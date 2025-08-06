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https://sarabic.ae/20250806/لمكافحة-الثعابين-الضخمةأرانب-روبوتية-في-فلوريدا-الأمريكية-1103434840.html
لمكافحة الثعابين الضخمة...أرانب روبوتية في فلوريدا الأمريكية
لمكافحة الثعابين الضخمة...أرانب روبوتية في فلوريدا الأمريكية
سبوتنيك عربي
كشفت هيئة إدارة المياه في جنوب فلوريدا بأمريكا عن استراتيجية جديدة للكشف عن الثعابين الضخمة من نوع الثعبان البورمي، والتي تهدد النظام البيئي في منطقة... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T10:27+0000
2025-08-06T10:27+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
فلوريدا
ثعبان
منوعات
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وبينت الهئية وفقا لوسائل إعلام أمريكية، أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على استخدام أرانب روبوتية شبيهة بالواقع، صممت لمحاكاة حركة الأرانب الحقيقية وحرارتها ورائحتها حيث تستخدم للمساعدة في مراقبة أعداد ثعابين البايثون المتزايدة باستمرار، والتي ألحقت أضرارا بالغة بالحيوانات الأخرى.وأوضح عالم الاحياء مايك كيركلاند، أن اختبارالفكرة في البداية كان على أرانب حية ورغم نجاحها، تطلبت هذه الطريقة وقتا وموارد كبيرة لرعاية الحيوانات، قائلا: "بدأ هذا المشروع بوضع أرانب حية بحظائر في الحقل. وحافظت هذه الأرانب على حياتها بصحة جيدة ووفرت لها الطعام والماء والمأوى، وحتى الألعاب لإثراء حياتها، وتوسّع المشروع نحو نهج أكثر استدامة مع البدائل الروبوتية".وأضاف كيركلاند: "تلتقط الثعابين إشارات الحرارة والحركة والرائحة المحتملة وتلبي الأرانب الروبوتية جميع هذه المتطلبات، سيتم ربط كل أرنب روبوتي بنظام كاميرا يعمل بالذكاء الاصطناعي، قادر على رصد الثعابين القريبة.عند رصد ثعبان، سينبه النظام مسؤولي الحياة البرية للحضور وإمساكه".يذكر أنه قد سجل وجود الثعبان البورمي، وهو نوع غير أصلي في الولايات المتحدة، لأول مرة في ولاية فلوريدا في تسعينيات القرن الماضي.ومنذ ذلك الحين، ازدادت أعداده بشكل كبير، مع أن المسؤولين غير متأكدين من العدد الدقيق. وفقًا لخدمة "فوكس للطقس"، أزيل أكثر من 19 ألف ثعبان من إيفرجليدز منذ عام 2000. وفي كل عام، تستضيف الولاية مسابقة تشجع الصيادين على مطاردة الثعابين وقتلها بطريقة إنسانية، مقابل جوائز تصل إلى 10 آلاف دولار.
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الولايات المتحدة الأمريكية, فلوريدا, ثعبان, منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية, فلوريدا, ثعبان, منوعات

لمكافحة الثعابين الضخمة...أرانب روبوتية في فلوريدا الأمريكية

10:27 GMT 06.08.2025
© AP Photo / Wilson Ringيقوم مسؤولو الحفاظ على البيئة في فيرمونت بإزالة ثعبان شبكي من مالك خاص لنقله إلى عروض زواحف الغابات المطيرة في ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية.
يقوم مسؤولو الحفاظ على البيئة في فيرمونت بإزالة ثعبان شبكي من مالك خاص لنقله إلى عروض زواحف الغابات المطيرة في ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Wilson Ring
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كشفت هيئة إدارة المياه في جنوب فلوريدا بأمريكا عن استراتيجية جديدة للكشف عن الثعابين الضخمة من نوع الثعبان البورمي، والتي تهدد النظام البيئي في منطقة "إيفرغليدز" جنوب الولاية.
ثعبان صنوبر لويزيانا يقف في وضعية دفاع عن نفسه المهددة بالانقراض في غابة كيساتشي الوطنية بولاية لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
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وبينت الهئية وفقا لوسائل إعلام أمريكية، أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على استخدام أرانب روبوتية شبيهة بالواقع، صممت لمحاكاة حركة الأرانب الحقيقية وحرارتها ورائحتها حيث تستخدم للمساعدة في مراقبة أعداد ثعابين البايثون المتزايدة باستمرار، والتي ألحقت أضرارا بالغة بالحيوانات الأخرى.
وفي إطار برنامج "القضاء على الثعابين"، تعاون علماء من جامعة فلوريدا وهيئة إدارة المياه في جنوب فلوريدا على تفكيك 40 لعبة أرنب محشوة، واستبدال الحشو بمكونات إلكترونية مقاومة للماء والرطوبة.
وأوضح عالم الاحياء مايك كيركلاند، أن اختبارالفكرة في البداية كان على أرانب حية ورغم نجاحها، تطلبت هذه الطريقة وقتا وموارد كبيرة لرعاية الحيوانات، قائلا: "بدأ هذا المشروع بوضع أرانب حية بحظائر في الحقل. وحافظت هذه الأرانب على حياتها بصحة جيدة ووفرت لها الطعام والماء والمأوى، وحتى الألعاب لإثراء حياتها، وتوسّع المشروع نحو نهج أكثر استدامة مع البدائل الروبوتية".
وأضاف كيركلاند: "تلتقط الثعابين إشارات الحرارة والحركة والرائحة المحتملة وتلبي الأرانب الروبوتية جميع هذه المتطلبات، سيتم ربط كل أرنب روبوتي بنظام كاميرا يعمل بالذكاء الاصطناعي، قادر على رصد الثعابين القريبة.عند رصد ثعبان، سينبه النظام مسؤولي الحياة البرية للحضور وإمساكه".
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يذكر أنه قد سجل وجود الثعبان البورمي، وهو نوع غير أصلي في الولايات المتحدة، لأول مرة في ولاية فلوريدا في تسعينيات القرن الماضي.ومنذ ذلك الحين، ازدادت أعداده بشكل كبير، مع أن المسؤولين غير متأكدين من العدد الدقيق. وفقًا لخدمة "فوكس للطقس"، أزيل أكثر من 19 ألف ثعبان من إيفرجليدز منذ عام 2000. وفي كل عام، تستضيف الولاية مسابقة تشجع الصيادين على مطاردة الثعابين وقتلها بطريقة إنسانية، مقابل جوائز تصل إلى 10 آلاف دولار.
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