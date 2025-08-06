https://sarabic.ae/20250806/الصين-بدء-المحادثات-بين-روسيا-وأوكرانيا-خطوة-مهمة-في-مسار-حل-الأزمة-1103431690.html
الصين: بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا خطوة مهمة في مسار حل الأزمة
الصين: بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا خطوة مهمة في مسار حل الأزمة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأربعاء، أن بدء المفاوضات بين موسكو وكييف خطوة مهمة في حل الأزمة، وأن هذه العملية تدخل الآن مرحلة حاسمة. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
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وناقش وانغ يي، خلال محادثة هاتفية مع كبير المستشارين الخاصين للرئيس البرازيلي سيلسو أموريم، الأزمة الأوكرانية، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية.ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله: "بدأت روسيا وأوكرانيا المفاوضات، متخذتين خطوة مهمة إلى الأمام، وتدخل عملية حل الأزمة حاليا مرحلة حاسمة".في مايو/ أيار 2024، نشرت الصين والبرازيل خطة مشتركة من ست نقاط للتسوية السياسية للصراع في أوكرانيا، حظيت بردود فعل إيجابية من أكثر من 100 دولة.وعقدت روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن تبادل للأسرى، كما سلّمت روسيا جثث الجنود القتلى إلى نظام كييف، إضافة إلى ذلك، تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.بوتين يقيم إيجابيا نتائج المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وتبادل الأسرى ... فيديو
https://sarabic.ae/20250801/لوكاشينكو-أدعم-موقف-بوتين-بشأن-المفاوضات-مع-أوكرانيا-بشكل-مطلق-1103269615.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, أخبار البرازيل , روسيا
الصين, أخبار البرازيل , روسيا
الصين: بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا خطوة مهمة في مسار حل الأزمة
صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأربعاء، أن بدء المفاوضات بين موسكو وكييف خطوة مهمة في حل الأزمة، وأن هذه العملية تدخل الآن مرحلة حاسمة.
وناقش وانغ يي، خلال محادثة هاتفية مع كبير المستشارين الخاصين للرئيس البرازيلي سيلسو أموريم، الأزمة الأوكرانية، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية.
ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله: "بدأت روسيا وأوكرانيا المفاوضات، متخذتين خطوة مهمة إلى الأمام، وتدخل عملية حل الأزمة حاليا مرحلة حاسمة".
وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن توافق النقاط الست حول التسوية السياسية للصراع في أوكرانيا، الذي قدمته الصين والبرازيل سابقا، لعب "دورا إيجابيا في تهدئة الأزمة".
في مايو/ أيار 2024، نشرت الصين والبرازيل خطة مشتركة من ست نقاط للتسوية السياسية للصراع في أوكرانيا، حظيت بردود فعل إيجابية من أكثر من 100 دولة.
وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي آنذاك، أن الصين والبرازيل ودولا أخرى من دول الجنوب العالمي ستنشئ منصة مفتوحة تسمى "أصدقاء السلام" لحل الأزمة الأوكرانية.
وعقدت روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن تبادل للأسرى، كما سلّمت روسيا جثث الجنود القتلى إلى نظام كييف، إضافة إلى ذلك، تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.