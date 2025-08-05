https://sarabic.ae/20250805/موسكو-التصريحات-حول-نشر-محتمل-لأسلحة-روسية-في-أمريكا-اللاتينية-هي-آراء-شخصية-لخبراء-1103411888.html
موسكو: التصريحات حول نشر محتمل لأسلحة روسية في أمريكا اللاتينية هي آراء شخصية لخبراء
موسكو: التصريحات حول نشر محتمل لأسلحة روسية في أمريكا اللاتينية هي آراء شخصية لخبراء
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن المعلومات حول احتمال نشر أسلحة روسية في كوبا وفنزويلا هي آراء شخصية لخبراء... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T18:34+0000
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وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية ردا على سؤال حول تقارير حول احتمال نشر أسلحة روسية في كوبا وفنزويلا: "كما نفهمها، نحن نتحدث عن رأي خاص لخبراء يعبرون عن وجهة نظر شخصية، والقضايا المتعلقة بتطوير التعاون العسكري الدولي تقع ضمن اختصاص وزارة الدفاع".وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتيري بيسكوف، بأن روسيا لم تعد مقيدة بنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.ويوم أمس الاثنين، أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن روسيا لاحظت زوال الشروط اللازمة لاستمرار الحفاظ على الوقف الأحادي الجانب لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى برًا، ولذلك لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المعتمدة سابقا.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نظرا لتجاهل تحذيراتنا المتكررة بشأن هذه المسألة وتطور الوضع على مسار النشر الفعلي للصواريخ المتوسطة المدى البرية الأمريكية الصنع في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن وزارة الخارجية الروسية تلاحظ زوال الشروط اللازمة للحفاظ على وقف أحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة، وهي مخولة بالإعلان عن أن روسيا الاتحادية لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المقابلة المعتمدة سابقاً".وأكدت الخارجية الروسية أن خطوات الغرب الجماعي تؤدي إلى تعزيز القدرات الصاروخية في المناطق المجاورة لروسيا، مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن الاستراتيجي لروسيا.مدفيديف يعلق على رفع الحظر عن نشر الصواريخ الروسية المتوسطة والقصيرة المدىالكرملين: روسيا تتخذ موقفا مسؤولا وتولي اهتماما وثيقا لقضية منع الانتشار النووي
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روسيا, اخبار أمريكا اللاتينية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, اخبار أمريكا اللاتينية, العالم, أخبار العالم الآن
موسكو: التصريحات حول نشر محتمل لأسلحة روسية في أمريكا اللاتينية هي آراء شخصية لخبراء
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن المعلومات حول احتمال نشر أسلحة روسية في كوبا وفنزويلا هي آراء شخصية لخبراء يعبرون عن وجهة نظر شخصية، مشيرة إلى أن تطوير هذا التعاون من اختصاص وزارة الدفاع الروسية.
وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية ردا على سؤال حول تقارير حول احتمال نشر أسلحة روسية في كوبا وفنزويلا: "كما نفهمها، نحن نتحدث عن رأي خاص لخبراء يعبرون عن وجهة نظر شخصية، والقضايا المتعلقة بتطوير التعاون العسكري الدولي تقع ضمن اختصاص وزارة الدفاع".
وأضافت أن روسيا تعتمد في هذا السياق، على الاتفاقيات الثنائية والالتزامات الدولية.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتيري بيسكوف، بأن روسيا لم تعد مقيدة بنشر الصواريخ المتوسطة
والقصيرة المدى.
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على بيان الخارجية الروسية بشأن زوال شروط استمرار الوقف الاختياري لحظر انتشار الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى برًا: "لم تعد لدى روسيا قيود في هذا الصدد بأي شكل من الأشكال".
ويوم أمس الاثنين، أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن روسيا لاحظت زوال الشروط اللازمة لاستمرار الحفاظ على الوقف الأحادي الجانب لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى برًا، ولذلك لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المعتمدة سابقا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نظرا لتجاهل تحذيراتنا المتكررة بشأن هذه المسألة وتطور الوضع على مسار النشر الفعلي للصواريخ المتوسطة المدى البرية الأمريكية الصنع في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن وزارة الخارجية الروسية تلاحظ زوال الشروط اللازمة للحفاظ على وقف أحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة، وهي مخولة بالإعلان عن أن روسيا الاتحادية لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المقابلة المعتمدة سابقاً".
وأكدت الخارجية الروسية أن خطوات الغرب الجماعي تؤدي إلى تعزيز القدرات الصاروخية في المناطق المجاورة لروسيا، مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن الاستراتيجي لروسيا.