https://sarabic.ae/20250806/لمكافحة-الثعابين-الضخمةأرانب-روبوتية-في-فلوريدا-الأمريكية-1103434840.html

لمكافحة الثعابين الضخمة...أرانب روبوتية في فلوريدا الأمريكية

لمكافحة الثعابين الضخمة...أرانب روبوتية في فلوريدا الأمريكية

سبوتنيك عربي

كشفت هيئة إدارة المياه في جنوب فلوريدا بأمريكا عن استراتيجية جديدة للكشف عن الثعابين الضخمة من نوع الثعبان البورمي، والتي تهدد النظام البيئي في منطقة... 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T10:27+0000

2025-08-06T10:27+0000

2025-08-06T10:27+0000

مجتمع

الولايات المتحدة الأمريكية

فلوريدا

ثعبان

منوعات

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وبينت الهئية وفقا لوسائل إعلام أمريكية، أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على استخدام أرانب روبوتية شبيهة بالواقع، صممت لمحاكاة حركة الأرانب الحقيقية وحرارتها ورائحتها حيث تستخدم للمساعدة في مراقبة أعداد ثعابين البايثون المتزايدة باستمرار، والتي ألحقت أضرارا بالغة بالحيوانات الأخرى.وأوضح عالم الاحياء مايك كيركلاند، أن اختبارالفكرة في البداية كان على أرانب حية ورغم نجاحها، تطلبت هذه الطريقة وقتا وموارد كبيرة لرعاية الحيوانات، قائلا: "بدأ هذا المشروع بوضع أرانب حية بحظائر في الحقل. وحافظت هذه الأرانب على حياتها بصحة جيدة ووفرت لها الطعام والماء والمأوى، وحتى الألعاب لإثراء حياتها، وتوسّع المشروع نحو نهج أكثر استدامة مع البدائل الروبوتية".وأضاف كيركلاند: "تلتقط الثعابين إشارات الحرارة والحركة والرائحة المحتملة وتلبي الأرانب الروبوتية جميع هذه المتطلبات، سيتم ربط كل أرنب روبوتي بنظام كاميرا يعمل بالذكاء الاصطناعي، قادر على رصد الثعابين القريبة.عند رصد ثعبان، سينبه النظام مسؤولي الحياة البرية للحضور وإمساكه".يذكر أنه قد سجل وجود الثعبان البورمي، وهو نوع غير أصلي في الولايات المتحدة، لأول مرة في ولاية فلوريدا في تسعينيات القرن الماضي.ومنذ ذلك الحين، ازدادت أعداده بشكل كبير، مع أن المسؤولين غير متأكدين من العدد الدقيق. وفقًا لخدمة "فوكس للطقس"، أزيل أكثر من 19 ألف ثعبان من إيفرجليدز منذ عام 2000. وفي كل عام، تستضيف الولاية مسابقة تشجع الصيادين على مطاردة الثعابين وقتلها بطريقة إنسانية، مقابل جوائز تصل إلى 10 آلاف دولار.

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الولايات المتحدة الأمريكية, فلوريدا, ثعبان, منوعات