انطلاق جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة عون في بعبدا... وحصرية السلاح أبرز البنود
13:05 GMT 05.08.2025 (تم التحديث: 13:14 GMT 05.08.2025)
© Sputnik . Ahmad Grendizerانطلاق جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة عون في بعبدا... وحصرية السلاح أبرز البنود
© Sputnik . Ahmad Grendizer
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بدأت جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام، ويضم جدول الأعمال عشرة بنود، أهمها حصرية السلاح بيد الدولة.
ويبحث المجلس في جدول أعمال مؤلف من عشرة بنود، أبرزها استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة، وتحديدا في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا، ومناقشة الترتيبات الخاصة باتفاق وقف الأعمال العدائية خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وفقا للوكالة اللبنانية للإعلام.
كما يتضمن جدول الأعمال تعيينات مختلفة، إضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ قرارات مناسبة بشأنها.
© Sputnik . Ahmad Grendizerانطلاق جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة عون في بعبدا... وحصرية السلاح أبرز البنود
انطلاق جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة عون في بعبدا... وحصرية السلاح أبرز البنود
© Sputnik . Ahmad Grendizer
وسبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تم خلاله التطرق إلى الأوضاع العامة والمستجدات في البلاد.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، قطع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي إجازته وعاد إلى لبنان للمشاركة في الجلسة الحكومية، فيما يغيب وزيرا العمل محمد حيدر والمال ياسين جابر بداعي السفر.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت مصادر مطلعة لـ"سبوتنيك"، إن "رئيس الحكومة اللبنانية متمسك بعقد جلسة مجلس الوزراء في موعدها رغم غياب وزيرين، وأوضحت أنها تتوقع انسحاب وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" من الجلسة، مشيرة إلى أن وزراء حزبي "القوات" و"التقدمي الاشتراكي" يلوحون بخيارات تصعيدية إذا لم تحدد الحكومة اللبنانية مهلة 3 أشهر لتسليم "حزب الله" سلاحه.
© Sputnik . Ahmad Grendizerانطلاق جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة عون في بعبدا... وحصرية السلاح أبرز البنود
انطلاق جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة عون في بعبدا... وحصرية السلاح أبرز البنود
© Sputnik . Ahmad Grendizer
وأضافت المصادر أن "وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" سيحضرون جلسة مجلس الوزراء إذا جرى التعهد بعدم التصويت على مهلة لتسليم سلاح حزب الله".
وكان "حزب الله" نفى ما جاء في بعض وسائل الإعلام العربية، بشأن استعداده "للصدام" مع الدولة اللبنانية ورفضه تسليم السلاح، بينما أكد الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، أن"حصرية السلاح يجب أن يتم وضعها في سياق مواجهة خطر كبير لن يبقي على لبنان"، داعيا إلى "توحيد الكلمة والعمل وفق أولوية وطنية واضحة".
© Sputnik . Ahmad Grendizerانطلاق جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة عون في بعبدا... وحصرية السلاح أبرز البنود
1/3
© Sputnik . Ahmad Grendizer
انطلاق جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة عون في بعبدا... وحصرية السلاح أبرز البنود
© Sputnik . Ahmad Grendizerانطلاق جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة عون في بعبدا... وحصرية السلاح أبرز البنود
2/3
© Sputnik . Ahmad Grendizer
انطلاق جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة عون في بعبدا... وحصرية السلاح أبرز البنود
© Sputnik . Ahmad Grendizerانطلاق جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة عون في بعبدا... وحصرية السلاح أبرز البنود
3/3
© Sputnik . Ahmad Grendizer
انطلاق جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة عون في بعبدا... وحصرية السلاح أبرز البنود
1/3
© Sputnik . Ahmad Grendizer
انطلاق جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة عون في بعبدا... وحصرية السلاح أبرز البنود
2/3
© Sputnik . Ahmad Grendizer
انطلاق جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة عون في بعبدا... وحصرية السلاح أبرز البنود
3/3
© Sputnik . Ahmad Grendizer
انطلاق جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة عون في بعبدا... وحصرية السلاح أبرز البنود
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".