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مستشار رئاسي أوكراني سابق: الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده للاعتراف بخسارة أوكرانيا للأراضي
مستشار رئاسي أوكراني سابق: الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده للاعتراف بخسارة أوكرانيا للأراضي
سبوتنيك عربي
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن تصريح الرئيس التشيكي بيتر بافيل، أمس الاثنين، بشأن "ضرورة اعتراف أوكرانيا بخسارة الأراضي"،... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T06:35+0000
2025-08-05T06:36+0000
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وقال سوسكين على قناته في موقع "يوتيوب": "هذا الشخص الأكثر جدّية (الرئيس التشيكي بيتر بافيل) أصدر بالفعل بيانًا، وليس من دون سبب. الجميع يستعدون لعزل أوكرانيا بطريقة ما".وأضاف: "يعتقد الاتحاد الأوروبي أن أحدا ما سيسمح له بالسيطرة. لا أحد سيفعل ذلك. هذا مستحيل".وأكد سوسكين أن الدول الغربية ليست في وضع يسمح لها حتى بمحاولة فرض شروطها على موسكو، ولا يمكنها الاعتماد إلا على دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد انتهاء الصراع.ووفقًا له، فإن "أوكرانيا حاليًا ليست في وضع يسمح لها بالسيطرة على الأراضي التي خسرتها، في وقت قصير ودون خسائر بشرية كبيرة".إعلام: الناتو يدرس نشر "فيلق ألماني هولندي" في إستونيالافروف: نظام كييف وافق على اقتراح روسيا باستئناف محادثات إسطنبول بفضل إصرار ترامب
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

مستشار رئاسي أوكراني سابق: الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده للاعتراف بخسارة أوكرانيا للأراضي

06:35 GMT 05.08.2025 (تم التحديث: 06:36 GMT 05.08.2025)
© Fotolia / Andrea Izzottiعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
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صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن تصريح الرئيس التشيكي بيتر بافيل، أمس الاثنين، بشأن "ضرورة اعتراف أوكرانيا بخسارة الأراضي"، يشير إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي على مثل هذه النتيجة للصراع.
وقال سوسكين على قناته في موقع "يوتيوب": "هذا الشخص الأكثر جدّية (الرئيس التشيكي بيتر بافيل) أصدر بالفعل بيانًا، وليس من دون سبب. الجميع يستعدون لعزل أوكرانيا بطريقة ما".

وأوضح أن الدول الأوروبية تريد إنهاء المواجهة مع روسيا، في أسرع وقت ممكن، من "أجل الاحتفاظ بالقدرة على السيطرة بطريقة أو بأخرى على الجزء المتبقي من أوكرانيا".

وأضاف: "يعتقد الاتحاد الأوروبي أن أحدا ما سيسمح له بالسيطرة. لا أحد سيفعل ذلك. هذا مستحيل".
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وأكد سوسكين أن الدول الغربية ليست في وضع يسمح لها حتى بمحاولة فرض شروطها على موسكو، ولا يمكنها الاعتماد إلا على دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد انتهاء الصراع.

وصرح الرئيس التشيكي بيتر بافل، أمس الاثنين، بأنه "على أوكرانيا الاعتراف بخسارة أراضيها من أجل البقاء".

ووفقًا له، فإن "أوكرانيا حاليًا ليست في وضع يسمح لها بالسيطرة على الأراضي التي خسرتها، في وقت قصير ودون خسائر بشرية كبيرة".
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