إلا الساعة التاسعة والنصف مساء، موضحة أن ميرلي كان يعيش في مدينة براغا، على بُعد نحو 40 دقيقة بالسيارة من النهر.ومن جانبه، نعى نادي جي دي كالديلاس البرتغالي وفاة لاعبه المأساوية ببالغ الحزن، ونشر بيانا قال فيه: "جيفرسون ميرلي، الذي جدد مؤخرا عقده مع نادينا، لا يترك لنا فقط تفانيه في الملعب، بل الصداقة والاحترافية وروح الفريق التي لطالما ميّزته".ويشار إلى أن ميرلي، القادم من مدينة فيستا أليغري دو ألتو في ساو باولو البرازيلية، قد انتقل إلى الخارج في عام 2019 للعب مع فريق أونياو في ماتو غروسو دو سول قبل الانضمام إلى فرق في إسبانيا والبرتغال، ليوقع في النهاية مع كالديلاس في عام 2024.
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البرتغال, أخبار البرازيل , الأخبار

محاولا السباحة في نهر.. وفاة مأساوية للاعب برازيلي في البرتغال

15:06 GMT 05.08.2025
© Photo / Unsplash/ Max Zindel كرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© Photo / Unsplash/ Max Zindel
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أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، بوفاة اللاعب البرازيلي جيفرسون ميرلي، حارس مرمى جي دي كالديلاس البرتغالي، بعد اختفاء جثته تحت الماء في نهر هوميم بالبرتغال.
وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أن جيفرسون ميرلي سبح في نهر هوميم في تيراس دي بورو، شمال غرب البرتغال، ويُعتقد أنه غرق بعد اختفائه تحت الماء.
وأوضحت الصحيفة أن وفاة اللاعب البرازيلي جاءت بشكل مأساوي، حيث توفي عن عمر ناهز 27 عاما، مختفيا تحت الماء حوالي الساعة السادسة مساء يوم السبت الماضي.
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ولفتت الصحيفة إلى أن صديقة اللاعب اتصلت بخدمات الطوارئ، فور علمها باختفاء ميرلي، لكن لم يتم العثور على جثته إلا الساعة التاسعة والنصف مساء، موضحة أن ميرلي كان يعيش في مدينة براغا، على بُعد نحو 40 دقيقة بالسيارة من النهر.
ومن جانبه، نعى نادي جي دي كالديلاس البرتغالي وفاة لاعبه المأساوية ببالغ الحزن، ونشر بيانا قال فيه: "جيفرسون ميرلي، الذي جدد مؤخرا عقده مع نادينا، لا يترك لنا فقط تفانيه في الملعب، بل الصداقة والاحترافية وروح الفريق التي لطالما ميّزته".
ويشار إلى أن ميرلي، القادم من مدينة فيستا أليغري دو ألتو في ساو باولو البرازيلية، قد انتقل إلى الخارج في عام 2019 للعب مع فريق أونياو في ماتو غروسو دو سول قبل الانضمام إلى فرق في إسبانيا والبرتغال، ليوقع في النهاية مع كالديلاس في عام 2024.
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