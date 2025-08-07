https://sarabic.ae/20250807/الخزانة-الأمريكية-تفرض-عقوبات-جديدة-مرتبطة-بإيران-تشمل-18-كيانا-وفردا-1103498407.html
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل 18 كيانا وفردا
إيران
أخبار إيران
الخزانة الأمريكية
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "يحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم 18 كيانا وفردا يلعبون أدوارا محورية في جهود النظام الإيراني لتوليد الإيرادات والالتفاف على العقوبات الأمريكية".واتهمت واشنطن طهران بإنشاء مخططات مصرفية متطورة وأنظمة مراسلة دفع بديلة مصممة خصيصا لتجاوز العقوبات وحماية قدرتها على تحصيل عائدات التصدير، وفقا للبيان.وأضاف البيان: وذكر أن شركات التكنولوجيا المدرجة بقائمة العقوبات دعمت الحكومة الإيرانية بتقنيات مراقبة متقدمة استخدمتها السلطات لتقييد الوصول إلى الإنترنت واستهداف النساء.ويحظر نظام العقوبات على المواطنين الأمريكيين التعامل مع الكيانات والأفراد المدرجين في تلك اللوائح، وتسمح العقوبات أيضا للحكومة الأمريكية بتجميد جميع الأصول المستهدفة الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، في 30 تموز/يوليو الماضي، فرض أكبر حزمة عقوبات مرتبطة بإيران منذ عام 2018، تشمل أكثر من 100 فرد وكيان وسفينة شحن نفط تابعة لحسين شمخاني، نجل المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني.وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إنه جرى اتخاذ "أكبر إجراء مرتبط بإيران منذ عام 2018... بفرض عقوبات على أكثر من 50 فردا وكيانا [إيرانيا]، وأكثر من 50 سفينة تشكل جزءا من إمبراطورية الشحن الضخم الذي يسيطر عليه حسين شمخاني [نجل المستشار السياسي للمرشد الإيراني علي شمخاني]".
إيران
أخبار إيران
الأخبار
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "يحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم 18 كيانا وفردا يلعبون أدوارا محورية في جهود النظام الإيراني لتوليد الإيرادات والالتفاف على العقوبات الأمريكية".
واتهمت واشنطن طهران بإنشاء مخططات مصرفية متطورة وأنظمة مراسلة دفع بديلة مصممة خصيصا لتجاوز العقوبات وحماية قدرتها على تحصيل عائدات التصدير، وفقا للبيان.
"تمكن هذه الأنظمة أيضا النظام من مواصلة تمويل وكلائه وقمع الشعب الإيراني".
وذكر أن شركات التكنولوجيا المدرجة بقائمة العقوبات دعمت الحكومة الإيرانية بتقنيات مراقبة متقدمة استخدمتها السلطات لتقييد الوصول إلى الإنترنت واستهداف النساء.
ويحظر نظام العقوبات على المواطنين الأمريكيين التعامل مع الكيانات والأفراد المدرجين في تلك اللوائح، وتسمح العقوبات أيضا للحكومة الأمريكية بتجميد جميع الأصول المستهدفة الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، في 30 تموز/يوليو الماضي، فرض أكبر حزمة عقوبات مرتبطة بإيران
منذ عام 2018، تشمل أكثر من 100 فرد وكيان وسفينة شحن نفط تابعة لحسين شمخاني، نجل المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إنه جرى اتخاذ "أكبر إجراء مرتبط بإيران منذ عام 2018... بفرض عقوبات على أكثر من 50 فردا وكيانا [إيرانيا]، وأكثر من 50 سفينة تشكل جزءا من إمبراطورية الشحن الضخم الذي يسيطر عليه حسين شمخاني [نجل المستشار السياسي للمرشد الإيراني علي شمخاني]".