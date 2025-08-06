الصين: بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا خطوة مهمة في مسار حل الأزمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:28 GMT
17 د
On air
10:45 GMT
15 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
كيف تقود روسيا مقاومة دولية ضد الهيمنة الغربية؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تصمد الهند أمام ضغوط ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250806/الصين-بدء-المحادثات-بين-روسيا-وأوكرانيا-خطوة-مهمة-في-مسار-حل-الأزمة-1103431690.html
الصين: بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا خطوة مهمة في مسار حل الأزمة
الصين: بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا خطوة مهمة في مسار حل الأزمة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأربعاء، أن بدء المفاوضات بين موسكو وكييف خطوة مهمة في حل الأزمة، وأن هذه العملية تدخل الآن مرحلة حاسمة. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T08:57+0000
2025-08-06T08:57+0000
الصين
أخبار البرازيل
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_9ac53ea74719687fb5abe6975418e443.jpg
وناقش وانغ يي، خلال محادثة هاتفية مع كبير المستشارين الخاصين للرئيس البرازيلي سيلسو أموريم، الأزمة الأوكرانية، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية.ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله: "بدأت روسيا وأوكرانيا المفاوضات، متخذتين خطوة مهمة إلى الأمام، وتدخل عملية حل الأزمة حاليا مرحلة حاسمة".في مايو/ أيار 2024، نشرت الصين والبرازيل خطة مشتركة من ست نقاط للتسوية السياسية للصراع في أوكرانيا، حظيت بردود فعل إيجابية من أكثر من 100 دولة.وعقدت روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن تبادل للأسرى، كما سلّمت روسيا جثث الجنود القتلى إلى نظام كييف، إضافة إلى ذلك، تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.بوتين يقيم إيجابيا نتائج المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وتبادل الأسرى ... فيديو
https://sarabic.ae/20250801/لوكاشينكو-أدعم-موقف-بوتين-بشأن-المفاوضات-مع-أوكرانيا-بشكل-مطلق-1103269615.html
الصين
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_43:0:1732:1267_1920x0_80_0_0_a50484b33f4d8b8984d9bf14560b6513.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, أخبار البرازيل , روسيا
الصين, أخبار البرازيل , روسيا

الصين: بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا خطوة مهمة في مسار حل الأزمة

08:57 GMT 06.08.2025
© AP Photo / Ng Han Guanمقر وزارة الخارجية الصينية، بكين
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأربعاء، أن بدء المفاوضات بين موسكو وكييف خطوة مهمة في حل الأزمة، وأن هذه العملية تدخل الآن مرحلة حاسمة.
وناقش وانغ يي، خلال محادثة هاتفية مع كبير المستشارين الخاصين للرئيس البرازيلي سيلسو أموريم، الأزمة الأوكرانية، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية.
ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله: "بدأت روسيا وأوكرانيا المفاوضات، متخذتين خطوة مهمة إلى الأمام، وتدخل عملية حل الأزمة حاليا مرحلة حاسمة".
وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن توافق النقاط الست حول التسوية السياسية للصراع في أوكرانيا، الذي قدمته الصين والبرازيل سابقا، لعب "دورا إيجابيا في تهدئة الأزمة".
المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
لوكاشينكو: أدعم موقف بوتين بشأن المفاوضات مع أوكرانيا بشكل مطلق
1 أغسطس, 12:14 GMT
في مايو/ أيار 2024، نشرت الصين والبرازيل خطة مشتركة من ست نقاط للتسوية السياسية للصراع في أوكرانيا، حظيت بردود فعل إيجابية من أكثر من 100 دولة.

وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي آنذاك، أن الصين والبرازيل ودولا أخرى من دول الجنوب العالمي ستنشئ منصة مفتوحة تسمى "أصدقاء السلام" لحل الأزمة الأوكرانية.

وعقدت روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن تبادل للأسرى، كما سلّمت روسيا جثث الجنود القتلى إلى نظام كييف، إضافة إلى ذلك، تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.
بوتين يقيم إيجابيا نتائج المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وتبادل الأسرى ... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала