https://sarabic.ae/20250806/وزير-الزراعة-اللبناني-النقاش-سيستكمل-ببحث-الانسحاب-الإسرائيلي-ووقف-الاعتداءات-وإعادة-الإعمار----1103444266.html
وزير الزراعة اللبناني: النقاش سيستكمل ببحث الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وإعادة الإعمار
وزير الزراعة اللبناني: النقاش سيستكمل ببحث الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وإعادة الإعمار
سبوتنيك عربي
تحدّث وزير الزراعة اللبناني، الدكتور نزار هاني، عن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس وتستكمل غدًا، كما تناول تصريح "حزب الله" بشأن تعاطيه مع القرار الصادر عن... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضح هاني، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "لا جديد أو مفاجآت في الجلسة، إذ يأتي كل ما يناقش في سياق النقاش الوطني المستمر منذ أشهر، وبدعم من الدول الشقيقة للبنان"، مشيرًا إلى أن "الحكومة تتجه نحو اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن".وعن خروج وزيري "الثنائي الوطني" من الجلسة، وإمكانية حدوث مواجهة في جلسة الغد، قال هاني إن "النقاش في جلسة الأمس كان هادئًا وإيجابيًا، ولم يشهد أي مواجهة". وأضاف أن "انسحاب الوزيرين في نهاية الجلسة جاء للتعبير عن ضرورة استكمال النقاش وتأجيل اتخاذ أي قرار إلى جلسة الغد، لا كاعتراض على ما جرى".وردًا على اتهام الحكومة بالانقلاب على اتفاق الطائف، شدّد هاني على أن "مهمة الحكومة هي تنفيذ القرار الوزاري، وهو ما التزم به كل الأطراف أمام الشعب اللبناني"، مؤكدًا أن "البيان الوزاري واضح، ولا يتضمّن أي قرارات مفاجئة أو خارجة عنه".وأضاف أن "مسألة حصر السلاح تعدّ من ركائز البيان الوزاري وأسس هذه المرحلة"، معبّرًا عن أمله في أن يكون النقاش إيجابيًا، بما يسهم في "إخراج لبنان من عنق الزجاجة".وخلص إلى أنه يجب التقدّم نحو مرحلة من التعافي والتطوّر، بدلًا من المراوحة التي أسهمت في الانهيار الاقتصادي وتراجع الاستقرار الاجتماعي.حركة أمل: كان على الحكومة اللبنانية التركيز على تثبيت وقف النار بدل تقديم تنازلات لإسرائيل"حزب الله": قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح الحزب خطيئة كبرى وسنتعامل معه كأنه غير موجود
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
وزير الزراعة اللبناني: النقاش سيستكمل ببحث الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وإعادة الإعمار
حصري
تحدّث وزير الزراعة اللبناني، الدكتور نزار هاني، عن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس وتستكمل غدًا، كما تناول تصريح "حزب الله" بشأن تعاطيه مع القرار الصادر عن الحكومة باعتباره غير موجود، وانفتاحه في الوقت نفسه على الحوار، مشيرًا إلى أن "النقاش سيدور ضمن إطار خطاب القسم والبيان الوزاري".
وأوضح هاني، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "لا جديد أو مفاجآت في الجلسة، إذ يأتي كل ما يناقش في سياق النقاش الوطني المستمر منذ أشهر، وبدعم من الدول الشقيقة للبنان"، مشيرًا إلى أن "الحكومة تتجه نحو اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن".
وعن خروج وزيري "الثنائي الوطني" من الجلسة، وإمكانية حدوث مواجهة في جلسة الغد، قال هاني إن "النقاش في جلسة الأمس كان هادئًا وإيجابيًا، ولم يشهد أي مواجهة". وأضاف أن "انسحاب الوزيرين في نهاية الجلسة
جاء للتعبير عن ضرورة استكمال النقاش وتأجيل اتخاذ أي قرار إلى جلسة الغد، لا كاعتراض على ما جرى".
وأشار إلى أن "النقاش سيستكمل حول عدد من البنود، من بينها: الانسحاب الإسرائيلي، تحرير الأسرى، وقف الاعتداءات الإسرائيلية، دعم الجيش، وإعادة الإعمار، وذلك وفق ورقة العمل التي تعتمدها الحكومة والواردة بوضوح في البيان الوزاري". وشدّد على أن "هذه البنود تستوجب جهدًا دبلوماسيًا منسقًا مع أصدقاء لبنان في الدول العربية والأجنبية".
وردًا على اتهام الحكومة بالانقلاب على اتفاق الطائف، شدّد هاني على أن "مهمة الحكومة هي تنفيذ القرار الوزاري، وهو ما التزم به كل الأطراف أمام الشعب اللبناني"، مؤكدًا أن "البيان الوزاري واضح،
ولا يتضمّن أي قرارات مفاجئة أو خارجة عنه".
وأضاف أن "مسألة حصر السلاح تعدّ من ركائز البيان الوزاري وأسس هذه المرحلة"، معبّرًا عن أمله في أن يكون النقاش إيجابيًا، بما يسهم في "إخراج لبنان من عنق الزجاجة".
وخلص إلى أنه يجب التقدّم نحو مرحلة من التعافي والتطوّر، بدلًا من المراوحة التي أسهمت في الانهيار الاقتصادي وتراجع الاستقرار الاجتماعي.