https://sarabic.ae/20250805/انطلاق-جلسة-مجلس-الوزراء-اللبناني-برئاسة-عون-في-بعبدا-وحصرية-السلاح-أبرز-البنود-1103400687.html

انطلاق جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة عون في بعبدا... وحصرية السلاح أبرز البنود

انطلاق جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة عون في بعبدا... وحصرية السلاح أبرز البنود

سبوتنيك عربي

بدأت جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام، ويضم جدول الأعمال عشرة بنود، أهمها... 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T13:05+0000

2025-08-05T13:05+0000

2025-08-05T13:14+0000

لبنان

مجلس الوزراء

أخبار حزب الله

نزع السلاح

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ويبحث المجلس في جدول أعمال مؤلف من عشرة بنود، أبرزها استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة، وتحديدا في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا، ومناقشة الترتيبات الخاصة باتفاق وقف الأعمال العدائية خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وفقا للوكالة اللبنانية للإعلام.وسبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تم خلاله التطرق إلى الأوضاع العامة والمستجدات في البلاد.وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت مصادر مطلعة لـ"سبوتنيك"، إن "رئيس الحكومة اللبنانية متمسك بعقد جلسة مجلس الوزراء في موعدها رغم غياب وزيرين، وأوضحت أنها تتوقع انسحاب وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" من الجلسة، مشيرة إلى أن وزراء حزبي "القوات" و"التقدمي الاشتراكي" يلوحون بخيارات تصعيدية إذا لم تحدد الحكومة اللبنانية مهلة 3 أشهر لتسليم "حزب الله" سلاحه.وكان "حزب الله" نفى ما جاء في بعض وسائل الإعلام العربية، بشأن استعداده "للصدام" مع الدولة اللبنانية ورفضه تسليم السلاح، بينما أكد الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، أن"حصرية السلاح يجب أن يتم وضعها في سياق مواجهة خطر كبير لن يبقي على لبنان"، داعيا إلى "توحيد الكلمة والعمل وفق أولوية وطنية واضحة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".

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لبنان, مجلس الوزراء, أخبار حزب الله, نزع السلاح